«Бэйл собирается обдумать предложение «МЮ», трансфер Хамеса – дело решенное»

Гарет Бэйл Источник: Reuters

Известный эксперт Грэм Хантер, специализирующийся на испанском футболе, поделился инсайдами относительно возможного трансфера Гарета Бэйла в «МЮ», а также его партнера по «Реалу» Хамеса Родригеса.

По словам Хантера, у «красных дьяволов» больше шансов подписать контракт с игроком сборной Уэльса, чем с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

«По моей информации, Бэйл обдумывает предложения от других клубов. Его переход в «Манчестер Юнайтед» более реален, чем трансфер того же Антуана Гризманна из «Атлетико». В этом вопросе все зависит от самого Бэйла. Если он захочет, то покинет «Реал». Ему нужно лишь сообщить об этом руководству», – сообщил Хантер.

Доигрались. Почему Бэйл собирается стать игроком «Манчестер Юнайтед»

«А вот переход все того же Гризманна в другой клуб маловероятен. – говорит эксперт. – Почему? Потому что в «Атлетико» сложилась очень непростая ситуация. Они не могут найти ему замену. К тому же, клуб переезжает на новый стадион. Им очень важно сохранить француза в своих рядах», – рассказал Грэм.

Советник Гризманна: Помимо «МЮ», на моего клиента претендуют «Челси» и...

«Вероятно, Бэйл хочет завершить выступления за «Реал» победой в Лиге чемпионов в Кардиффе. Посмотрим, как сложится ситуация после финала с «Ювентусом», – сказал эксперт.

«Что касается Хамеса Родригеса, то здесь все ясно – «Реал» собирается его продать. Однако, клуб не может договориться с «Манчестер Юнайтед». Испанцы хотят получить большую сумму за своего игрока. Очевидно, команде Жозе Моуринью нужна такая звезда, как этот парень. Все идет к тому, что Хамес переедет на «Олд Траффорд». Уверен, его трансфер состоится в ближайшее время. Это дело решенное», – заявил журналист.

Ранее сообщалось, что о трансфере колумбийца в «МЮ» будет объявлено 21 мая.

Почему Хамес Родригес станет игроком «Манчестер Юнайтед» (статья)