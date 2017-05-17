Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Анахайм
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Зенит- : -Краснодар
Футбол  Томь- : -Крылья Советов
Футбол  Оренбург- : -Уфа
Футбол  Спартак- : -Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Очередной конфуз «Зенита» и новая цель «Спартака» (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Очередной конфуз «Зенита» и новая цель «Спартака» (видео)
Источник: ФК «Зенит»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Зенит» или ЦСКА?

Сегодня большой футбольный день – будут сыграны все 8 матчей предпоследнего тура. Некоторые интриги сохранились. Главная – борьба за второе место и путевку в Лигу чемпионов.

«Зенит» сыграет с терпящим бедствие «Краснодаром». На стадионе «Петровский». На новой арене стоимостью миллиард еврорублей газон не пригоден для игры в футбол. Если подводить итоги сезона, то «Зенит» провалился по всем фронтам. Почему никаких проблем не было у ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака»? Были у «Рубина»: на его стадионе вообще как-то возвели бассейн, да и газон, помнится, страдал. Стадионы-побратимы. Видимо, классные агрономы стоят дороже второсортных легионеров.

И снова здравствуй, «Петрович»!

На этот раз обошлось без традиционного брифинга Мирчи Луческу. Можно понять: все давно сказано. А он вообще еще в клубе? Впрочем, в любом случае, скорее всего, румын дорабатывает последние дни в России.


А ЦСКА сыграет в Казани. Вчера официальный сайт «Рубина» сообщил, что все билеты реализованы. Не проданы, а реализованы. Продажи не было – вход свободный. И поэтому в эту новость можно поверить, несмотря на то, что обычно на «Рубин» ходят по 3-6 тысяч человек. Стадион вмещает 45 тысяч. Если действительно соберется аншлаг, то, учитывая матч «Спартак» – «Терек», где тоже будет аншлаг, в 29-м туре будет установлен рекорд посещаемости этого сезона.

ЦСКА сейчас на ходу. Так что проблем быть не должно.


Торжества «Спартака»

Билеты на матч «Спартак» – «Терек» проданы давно. Это первая домашняя игра красно-белых в ранге чемпионов. И если бы стадион «Открытие Арена» вмещал не 45, а, скажем, 70 тысяч зрителей, то и тогда бы, скорее всего, был аншлаг.

Денис Глушаков: Каррера – военачальник. Я – верховный спартанец!

Да и как можно пропустить такое! После матча состоится вручение команде чемпионского кубка. Будет разрешен организованный выход болельщиков на поле. В общем, клуб сделал все, чтобы и без того исторический момент навсегда остался в памяти. Увы, но установить рекорд чемпионата России по посещаемости домашних матчей «Спартак» не сможет – он отстанет совсем чуть-чуть от результата «Алании» 1995 года.


А накануне Глушаков и Комбаров прокатились в метро. Доехали до стадиона, а оттуда – уже не на метро, конечно – на базу. Причины такого оригинального для звезд путешествия не сообщаются.

Чемпионский кубок вручат сегодня. А когда золотые медали? Слово Леониду Федуну.

– Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей.

Как «Спартак» шел к золоту. Часть первая: «назначение» Бердыева (видео)

Как «Спартак» шел к золоту. Часть вторая: судейский беспредел в Питере (видео)

Федун последнюю неделю вообще рекордно много выступает в СМИ. В частности, он рассказал, на что может рассчитывать «Спартак» в Лиге чемпионов.

– Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать.

Ну, и что тут такого? Всего лишь мечты. Они есть у всех. Понятно, что потолок для любого российского клуба, в самом лучшем состоянии – четвертьфинал Лиги чемпионов. И то если в 1/8 безумно повезет с жеребьевкой. Правда, везет в основном «Зениту». Да что толку…

Лучший твиттер премьер-лиги

Не первый раз внимание к себе привлекает твиттер «Амкара». Человек, который его ведет, пишет интересно и эмоционально. Хотя дипломатом ему точно не быть.

После матча со «Спартаком» твиттер «Амкара» так описывал происходящее на поле.

«На поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» – их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры».

А вот что появилось вчера.

«Вот оно гостеприимство «Арсенала». Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово. Чего дальше ждать от «Арсенала»? Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем. Через 1 час 30 минут автобус прибыл. Все-таки едем в Тулу».

Респект.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рубин» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» сыграет с ЦСКА.«Зенит» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет с «Краснодаром».Леонид Федун: Вручение золотых медалей футболистам «Спартака» будет в середине июняВладелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что медали за чемпионство команде будут вручены в июне.Все билеты на матч «Рубин» – ЦСКА уже реализованыВсе билеты на матч 29-го тура РФПЛ между казанским «Рубином» и московским ЦСКА реализованы, сообщает официальный сайт клуба из Татарстана.И снова здравствуй, «Петрович»!И снова здравствуй, «Петрович»!Возвращение «Зенита» на старенький стадион «Петровский» – сотый акт марлезонского балета, но и вынужденная мудрость, однако.Поражение хоккеистов, Шарапова вне «Ролан Гаррос» и слова Федуна о полуфинале ЛЧ. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости вторника.Владимир Эштреков: У ЦСКА больше шансов на второе место, чем у «Зенита»Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Рубином» и ЦСКА.«Зенит»-м стал бронзовым призером молодежного первенства«Зенит»-м обеспечил себе третье место в первенстве молодежных команд благодаря поражению «Терека»-м.Александр Кержаков запустил продажу коллекции «Наш русский бомбардир» в магазинах «Зенита»Футболки и толстовки с изображением Кержакова и надписью «Наш русский бомбардир» начали продаваться в официальных магазинах «Зенита».Александр Кержаков: Шнуров сказал, что я стану тренером? Если каждому его слову доверять...Форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе, а также рассказал о желании посетить матчи Кубка конфедераций.Александр Кержаков: Газон на «Петровском» намного лучше, чем на новом стадионеФорвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о переносе матча 29-го тура РФПЛ со стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский».Дзагоев вылетел в Казань на матч против «Рубина» (фото)Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, полузащитник сборной России Алан Дзагоев отправился в составе столичной команды на выездной матч 29-го тура РФПЛ с «Рубином».Как «Спартак» шел к золоту. Часть вторая: судейский беспредел в Питере (видео)Как «Спартак» шел к золоту. Часть вторая: судейский беспредел в Питере (видео)«Советский спорт» продолжает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.Леонид Федун: Конечно, прозвище «Нольтрофеич» было неприятноВладелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как воспринимал прозвище «Нольтрофеич».Леонид Федун: По-прежнему считаю Дзюбу лучшим российским нападающимВладелец «Спартака» Леонид Федун высказался о своем отношении к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.«Чемпионство «Спартака» – плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита» (видео)«Чемпионство «Спартака» – плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита» (видео)Бельгиец Нико Ломбертс – игрок «Зенита» последнюю неделю. Он душевно попрощался накануне завершающей домашней игры.Леонид Федун: При большой доле везения «Спартак» может дойти в Лиге чемпионов до полуфиналаВладелец «Спартака» Леонид Федун высказался о новой мечте и ожиданиях от выступления команды в Лиге чемпионов.Николас Ломбертс: Я немногое знал о «Зените», когда пришел сюда. Мне было даже страшноЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился воспоминаниями о первом времени в петербургском клубе, а также рассказал о самом запоминающимся моменте карьеры в составе сине-бело-голубых.Николас Ломбертс: Не хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Это плохоЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от победы «Спартака», а также рассказал об ожиданиях от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара».Игорь Смольников: Всех обрадовало, что против «Краснодара» будем играть на хорошем поле «Петровского»Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России, а также рассказал об ожиданиях от матча 29-го тура РФЛП против «Краснодара».
Хоккей
Кристиан Эрхофф: Мы можем обыграть Канаду в четвертьфинале
Теннис
Роджер Федерер: Я принял решение не участвовать в «Ролан Гаррос»
Теннис
Маррэй проиграл Фоньини во втором круге турнира в Риме
Футбол
Леонид Федун: Вручение золотых медалей футболистам «Спартака» будет в середине июня
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Леонид Федун
Леонид Федунвсе новости