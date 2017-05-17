Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»
Следом за отказом
давать спецприглашение Шараповой стало известно: на мужской Открытый чемпионат
Франции пригласили француза, который был дисквалифицирован за ставки.
Этого парня зовут Констан Лестьенн, ему 24 года. Максимально высоко в рейтинге он поднимался в сентябре 2016-го – на 164-е место. В мае прошлого года он выиграл первый «Челленджер», но уже в сентябре его дисквалифицировали на семь месяцев.
Лестьенн ставил на теннисные матчи, причем много и часто: доказали 220 ставок на игры, в которых он не принимал участия. Но даже ставки не на свои матчи для профессиональных теннисистов запрещены.
Эти ставки он делал в период с 2012-го по 2015-й – то есть до карьерного взлета. Однако на самом этом резком движении вверх его и отстранили, а к бану добавили штраф в 10 тысяч евро.
И вот в чем дополнительная ирония: год назад, 13 мая 2016-го, руководство «Ролан Гаррос» объявило о выдаче wild-card Лестьенну. А через неделю боссы французского турнира передумали и отозвали это спецприглашение, потому что игрок стал фигурантом расследования антикоррупционной теннисной организации.
В декабре Лестьенн рассказал, как шло разбирательство.
– Со мной разговаривали, как с преступником, и я понял, что действительно совершил преступление, – рассказал Лестьенн изданию L'Equipe. – Допрос длился около 90 минут и постоянно записывался. Мне задали много вопросов: пользовался ли я второй сим-картой, делал ли ставки через специальное приложение и другие. Весь процесс был очень долгим, навязчивым и страшным.
Теперь француз говорит, что стал мудрее. Руководство «Ролан Гаррос» теперь снова предоставило wild-card. Поводов снова менять решение пока не предвидится.
Эта ситуация перекликается с отказом предоставить спецприглашение Марии Шараповой, отбывшей 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония.
С этим решением, кстати, не согласны и на международном уровне. Глава WTA Стив Саймон отметил, что поддерживает тех, кто получил приглашения. Но отдельно недвусмысленно высказался и про Шарапову.
– Шарапова уже отбыла дисквалификацию, которую наложил Спортивный арбитражный суд, и нет никаких оснований для дополнительных санкций. Я совсем не согласен с решением, – такие слова Саймона опубликовал официальный сайт WTA.
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