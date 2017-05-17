Валерия Дроздова: Я не принцесса, у меня другой характер

На прошлой неделе в Минске завершился любительский чемпионат мира по тайскому боксу по версии IFMA, на котором российская сборная завоевала пять золотых медалей – четыре из них пришлись на женскую команду страны. Одним из главных триумфаторов этого турнира стала Валерия Дроздова, которая взошла на золотой пьедестал первенства спустя шесть лет. О том, с какими трудностями на пути к чемпионату пришлось столкнуться «Принцессе Муай Тай» читайте в нашем материале.

Краткая справка

Валерия ДРОЗДОВА

Весовая категория: до 54 кг

Клубная принадлежность/Федерация: Vityaz Fight / Федерация тайского бокса города Москвы

Достижения: чемпионка мира по тайскому боксу среди любителей по версии IFMA (2011, 2017), чемпионка мира по тайскому боксу среди профессионалов по версии WMF (2012)

Интересный факт: по любителям трижды выходила биться против Анастасии Яньковой, и все три раза выходила победителем.

Предыстория

Тайским боксом Дроздова начала заниматься в 19 лет, в 23 – стала чемпионкой мира среди любителей, в 24 – взяла чемпионской пояс среди профессионалов и объявила о завершении карьеры. Через год вернулась в спорт, но долгое время ничего на международном уровне показать не смогла – до 2015 года приходилось довольствоваться победами на уровне чемпионата страны, а в 2016 году и вовсе пришлось остаться без них – в финале чемпионата России Валерия потерпела поражение от своей одноклубницы Галины Поповой и потеряла место в сборной. После этого Дроздова решила сменить клубную прописку и это приносло свои плоды: взяла реванш над Галиной Поповой на профессиональном ринге, победила на Кубке России, вернулась в сборную России и победила на чемпионате мира. И все это за неполный год!

– Еще месяца за полтора до чемпионата мира были сомнения: поедете вы туда или нет. У вас на этот счет, какие были мысли?

– Я выиграла Кубок России в Красноярске и стала первым номером в сборной, но главный тренер посчитал, что на этот вес есть еще сильный претендент, поэтому нам решили организовать контрольный спарринг перед чемпионатом мира, чтобы определить, кто поедет на соревнования. Конечно, данная ситуация меня немного удивила, но выбора не было. И я относилась к спаррингу, как к очередной проверке: если я не смогу выиграть, то тогда и на чемпионате мира мне делать нечего. Поэтому просто готовилась к очередному бою.

– Были ощущения, что в вас в сборной уже никто не верит?

– Честно говоря, я об этом не задумывалась. Если брать спортсменов, то у нас с ними приятельские отношения, мы не раз ездили на соревнования, поэтому они легко и позитивно приняли мое возвращение в коллектив. Девчонки, с которыми мы уже не раз были на сборах, позже признались, что не сомневались во мне, как и я в их победе, мы неплохо поддерживали друг друга, как мне кажется. На соревнованиях Юрий Васильевич Дюрдь и Денис Николаевич Алексеев настраивали перед каждым боем. Они очень помогли. Я не чувствовала, что во мне кто-то сомневается.

– Вам не кажется, что ваша карьера на данный момент больше похожа на сказку: сначала резкий взлет, потом очень жесткое падение и счастливый хэппи энд? Реванш у Поповой взят, в сборную вы вернулись, победа на чемпионате мира одержана. Чем не красивая точка в карьере по муай тай?

– По-моему, это не сказка - это жизнь (смеется). Она постоянно непостоянна: взлеты и падения чередуются не только в спорте, но и во многих других сторонах.

Когда я первый раз выиграла чемпионат мира, мне хотелось поставить точку, очень. Потому что внутри я понимала, что это была единственная на тот момент цель в спорте, и я ее достигла. Сейчас все по-другому, это очередной этап, но не финиш. Просто реперная точка, которая отражает то, что все идет «по плану». У меня сейчас совсем другой подход к боям и победам, мне нравится то, чем я занимаюсь, почему я должна останавливаться? И разве бросать все на пике из-за страха дальнейшего поражения и ради «красивой точки» – это не удел «показушников» и малодушных людей?



– Ну… Вы меня поставили этим вопросом в тупик – у каждого свое мнение на этот счет, и мое с вашим в кое-чем не совпадает. Расскажите лучше, с чем может быть связана эта светлая полоса в вашей карьере?

– Во-первых, как говорится, все, что не делается – все к лучшему, в этом я не раз убеждаюсь. Это был спад, который должен был бы привести либо к отказу от продолжения заниматься тайским боксом, либо к реновации, как тренировочного процесса, так и моего психологического состояния. Для меня 2016 год был очень сложным и, пожалуй, поражения в спорте – это не самое плохое, что происходило в моей жизни. Но, как говорит моя подруга: «Иногда надо опуститься на самое дно, чтобы оттолкнуться и выплыть наверх». Похоже, я смогла оттолкнуться, но пока еще под водой (смеется).

Светлая полоса связана с различными изменениями в жизни – сменой тренера и коллектива, появлением работы, сменой некоторого круга общения, сменой жизненных установок и отношения к себе. В голове произошли глобальные изменения, которые очень сильно повлияли на отношение к жизни в целом.

– После второй победы на чемпионатах мира вы стали самой титулованной тайбоксершей России?

– Не знаю, я об этом не задумывалась. На этом чемпионате мира у наших девчонок четыре золотых медали. Победительницами стали Светлана Винникова, Анна Тарасова и Ирина Ларионова. До этого они были серебряными призерками чемпионата мира и выигрывали чемпионаты Европы. Я не очень понимаю, как там титулы считают для определения «титулованности», но могу просто сказать о себе: я – сильная спортсменка в своем весе и завоевала немало наград, как на российских, так и на международных соревнованиях.

– После вашей победы «Принцесса Муай Тай-2» не маячит на горизонте?

– Конечно, нет (смеется)! Да и я уже другой человек. Но, возможно, будет какой-нибудь интересный проект. Мне есть, что рассказать и чем поделиться, и это могло бы быть полезно для начинающих спортсменов.





– А не пора ли вам сменить прозвище с «Принцессы» на «Королеву»?

– Думаю, что пора просто изменить прозвище. Я уже другой человек. Я не принцесса, у меня другой характер, да и слишком давно и долго в тайском боксе. Но королева – это не то: я не чопорна и не высокомерна.

Сейчас во мне много веселья и озорства, мне нравится шутить и смеяться как на тренировках, так и на соревнованиях. Мне нравится иногда легкомысленно подходить к серьезным вещам, но при этом не забывать о важном. Возможно, новое прозвище еще придет.



– Вообще, вам нравится сниматься в фильмах?

– Мне сложно сказать, нравится ли мне сниматься в фильмах. Я не пробовала сниматься как актер. Хотя недавно было предложение, но я его отклонила. Но если будут еще предложения, то почему бы и не попробовать?

– А я на одном «светском ресурсе» нашел информацию, что вы снималась в одном проекте вместе с группой «Фабрика». Что это были за съемки?

– Проект с «Фабрикой» - это громко сказано (смеется). Я снималась в эпизодической роли (если это можно так назвать) в одной серии многосерийного детективного фильма, главной героиней которого была Ирина Тонева. Несколько часов съемок и все. Но было интересно посмотреть на то, как делается кино, и как работают актеры.

😠 Публикация от Valeriya Drozdova (@drozdova_valeriya) Апр 28 2015 в 7:52 PDT

– В заключение хотелось бы узнать о ваших дальнейших планах.

– Честно говоря, я не люблю делиться своими планами. Могу только сказать, что хочу продолжать боксировать и надеюсь, что в скором времени меня снова можно будет увидеть в ринге.

– А как обстоят дела с переходом в ММА и работой в партере?

– Пока этот вопрос рассматривается. Я была бы не прочь попробовать, но не было еще времени на отработку борьбы. Я месяца полтора потратила на подготовку к спаррингу и чемпионату мира, там был только тайский бокс, а выходить на бой по ММА без опыта партера, на мой взгляд, было бы слишком самонадеянно.