Очередной конфуз «Зенита» и новая цель «Спартака» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Зенит» или ЦСКА?

Сегодня большой футбольный день – будут сыграны все 8 матчей предпоследнего тура. Некоторые интриги сохранились. Главная – борьба за второе место и путевку в Лигу чемпионов.

«Зенит» сыграет с терпящим бедствие «Краснодаром». На стадионе «Петровский». На новой арене стоимостью миллиард еврорублей газон не пригоден для игры в футбол. Если подводить итоги сезона, то «Зенит» провалился по всем фронтам. Почему никаких проблем не было у ЦСКА, «Краснодара» и «Спартака»? Были у «Рубина»: на его стадионе вообще как-то возвели бассейн, да и газон, помнится, страдал. Стадионы-побратимы. Видимо, классные агрономы стоят дороже второсортных легионеров.

И снова здравствуй, «Петрович»!

На этот раз обошлось без традиционного брифинга Мирчи Луческу. Можно понять: все давно сказано. А он вообще еще в клубе? Впрочем, в любом случае, скорее всего, румын дорабатывает последние дни в России.





А ЦСКА сыграет в Казани. Вчера официальный сайт «Рубина» сообщил, что все билеты реализованы. Не проданы, а реализованы. Продажи не было – вход свободный. И поэтому в эту новость можно поверить, несмотря на то, что обычно на «Рубин» ходят по 3-6 тысяч человек. Стадион вмещает 45 тысяч. Если действительно соберется аншлаг, то, учитывая матч «Спартак» – «Терек», где тоже будет аншлаг, в 29-м туре будет установлен рекорд посещаемости этого сезона.

ЦСКА сейчас на ходу. Так что проблем быть не должно.





Торжества «Спартака»

Билеты на матч «Спартак» – «Терек» проданы давно. Это первая домашняя игра красно-белых в ранге чемпионов. И если бы стадион «Открытие Арена» вмещал не 45, а, скажем, 70 тысяч зрителей, то и тогда бы, скорее всего, был аншлаг.

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Да и как можно пропустить такое! После матча состоится вручение команде чемпионского кубка. Будет разрешен организованный выход болельщиков на поле. В общем, клуб сделал все, чтобы и без того исторический момент навсегда остался в памяти. Увы, но установить рекорд чемпионата России по посещаемости домашних матчей «Спартак» не сможет – он отстанет совсем чуть-чуть от результата «Алании» 1995 года.





А накануне Глушаков и Комбаров прокатились в метро. Доехали до стадиона, а оттуда – уже не на метро, конечно – на базу. Причины такого оригинального для звезд путешествия не сообщаются.

Чемпионский кубок вручат сегодня. А когда золотые медали? Слово Леониду Федуну.

– Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей.

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Федун последнюю неделю вообще рекордно много выступает в СМИ. В частности, он рассказал, на что может рассчитывать «Спартак» в Лиге чемпионов.

– Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать.

Ну, и что тут такого? Всего лишь мечты. Они есть у всех. Понятно, что потолок для любого российского клуба, в самом лучшем состоянии – четвертьфинал Лиги чемпионов. И то если в 1/8 безумно повезет с жеребьевкой. Правда, везет в основном «Зениту». Да что толку…

Лучший твиттер премьер-лиги

Не первый раз внимание к себе привлекает твиттер «Амкара». Человек, который его ведет, пишет интересно и эмоционально. Хотя дипломатом ему точно не быть.

После матча со «Спартаком» твиттер «Амкара» так описывал происходящее на поле.

«На поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» – их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры».

А вот что появилось вчера.

«Вот оно гостеприимство «Арсенала». Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово. Чего дальше ждать от «Арсенала»? Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем. Через 1 час 30 минут автобус прибыл. Все-таки едем в Тулу».

Вот оно гостеприимство ''Арсенала''. Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово. Чего дальше ждать от @pfc_arsenal? pic.twitter.com/1XyzIj2qeG — FC Amkar (@fc_amkar) 16 мая 2017 г.

Респект.