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Как «Спартак» шел к золоту. Часть третья: лучший футболист России (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как «Спартак» шел к золоту. Часть третья: лучший футболист России (видео)
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» продолжает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.

Часть вторая: судейский беспредел в Питере (видео)

После трех поражений кряду и десятидневного перерыва «Спартаку» предстояло сыграть с «Ростовом». Этот матч должен был показать, есть ли у команды запас прочности, держит ли она удар, устойчива ли психологически. Вариантов развития событий было два: или «Спартак» «поплывет», или выстоит, оправившись от нокдауна. Выстоял. С «Ростовом» футбол получился так себе, судейство – еще хуже, но три очка были добыты.


Главное испытание на этом отрезке – дерби с ЦСКА. К нему «Спартак» подошел в статусе лидера чемпионата и фаворита. Тогда как армейцы в октябре только погружались в свой традиционный осенний кризис и имели серьезные проблемы с составом. Игра и результат поразили – «Спартак» явил качественный современный футбол и по всем статьям переиграл соперника, заявив о себе как о реальном претенденте на чемпионский титул.

Через полгода, в мае, Леонид Федун скажет: «Именно в этот момент у меня появилась тихая надежда, что мы можем победить в этом сезоне».


Помимо классной игры и результата, «Спартак» продемонстрировал качества, которых у него раньше не было, – психологическую устойчивость, умение работать над ошибками, включать морально-волевые, если не идет. «Спартак» мог играть хорошо или не очень – но свои очки брал всегда. Три поражения кряду сделали команду только сильнее и сплоченнее. До нового года будут потеряны очки только в одном матче из восьми.

* * *

К первому снегу о Массимо Каррере уже сложилось представление. Это тренер-тактик, у которого нет какого-то шаблона, а работа выстроена от матча к матчу, где каждый следующий – мини-турнир, под который подбираются тактика, рисунок и состав. Он сильный мотиватор, что осенью отмечали все игроки. При нем в команде сложился великолепный микроклимат. И даже не в команде – в семье, которой и стал «Спартак».

«Моя цель – создать атмосферу семьи. Я пытаюсь развивать в игроках чувство гордости, принадлежности к цветам клуба. Пытаюсь создать такой командный дух, при котором «мы» важнее, чем «я», – объяснял итальянец в ноябре.

Но главное – даже в неудачно складывающихся матчах Каррера почти всегда добивался результата. Так было в ледяном Томске, с закрывшимся «Амкаром» и с «Рубином» после самарских 0:4. Если не получалась игра, на выручку приходил один из лидеров, чаще всего Глушаков. Его фирменные удары стали победными в четырех матчах сезона. И то, что Денис раскрылся в «Спартаке» именно этой сборки, – вряд ли всего лишь совпадение.


Глушаков не является идеальным футболистом. И даже, наверное, не является лучшим в стране в своем амплуа. Но это только игровые характеристики. А футбол включает в себя нечто большее, чем умение выбрать позицию, вступить в отбор и сделать вертикальный пас. Глушаков – самый драйвовый футболист чемпионата. Самый боевитый. И самый ценный. Не будь его, «Спартак» недосчитался бы порядка 8-12 очков.


Факт

Глушаков – самый результативный опорник сезона (6 забитых мячей и 2 голевых паса). Он 14-й игрок сезона по количеству ударов – 45 (лучший в своем амплуа) и седьмой – по ударам из-за пределов штрафной площади – 33.

Слова

«Спартак» может упустить титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. Мы делаем все, чтобы этого не произошло». Массимо Каррера, 7 декабря.

Результаты
«Спартак» – «Ростов» – 1:0
«Урал» – «Спартак» – 0:1
«Спартак» – ЦСКА – 3:1
«Томь» – «Спартак» – 0:1
«Спартак» – «Амкар» – 1:0
«Терек» – «Спартак» – 0:1
«Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0
«Спартак» – «Рубин» – 2:1

Тактика: 3–5–2, 4–2–3–1, 4–3–3, 4–4–2.

Состав

Продолжение следует…

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Михаил Борзыкин
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