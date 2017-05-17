Борис Майоров: Надеюсь на победу в матче с чехами, но тревожно

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о четвертьфинале с чехами.

- Поражение от американцев и переезд в Париж – как снежный ком на голову. Что случилось со сборной России в заключительном матче группового этапа?

- Нет, это не головокружение от успехов в предшествующих матчах. Не в оправдание будет сказано: наши за 17 часов так и не восстановились после игры с Латвией. Времени не хватило. Многие, думаю, неважно себя чувствовали. Медленнее бежали, с опозданием реагировали на изменения на площадке. Но главное – потеряли концентрацию. Отсюда глупые бесчисленные удаления. В первом периоде, пока оставались силы, еще держались. А потом посыпались ошибки. Вторая и особенно третья пропущенные шайбы – это вообще безобразие. Нападающий американцев стоял перед Василевским, а в радиусе двух метров никого из наших не было. Оба защитника оказались за воротами, никто их не подстраховал.

Всю игру мы уступали сопернику в скорости, проигрывали единоборства. Никогда на этом турнире наша сборная не попадала под столь жесткий прессинг.

- Неужели такая тактика американцев стала откровением для штаба сборной во главе с Знарком?

- Одно дело знать и совсем другое – столкнуться на практике. У нас, правда, проходили контратаки, и две шайбы Гусев забросил именно после них. Кстати, вторую – в большинстве. Но Панарин и Кузнецов не реализовали выходы один на один с вратарем. Да и в меньшинстве наши были далеки от идеала. На фоне усталости.

- Василевский по горячим следам даже запустил шайбу в ворота команды – мол, еще хорошо, что не проиграли 0:10 и три забили…

- Правильно сказал. На чемпионате мира нельзя так часто удаляться на ровном месте. Эти удары по клюшке соперника. Но все это уже история.

- Чего ждете от четвертьфинала с чехами?

- Победы, но на сердце тревожно. Во-первых, переезд из Кельна в Париж. Эта вам не поездка из Москвы в Подольск или Мытищи. Надо обживать новый отель. Да и лед в Париже другой. Чехи же поджидают нас на месте. Спокойно готовятся.

- История сборной России на чемпионатах мира знает случаи, когда переезд благотворно отразился на нашей команде. Например, в 2002 году, когда она в четвертьфинале победила чехов с самим Ягром…

- Раз на раз не приходится. Я был на том чемпионате, сам переезжал с командой из Гетеборга в Йенчепинг. Это полтора часа на автобусе. Другое дело – чехи лишние сутки отдыхали, а мы накануне четвертьфинала играли.

- Ныне чехи не производят впечатление машины - не прессингуют, предоставляют сопернику свободный лед, проиграли канадцам и швейцарцам…

- Поверьте моему опыту: в четвертьфинале историю будут писать с чистого листа. А что касается свободного льда, то я не припомню, чтобы чехи когда-нибудь играли с нами активно, в прессинг. Думаю, они будут действовать от обороны, ждать шанса. У них больше опытных игроков – тот же Плеканец, который пока не забивает, Червенка, Ворачек. Есть молодежь – Пастрняк, на лидирующие роли вырвался Коварж.

- В последнем матче Чешских игр накануне чемпионата мира хозяева в первом периоде изрядно повозили сборную России, но потом наши выровняли игру и победили по буллитам.

- Причем тут Евротур? Хотя нельзя исключать сюрпризов.

- Год назад чемпионат мира в Москве сборная Знарка начала с сухого поражения от чехов – 0:3.

- И что? Сейчас новая история. Я думаю, нашу команду ждут изменения в составе. На мой взгляд, защитник Миронов в отборе сильнее Зуба. К тому же опыта у бывшего динамовца больше. Все-таки играл два года назад на чемпионате мира и брал серебряную медаль. Но навязывать свое мнение тренерскому штабу не хочу.