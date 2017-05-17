Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»

Следом за отказом давать спецприглашение Шараповой стало известно: на мужской Открытый чемпионат Франции пригласили француза, который был дисквалифицирован за ставки.

Этого парня зовут Констан Лестьенн, ему 24 года. Максимально высоко в рейтинге он поднимался в сентябре 2016-го – на 164-е место. В мае прошлого года он выиграл первый «Челленджер», но уже в сентябре его дисквалифицировали на семь месяцев.

Лестьенн ставил на теннисные матчи, причем много и часто: доказали 220 ставок на игры, в которых он не принимал участия. Но даже ставки не на свои матчи для профессиональных теннисистов запрещены.

Эти ставки он делал в период с 2012-го по 2015-й – то есть до карьерного взлета. Однако на самом этом резком движении вверх его и отстранили, а к бану добавили штраф в 10 тысяч евро.

И вот в чем дополнительная ирония: год назад, 13 мая 2016-го, руководство «Ролан Гаррос» объявило о выдаче wild-card Лестьенну. А через неделю боссы французского турнира передумали и отозвали это спецприглашение, потому что игрок стал фигурантом расследования антикоррупционной теннисной организации.

В декабре Лестьенн рассказал, как шло разбирательство.

– Со мной разговаривали, как с преступником﻿, и я понял, что действительно совершил преступление, – рассказал Лестьенн изданию L'Equipe.﻿ – Допрос длился около 90 минут и постоянно записывался. Мне задали много вопросов: пользовался ли я второй сим-картой, делал ли ставки через специальное приложение и другие. Весь процесс был очень долгим, навязчивым и страшным.

Теперь француз говорит, что стал мудрее. Руководство «Ролан Гаррос» теперь снова предоставило wild-card. Поводов снова менять решение пока не предвидится.

Эта ситуация перекликается с отказом предоставить спецприглашение Марии Шараповой, отбывшей 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония.

С этим решением, кстати, не согласны и на международном уровне. Глава WTA Стив Саймон отметил, что поддерживает тех, кто получил приглашения. Но отдельно недвусмысленно высказался и про Шарапову.

– Шарапова уже отбыла дисквалификацию, которую наложил Спортивный арбитражный суд, и нет никаких оснований для дополнительных санкций. Я совсем не согласен с решением, – такие слова Саймона опубликовал официальный сайт WTA.

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