Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 2Крылья Советов
Футбол  Оренбург- : -Уфа
Футбол  Спартак- : -Терек
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Зенит- : -Краснодар
Футбол  Рубин- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»
Источник: ATP

Следом за отказом давать спецприглашение Шараповой стало известно: на мужской Открытый чемпионат Франции пригласили француза, который был дисквалифицирован за ставки.

Этого парня зовут Констан Лестьенн, ему 24 года. Максимально высоко в рейтинге он поднимался в сентябре 2016-го – на 164-е место. В мае прошлого года он выиграл первый «Челленджер», но уже в сентябре его дисквалифицировали на семь месяцев.

Лестьенн ставил на теннисные матчи, причем много и часто: доказали 220 ставок на игры, в которых он не принимал участия. Но даже ставки не на свои матчи для профессиональных теннисистов запрещены.

Эти ставки он делал в период с 2012-го по 2015-й – то есть до карьерного взлета. Однако на самом этом резком движении вверх его и отстранили, а к бану добавили штраф в 10 тысяч евро.

И вот в чем дополнительная ирония: год назад, 13 мая 2016-го, руководство «Ролан Гаррос» объявило о выдаче wild-card Лестьенну. А через неделю боссы французского турнира передумали и отозвали это спецприглашение, потому что игрок стал фигурантом расследования антикоррупционной теннисной организации.

В декабре Лестьенн рассказал, как шло разбирательство.

– Со мной разговаривали, как с преступником﻿, и я понял, что действительно совершил преступление, – рассказал Лестьенн изданию L'Equipe.﻿ – Допрос длился около 90 минут и постоянно записывался. Мне задали много вопросов: пользовался ли я второй сим-картой, делал ли ставки через специальное приложение и другие. Весь процесс был очень долгим, навязчивым и страшным.

Теперь француз говорит, что стал мудрее. Руководство «Ролан Гаррос» теперь снова предоставило wild-card. Поводов снова менять решение пока не предвидится.

Эта ситуация перекликается с отказом предоставить спецприглашение Марии Шараповой, отбывшей 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония.

С этим решением, кстати, не согласны и на международном уровне. Глава WTA Стив Саймон отметил, что поддерживает тех, кто получил приглашения. Но отдельно недвусмысленно высказался и про Шарапову.

– Шарапова уже отбыла дисквалификацию, которую наложил Спортивный арбитражный суд, и нет никаких оснований для дополнительных санкций. Я совсем не согласен с решением, – такие слова Саймона опубликовал официальный сайт WTA.

Шарапову прокатили с «Ролан Гаррос». Мария не выступит в Париже

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Шарапову наказывают за то, что она русская». Французы о Ролан-Гаррос без Марии«Шарапову наказывают за то, что она русская». Французы о Ролан-Гаррос без Марии«Советский спорт» интересуется, что думают французские фанаты тенниса, которых лишили возможности наблюдать за игрой Марии на Ролан-Гаррос.Мария Шарапова: Должна пройти обследование и убедиться, что травма несерьезнаяМария Шарапова прокомментировала свой отказ доиграть матч второго круга турнира WTA в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони.Глава WTA: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, нет оснований для дополнительных санкцийГлава WTA Стив Саймон прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» не выдавать россиянке Марии Шараповой wild card на турнир 2017 года.Кристина Младенович: Недопуск Шараповой на «Ролан Гаррос» меня нисколько не удивилФранцузская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала отказ организаторов «Ролан Гаррос» от выдаче wild card Марии Шараповой.Роджер Федерер: Я принял решение не участвовать в «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о том, что пропустит «Ролан Гаррос».Ночные черные списки: как Кафельников объявил войну всемНочные черные списки: как Кафельников объявил войну всемЕвгений Кафельников в последние дни несколько раз привлек к себе внимание эпатажными заявлениями в социальных сетях.Беда не приходит одна: Шарапова, не попав в Париж, получила травму в РимеБеда не приходит одна: Шарапова, не попав в Париж, получила травму в РимеМария Шарапова не сумела закончить матч против Мирьяны Лючич-Барони во втором круге турнира в Риме.Виктор Янчук: Организаторы «Ролан Гаррос» идут на поводу у тех, кто бросает камни в ШараповуЗаслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что организаторы «Ролан Гаррос», решив не предоставлять Марии Шараповой wild card, пошли на поводу у той части спортивной общественности, которая негативно относится к российской теннисистке.Шарапова из-за травмы не доиграла матч второго круга турнира в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова досрочно прекратила выступление на турнире в Риме, не доиграв из-за проблем со здоровьем матч второго круга с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.Шамиль Тарпищев: Не допускать Шарапову на «Ролан Гаррос» – неправильноПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что решение организаторов «Ролан Гаррос» не допускать российскую теннисистку Марию Шарапову до турнира является неправильным.Виталий Мутко: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, решение организаторов Roland Garros непонятноВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение организаторов Roland Garros не выдавать wild card Марии Шараповой.Шарапова – Лючич-Барони - 4:6, 6:3, 2:1, отказВо вторник в матче второго круга турнира WTA в итальянском Риме россиянка Мария Шарапова встречается с хорваткой Мирьной Лючич-Барони.Поражение хоккеистов, Шарапова вне «Ролан Гаррос» и слова Федуна о полуфинале ЛЧ. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости вторника.Шарапову прокатили с «Ролан Гаррос». Мария не выступит в ПарижеШарапову прокатили с «Ролан Гаррос». Мария не выступит в ПарижеФедерация теннис Франции приняла решение не предоставлять Шараповой wild card ни в основную сетку, ни даже в квалификацию «Ролан Гарроса».Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Мария Шарапова не получила специальное приглашение для участия в Открытом чемпионате Франции и не выступит на турнире. Об этом сообщил глава организации Бернард Джудичелли.Шамиль Тарпищев: Мы счастливы, что Шарапова хорошо вернуласьГлава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в большой спорт Марии Шараповой.Мария Шарапова: Я хочу снова ощутить вкус больших победЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась ожиданиями от своего возвращения в WTA-тур.Мария Шарапова: Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подрядРоссийская теннисистка Мария Шарапова после победы над Кристиной Макхэйл на турнире WTA в Риме (6:4, 6:2) обеспечила себе место в квалификации Уимблдона. После матча Мария отметила, что не знала об этом.Кокорин и Шатов вне состава сборной, победы Шараповой и российских хоккеистов. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2017 – «Ролан Гаррос».
Футбол
Леонид Федун: Слухи о неопределенном будущем Карреры – ерунда
Футбол
На стадионе «Лужники» завершен монтаж кресел и реконструированы фонтаны
Футбол
Павел Колобков: Знаю, что «Спартак» действительно заслужил чемпионство России
Футбол
«Атлетико» нацелился на Диего Косту
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
ролан гаррос
ролан гаррос