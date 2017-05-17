Валентина Шевченко: Нуньес — хороший боец, но человек она плохой

Первый бой Нуньес - Шевченко состоялся в мае 2016-го. Победу одержала бразильская девушка. Фото - Sherdog

Девушка-боец из Киргизии Валентина Шевченко 9 июля на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе проведет бой против бразильянки Аманды Нуньес, которая является чемпионкой промоушена в легчайшем весе.

В мае 2016 года Валентина уже выступала против Аманды. Тогда Нуньес одержала победу единогласным решением судей. После той схватки бразильянка отобрала титул у Миши Тейт и успела его защитить в бою против Ронды Роузи.

Шевченко не просто так получила шанс на титульник. Он сумела победить экс-чемпионку Холли Холм и одержать победу над Джулианной Пенн.

На днях прошла пресс-конференция, в ходе которой руководство UFC как раз и объявило о реванше между девушками. Во время дуэли взглядов Аманда Нуньес показала неуважение к своей сопернице, ударив ее кулаком. Шевченко ответила на это улыбкой и сообщением в твиттере: «Живи свои последние дни, Аманда».

В интервью изданию Sportv.globo.com, Валентина отметила, что «Нуньес — хороший боец, но не человек...»

- Я уважаю ее, как бойца, но не как человека, - говорит Валентина. - Хороший человек никогда не поступит подобным образом. Она хочет показаться сумасшедшей, но выглядит испуганно. Вижу, что она очень сильно боится. Именно страх заставляет ее так поступать. Отвечу на это поведение своим выступлением в поединке против нее. К своим всем соперницам я всегда отношусь с большим уважением. Но после того, как Аманда себя так повела и говорила много плохого обо мне… Я потеряла к ней уважение. Настоящий мастер боевых искусств так не поступает.

Шевченко надеется на свою победу. Для нее ММА — это не просто спорта. Это ее жизнь.

- Смешанные единоборства — это моя жизнь. Для меня это не просто спорт. Каждый день я хочу становиться лучше. Делаю для этого все возможное. Каждый проведенный бой делает меня опытнее. Я хочу стать чемпионкой UFC. Это моя цель. Планирую показать отличный бой в схватке против Аманды Нуньес.

Поединок между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко состоится 9 июля на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США). Главным боем на турнире UFC 213 станет противостояние Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу.

За свою карьеру Валентина Шевченко провела 16 поединков, в которых одержала 14 побед и потерпела два поражения. Она является гражданкой Киргизии, России и Перу. Аманда Нуньес провела 18 поединков, в которых одержала 14 побед и потерпела четыре поражения.

Также в рамках этого шоу состоятся следующие поединки:

Фабрисио Вердум — Алистар Оверим

Робби Лоулер — Дональд Серроне

Энтони Петтис — Джим Миллер

Трэвис Браун — Алексей Олейник

Куртис Блэйдес — Даниэль Омельянчук

Джеральд Миршерт — Тиаго Сантос