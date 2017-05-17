«Шарапову наказывают за то, что она русская». Французы о Ролан-Гаррос без Марии

Марии Шараповой на открытом чемпионате Франции по теннису не будет.

Об этом стало известно после того, как Федерация тенниса Франции отказалась предоставить лучшей российской теннисистке современности приглашение на турнир «Большого шлема», даже не пустив нашу соотечественницу в квалификацию. Своего рейтинга 30-летней спортсменке, к сожалению, не хватает для того, чтобы принять участие в соревнованиях на общих условиях.

- Я никак не способен был повлиять на то, будет Мария участвовать в квалификации или нет, но дать ей wild card я просто не мог. Есть подобные «джокеры» для спортсменов, которые получили травмы, но нет ничего подобного для тех, кто нарушал антидопинговые правила. Она везде должна пробиваться сама, - заявил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гудичелли во время прямой трансляции у себя на страничке в Facebook.

В то же время французы предоставили wild card своему соотечественнику Констану Лестьенну, который ранее отбыл дисквалификацию, за игру на тотализаторе в период с 2012 по 2015 годы.

«Советский спорт» решил поверить, как на такое решение отреагировали французские любители тенниса, которых лишили возможности посмотреть на игру одной из лучших теннисисток планеты после ее возвращения. В одной только социальной сети президент Федерации тенниса Франции получил более 800 комментариев, многие из которых оказались отнюдь не дружелюбными.

Мнение с трибун

- Французские двойные стандарты. Француз Лестенн получил приглашение, несмотря на нелегальные ставки. Французы делают, что им захочется – пишет пользователь под ником David Mauthner.

- Это плохие новости для турнира, в котором нет сильных участниц. Она отбыла наказание… - уверен Pascal Martin

- Жаль, что не смог посмотреть прямой эфир и написать вам этот комментарий тогда. Жаль, что не будет Марии – она заплатила за свой проступок – нечего ее наказывать – все погрешности должны быть аннулированы, - считает Martine Wingel.

- Мы хотим Машу! – выражает многие огромного количества людей Liliane Boucheron.

- Я не собираюсь покупать билеты на этот турнир впервые за долгое время. А у меня в семье пятеро богатых человек. Надеюсь, это для вас что-нибудь значит, - пишет Carole Yamin.

- Нынешнему женскому теннису нужен такой чемпион, как Шарапова, - уверен Carole Yamin.

- Арбитражный суд признал, что это был непреднамеренный допинг. Она должна была получить приглашение, - считает Mercedes Liorino.

- Вы многое в этом году потеряете без Роджера, Серены, а теперь и Марии. Это будет ваш первый Ролан Гаррос в качестве президента и он будет худшим в истории, - предвещает Germain Bouleux.

- Она заплатила за свою ошибку и пропустила очень долгое время. Теперь вставлять ей палки в колеса, не допуская до турниров просто несправедливо, - пишет тот же Germain Bouleux.

- Ужасная ошибка. Ролан Гаррос играет в политику, а не в теннис. Дайте Марии играть! – пишет Ron Overholt.



Примерно в той же тональности высказываются и читатели ведущих французских изданий, таких, как Le Parisien и l’Equipe.

- Она отбыла свое наказание. Аргументы Федерации не действительны. Во вручении wild card нет правил – это просто решение организаторов. Они нужны, чтобы на турниры попадали знаменитости, которые по каким-то причинам не могут этого сделать по рейтингу. Но здесь Шарапову наказывают не за спорт, а за то, что она русская по национальности – это уже помесь между спортом и политикой, - уверен пользователь под псевдонимом Deltiox.

- Да в ней меньше допинга, чем в большинстве американских атлетов. Жаль, что она не американка, тогда французские власти дали ы ей играть на Ролан Гаррос и были бы к ней более лояльны, - считает пользователь Alainproviste.

- Мы продлили санкции для Шараповой. Все это лишь для того, чтобы порадовать французскую деревенщину. Это слишком. Это очень плохо для турнира. Это все равно, что выстрелить себе в ногу. Оказывается, Федерер был прав, предпочтя Уимблдон нашему турниру, - пишет Kypykpyk.

- Мы отказываемся пускать Марию на Ролан Гаррос? Ок. Давайте тогда не пустим на «Тур де Франс» всех велосипедистов, которые когда-либо были уличены в применении допинга. Что будет тогда? На трек выйдет человек 10-15? – вопрошает Joseph1er.

