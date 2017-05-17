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Экс-нападающий «МЮ»: Буду очень удивлен, если Коутиньо перейдет в «Барселону»

Источник:  Sky SportsКомментарии
Филиппе Коутиньо
Филиппе КоутиньоИсточник: Reuters

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Терри Гибсон прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов выложить за игрока сборной Бразилии 50 млн фунтов, однако, «красные» требуют на 40 млн больше.

«Изо всех сил пытаюсь понять, на какой же позиции будет играть Коутиньо в «Барселоне». Могу предположить, что это будет правый фланг атаки. При этом Филиппе лишится свободы из-за Лионеля Месси. Получается, Неймар будет играть слева, Месси – справа, а Луис Суарес – в центре. Таким образом, Коутиньо будет отодвинут назад.

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Нет, я не сомневаюсь в уровне этого полузащитника, – продолжает экс-игрок «МЮ», – просто мне сложно понять, как он впишется в состав «Барселоны», – заявил эксперт.

Также Гибсон считает, что трансфер хавбека «Ливерпуля» за 90 млн фунтов – не рациональный подход к делу. 

«Не уверен, что у «Барселоны» есть лишние 90 млн фунтов, чтобы потратить их всего лишь на одного игрока. Буду очень удивлен, если трансфер Коутиньо в каталонский клуб все-таки состоится», – считает Гибсон.

«Вы ведь сами видите, что сине-гранатовые нуждаются в обновлении. Мы знаем, что команду по окончании сезона возглавит новый тренер, который, очевидно, будет обсуждать многие вещи с руководством. Однако, некоторые игроки точно покинут «Барселону» этим летом. Команду ждут настоящие перемены», – заключил англичанин.

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