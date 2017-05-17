Вагнер Лав обогнал Веллитона, Адвокат провалился – в Турции все как у нас
Чемпионат Турции, как и российское первенство, подходит к
своему логическому завершению. Вот только в турецкой Суперлиге в отличие от
нашей премьер-лиги, чемпион пока неизвестен.
При ближайшем рассмотрении чемпионат Турции оказался намного
интереснее, чем можно было подумать. Поэтому мы решили познакомить наших
читателей с интересными фактами об этом первенстве.
Факт №1: «Башакшехир»
За первое место сражаются две команды. Первая, пока
лидирующая, нам хорошо известна – «Бешикташ». О второй, отстающей от лидера
всего на два очка, в России практически ничего не знают – «Башакшехир».
Эта команда, как и большинство сильнейших клубов Турции,
базируется в крупнейшем городе страны – Стамбуле. Появилась она не так давно –
в 1990 году. Сначала ей управлял стамбульский муниципалитет. Однако позже клуб
перешел на баланс одного из районов города, получил свой почти 18-тясячный
стадион и начал показывать отличные результаты. В 2014 году «Башакшехир»
вернулся в Суперлигу и два года подряд занимал четвертое место.
Этой зимой в команду пришел звездный нападающий Эммануэль
Адебайор, который в 9 матчах уже успел забить 6 голов, что сильно помогло его команде забраться так высоко. По стоимости футболистов
«Башакшехир» занимает четвертую строчку в Турции, уступая лидеру более чем в
два раза. Но это не мешает команде показывать отличный результат.
Факт №2: бомбардиры
Если вопрос чемпионства остается открытым, то с лучшим
бомбардиром чемпионата Турции практически все понятно. На первом месте с
уверенным отрывом идет наш старый знакомый – бразильский нападающий Вагнер Лав.
На его счету уже 21 забитый мяч. У ближайшего конкурента – лишь 18 голов.
Вагнер выступает за команду «Аланьяспор», которая в отличие от своего лидера
показывает достаточно посредственный футбол и плетется лишь на 11-м месте.
Один из конкурентов Вагнера в споре за звание самого
результативного игрока – еще один наш знакомый Самюэль Это’О. 36-летний камерунец пока сумел
отличиться 14 раз, что позволяет ему занимать четвертую строчку в списке
бомбардиров. У его команды, «Антальяспора», дела обстоят чуть лучше, чем у клуба
Лава – они идут на шестом месте, но все равно не попадают в еврокубки.
Есть в списке лучших бомбардиров и еще один интересный нам
персонаж. Речь идет о бывшем нападающем московского «Спартака», дважды лучшем
бомбардире чемпионата России бразильце Веллитоне. Столько, сколько он успел
наколотить в этом сезоне, форвард не забивал уже семь долгих лет – 12 мячей за
свой клуб «Кайзериспор» - шестое место в списке самых результативных игроков
Турции. Вот только у клуба дела обстоят не лучшим образом – лишь 14-я строчка в
шаге от вылета в низшую лигу.
Факт №3: россияне
В турецкой лиге выступают сразу трое наших соотечественников
– игроков, у которых есть российское гражданство.
Правда, легионером в нашем чемпионате не считался бы лишь
один из троих игроков – Роман Нойштедтер. Его история, наверняка, всем
известна: игра за «Шальке», получение российского гражданства к Евро-2016,
окончание контракта и выбор в пользу турецкой лиги, где, видимо, больше платят.
Сейчас Роман в основном сидит на лавке в «Фенербахче», что не мешает ему
попадать в расширенный состав сборной России к Кубку Конфедераций.
Еще один обладатель российского гражданства – Александр Епуряну. Защитник,
поигравший за «Москву», «Динамо», «Крылья Советов» и «Анжи», выступающий за
сборную Молдавии, вот уже три года ведет вперед как раз «Башакшехир» - вполне
успешно, как мы видим.
Третий «россиянин» - уроженец города Кемерово Андреас Бек. В
какой-то момент ходили слухи, что его хотят вызвать в сборную России, но этого
не произошло. А в 2009 году Андреас получил приглашение в сборную Германии и
вышел на поле в официальном матче, до этого поиграв лишь в товарищеских встречах.
Так сборная России потеряла отличного защитника (ну или второго Нойштедтера - сейчас уже и не узнать). Андреас в юном возрасте переехал с
родителями в Германию, где выступал за сборные всех возрастов. В 2015 году Бек
перешел из «Хоффенхайма» в «Бешикташ», теперь лидирующий в чемпионате Турции.
Еще один «россиянин» начинал сезон в составе «Трабзонспора»,
но зимой вынужден был отправиться в аренду в «Жилину». Речь идет о Рамиле
Шейдаеве, бывшем нападающем «Зенита» и молодежной сборной России. Прошлым летом
он принял гражданство Азербайджана и начал выступать за национальную команду
этой страны.
Факт №4: старые знакомые
Кроме перечисленных россиян и бомбардиров в чемпионате
Турции играет огромное количество наших старых знакомых. Вполне возможно, что
по этому показателю турецкое первенство и вовсе является лидером в Европе.
Здесь продолжили свою карьеру и Арас Озбилис, ушедший из
московского «Спартака»; и Эммануэль Эменике, также игравший в составе нового
чемпиона России; и Джанер Эркин, у которого не получилось заиграть в ЦСКА; и
Дамме Н’Дойе, которого
так не хватало долгое время московскому «Локомотиву».
Здесь нашли пристанище голкипер Карчемарскас, защитник
Шарлес, экс-игрок «Рубина» Кисляк, гостивший в «Уфе» Марсиньо и покинувший «Кубань» украинский форвард Евгений Селезнев.
Факт №5: Дик Адвокат
Список знакомых не ограничивается футболистами. Его можно
продолжить и одним именем из тренерского состава турецкой Суперлиги. Речь идет
о голландском наставнике Дике Адвокате.
Экс-тренер «Зенита», как и в России, в Турции работает в
самом богатом клубе страны – в «Фенербахче». Вот только «Фенер» Дику сделать
чемпионом не удалось – пока лишь третья строчка с возможностью опуститься на
четвертое место. Как это часто бывало в его карьере, Дик еще до окончания неудачного для себя турнира успел найти новую работу: с июня он приступает к работе в сборной Голландии.
Факт №6: деньги
Принято считать, что в России на футбол тратятся бешеные
деньги, которые не приносят никакого результат. Что же тогда говорить о Турции,
где футболистам платят зарплату выше, чем у нас, а за трансфер игроков
отваливают совершенно нереальные деньги?
Результат? У турков он еще хуже. В отличие от России,
занимающей в рейтинге УЕФА почетное шестое место (выше Португалии), Турция
довольствуется лишь десятой строчкой – между Бельгией и Чехией.
Самый дорогой турецкий клуб – «Фенербахче». По оценкам
экспертов в команде собраны футболисты на сумму более чем 137 миллионов евро.
Для сравнения лидер чемпионата России по этому показателю – «Зенит», который сумел
аккумулировать у себя футболистов лишь на 106 миллионов евро.
Состав лидера чемпионата, «Бешикташа», оценивается в 120
миллионов. У «Спартака» - лишь 93 миллиона. Что говорить, когда самая дешевая
команда Турции, «Аданаспор», по общей стоимости футболистов может сравниться с
«Оренбургом», занимающем по этому показателю в России 13-е место.
Факт №7: возвращение легенды
Среди 18 клубов турецкой Суперлиги россияне не могут найти одного
известного им названия – «Анкарагюджю». Команда долгое время испытывала кризис
и в итоге вылетела в низшую лигу.
В следующем сезоне легендарный клуб возвращается в
Суперлигу, заняв первое место в дивизионе классом ниже. Жаль, что в команде нет
экс-тренера и игрока «Анжи» Роберто Карлоса, недолгое время работавшего в
Турции. Кстати, в свое время «Анкарагюджю» возглавлял и еще один любимый нами
человек – российский тренер Валерий Непомнящий.
Интересно, что из первой турецкой лиги вылетает
команда, наделавшая много шума – «Эрджиесспор». Клуб, с которого по ходу
чемпионата было снято 9 очков, вылетает с минусовым показателем – минус три
очка. Разница забитых и пропущенных мячей – 21:112 – минус 91 гол.