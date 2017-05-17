Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Анахайм
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Зенит- : -Краснодар
Футбол  Томь- : -Крылья Советов
Футбол  Оренбург- : -Уфа
Футбол  Спартак- : -Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валентина Шевченко: Нуньес — хороший боец, но человек она плохой

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Первый бой Нуньес - Шевченко состоялся в мае 2016-го. Победу одержала бразильская девушка. Фото - Sherdog
Первый бой Нуньес - Шевченко состоялся в мае 2016-го. Победу одержала бразильская девушка. Фото - Sherdog

Девушка-боец из Киргизии Валентина Шевченко 9 июля на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе проведет бой против бразильянки Аманды Нуньес, которая является чемпионкой промоушена в легчайшем весе.

В мае 2016 года Валентина уже выступала против Аманды. Тогда Нуньес одержала победу единогласным решением судей. После той схватки бразильянка отобрала титул у Миши Тейт и успела его защитить в бою против Ронды Роузи.

Шевченко не просто так получила шанс на титульник. Он сумела победить экс-чемпионку Холли Холм и одержать победу над Джулианной Пенн.

На днях прошла пресс-конференция, в ходе которой руководство UFC как раз и объявило о реванше между девушками. Во время дуэли взглядов Аманда Нуньес показала неуважение к своей сопернице, ударив ее кулаком. Шевченко ответила на это улыбкой и сообщением в твиттере: «Живи свои последние дни, Аманда».

В интервью изданию Sportv.globo.com, Валентина отметила, что «Нуньес — хороший боец, но не человек...»

- Я уважаю ее, как бойца, но не как человека, - говорит Валентина. - Хороший человек никогда не поступит подобным образом. Она хочет показаться сумасшедшей, но выглядит испуганно. Вижу, что она очень сильно боится. Именно страх заставляет ее так поступать. Отвечу на это поведение своим выступлением в поединке против нее. К своим всем соперницам я всегда отношусь с большим уважением. Но после того, как Аманда себя так повела и говорила много плохого обо мне… Я потеряла к ней уважение. Настоящий мастер боевых искусств так не поступает.

Шевченко надеется на свою победу. Для нее ММА — это не просто спорта. Это ее жизнь.

- Смешанные единоборства — это моя жизнь. Для меня это не просто спорт. Каждый день я хочу становиться лучше. Делаю для этого все возможное. Каждый проведенный бой делает меня опытнее. Я хочу стать чемпионкой UFC. Это моя цель. Планирую показать отличный бой в схватке против Аманды Нуньес.

Поединок между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко состоится 9 июля на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США). Главным боем на турнире UFC 213 станет противостояние Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу.

За свою карьеру Валентина Шевченко провела 16 поединков, в которых одержала 14 побед и потерпела два поражения. Она является гражданкой Киргизии, России и Перу.

Аманда Нуньес провела 18 поединков, в которых одержала 14 побед и потерпела четыре поражения.  

Также в рамках этого шоу состоятся следующие поединки:

Фабрисио Вердум — Алистар Оверим
Робби Лоулер — Дональд Серроне
Энтони Петтис — Джим Миллер
Трэвис Браун — Алексей Олейник
Куртис Блэйдес — Даниэль Омельянчук
Джеральд Миршерт — Тиаго Сантос

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фрэнсис Нганноу: Веласкес — сильнейший тяжеловес мира, а не МиочичФранцузский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганноу не считает американца Стипе Миочича лучшим тяжеловесом мира.Джими Манува: Мой боксерский бой против Хэя может пройти уже в конце годаБоец смешанного стиля Джими Манува желает провести боксерский поединок против Дэвида Хэя.Этот день в истории. Алистару Овериму исполнилось 37 лет (видео)Сегодня, 17 мая, исполнилось 37 лет одному из сильнейших тяжеловесов ММА за всю историю голландцу Алистару Овериму.ВИДЕО ДНЯ: Нокаут в ММА за четыре секундыНа турнире Pyramid Fights Джордан Фаулер нокаутировал Дилана Нгофорта за четыре секунды.Брандао сразится Галиевым в ЕкатеринбургеБоец смешанного стиля из Бразилии Диего Брандао проведет в Екатеринбурге поединок против россиянина Вернера Галиева. Об этом сообщает Znak.Евгений Ерохин подписал контракт с ACBЭкс-чемпион WSOF россиянин Евгений Ерохин подписал контракт с лигой ACB.«После сбора в Нидерландах отправлюсь в Америку, где пройдет подводка к бою»«После сбора в Нидерландах отправлюсь в Америку, где пройдет подводка к бою»Федор Емельяненко - о предстоящем поединке против Мэтта Митриона.«Психотропный» бизнес Джонсона, миллионы рублей Миочича и лучший боец мира. Главные новости ММА за понедельник«Психотропный» бизнес Джонсона, миллионы рублей Миочича и лучший боец мира. Главные новости ММА за понедельник«Советский спорт» предлагает подборку главных новостей ММА за понедельник.Bellator выпустил новый промо-ролик к бою Емельяненко — Митрион (ВИДЕО)Промоутерская компания Bellator выпустила новый промо-ролик к турниру Bellator 180, который состоится 24 июня в Нью-Йорке.Волков, Ян и Антигулов значительно улучшили свои позиции. Рейтинг бойцов ММАВолков, Ян и Антигулов значительно улучшили свои позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В майском рейтинге произошло немало изменений.Четвертый этап PRIME SELECTION-2017 пройдет 19 мая в Краснодаре19 мая в Краснодаре в рамках четвертого этапа международного турнира PRIME SELECTION-2017 определятся полуфиналисты в весовой категории до 77, 84 и 100 кг и финалисты проекта в категориях до 57, 61. Состав четвертьфинальных пар.Энтони Джонсон после завершения карьеры собирается выращивать марихуануАмериканский боец смешанного стиля Энтони Джонсон, который после поражения от Даниэля Кормье завершил карьеру, собирается заняться выращиванием марихуаны.Антигулов поднялся на 21-е место в рейтинге лучших полутяжеловесов ММАРоссиянин Гаджимурад Антигулов, который 14 мая на турнире UFC 211 в первом раунде удушающим приемом победил датчанина Хоакима Кристенсена, поднялся на 21-е место в рейтинге лучших полутяжеловесов мира.Волков поднялся на 12-е место в рейтинге тяжеловесов ММАРоссиянин Александр Волков, выступающий в UFC, после победы над американцем Роем Нельсоном поднялся на 12-е место в майском рейтинге тяжеловесов.Петр Ян поднялся на 30 позиций в обновленном рейтинге бойцов ММАЧемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Петр Ян поднялся на 30 позиций в обновленном рейтинге бойцов ММА.Деметриус Джонсон удерживает первое место в рейтинге бойцов ММА вне весовых категорийАмериканец Деметриус Джонсон, который является чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории, продолжает лидировать в рейтинге лучших бойцов ММА вне весовых категорий среди мужчин.Россиянин Антигулов заработал 26 500 долларов. Зарплаты бойцов турнира UFC 211В воскресенье в Далласе (США) прошел турнир UFC 211. В главном поединке турнира чемпион тяжелой весовой категории Стипе Миочич в первом раунде нокаутировал Джуниора дос Сантоса.М-1. Бой Корц (Германия) – Савилов (Россия) будет перенесен из Оренбурга в СочиВ силу ряда причин было принято решение что бой между тяжеловесами Франком Корцем (Германия, 4-2) и Николаем Савиловым (Арта и Сечь PRO, 5-2), ранее запланированный на M-1 Challenge 78, пройдет на неделю раньше и состоится на турнире M-1 Challenge 77, 19 мая в Сочи.Брусс и Клюев выступят на M-1 Challenge 7719 мая на международном турнире M-1 Challenge 77 сразу два бойца из клуба Сочи Star: Алексей Брусс и Сергей Клюев проведут свои поединки в рейдже M-1 Challenge.Лондон, Сочи, Канзас, Грозный. Календарь турниров ММА на эту неделюЛондон, Сочи, Канзас, Грозный. Календарь турниров ММА на эту неделю«Советский спорт» напоминает любителям ММА о турнирах, которые пройдут на этой неделе (15-21 мая).
Хоккей
Виталий Мутко: Российские хоккеисты здорово играли против американцев, но проиграли
Футбол
ФИФА хочет вручать награду лучшему футболисту мира по итогам сезона, а не года
Теннис
Глава WTA: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, нет оснований для дополнительных санкций
Футбол
Игроки «Барселоны» хотели бы видеть Эрнесто Вальверде главным тренером команды
все новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства