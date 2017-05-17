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Возвращение лидера: итоги 28-го тура «Гонки за золотом»

Николай Алексеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Возвращение лидера: итоги 28-го тура «Гонки за золотом»

«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делают ставки на матчи завершающего этапа чемпионата России по футболу.

Напомним, что по условиям конкурса шесть журналистов «Советского спорта» перед каждым туром получают по 1000 рублей, которые они могут использовать для ставок на матчи очередного тура РФПЛ. Одновременно с ними делает ставки компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о травмах, дисквалификациях и тренерской тактике, а выбирает ставку наугад. 

В 28-м туре РФПЛ лучший результат показал  Степан Чаушьян: он в который раз решил рискнуть и составленный им экспресс прошел, принося прогнозисту солидную прибыль.

Степан сделал ставку по системе «Экспресс» и она выиграла с итоговым коэффициентом 3,19.

Ставка:  

«Ростов» – «Рубин»: П1 – 1.69.

«Локомотив» – «Оренбург»: П1 – 1.89.

Итоговый коэффициент – 3,19. По итогам тура выигрыш составил 3190 рублей.

Второе место занимает в рейтинге занимает Михаил Борзыкин. Его экспресс приносит прогнозисту уверенную победу, увеличивая банк на 2028 рублей.

Ставка:  

ЦСКА – «Арсенал»: П1 – 1,20.

«Ростов» – «Рубин»: П1 - 1,60.

Итоговый коэффициент – 2,028. По итогам тура выигрыш составил 2028 рублей.

На третьем месте в туре расположился шеф-редактор еженедельника «Советский спорт - Футбол» Николай Роганов:

Ставка:   

«Крылья Советов» – «Зенит»: П2 – 1.72. Выигрыш 860 рублей.

«Локомотив» – «Оренбург»: П1 – 1.89. Выигрыш 945 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 1805 рублей.

На четвёртом месте по итогам тура расположился главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко. В этом туре он решил рискнуть и выбрал ставки по системе экспресс, «Экспресс» означает, что прогнозист составляет прогноз из двух событий, коэффициенты конечно в разы выше, чем в ординарном варианте, но и риск гораздо выше, так как если одна из ставок в «Экспрессе» не сыграет, то весь прогноз проиграет.

Ставка:  

«Амкар» – «Спартак»: Х2 (гости не проиграют) – 1,30.

ЦСКА – «Арсенал»: П1 – 1,20.

Итоговый коэффициент – 1,56. По итогам тура выигрыш составил 1560 рублей.

В аутсайдерах снова оказался редакционный компьютер:

Ставка 500 рублей. «Уфа» – «Анжи»: Тотал меньше 1,5 (ставка означает, что в матче будет забито менее 2 мячей) - 2,28. Выигрыш составил 0 рублей.

Ставка 500 рублей. «Локомотив» – «Оренбург»: П1 – 1.89. Выигрыш составил 945 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 945 рублей.

Неудачнее всех выступили в туре футбольные обозреватели Артем Терентьев и Евгений Дзичковский. Составленные ими прогнозы, увы не прошли. У Артема Терентьева неудачными оказались обе ординарные ставки.

Ставка 500 рублей. «Крылья Советов» – «Зенит»: 1Х (ставка означает, что хозяева не проиграют) - 2,10. Выигрыш составил 0 рублей.

Ставка 500 рублей. «Урал» – «Краснодар»: П2 – 2.05. Выигрыш составил 0 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Евгений Дзичковский по традиции рискнул и выбрал «Экспресс». К сожалению, одно из событий прошло не по сценарию прогнозиста и экспресс проиграл:

Ставка:  

«Урал» – «Краснодар»: 1Х ( хозяева не проиграют) – 1,77.

«Крылья Советов» – «Зенит»: 1Х (хозяева не проиграют) – 2.10.

Итоговый коэффициент – 3,71. По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

По итогам тура таблица турнира прогнозистов выглядит следующим образом:

  1. Михаил Борзыкин – 8498 рублей

  2. Артем Терентьев – 7930 рублей.

  3. Степан Чаушьян – 7840 рублей.

  4. Николай Роганов –7120 рублей.

  5. Николай Яременко - 6200 рублей.

  6. Генератор случайных чисел – 4630 рублей.

  7. Евгений Дзичковский – 3220рублей.

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