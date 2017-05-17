Кубок чемпионов России едет на «Открытие Арену» (ФОТО)
Кубок чемпионов России отправился на «Открытие Арену», где сегодня «Спартак» в рамках 29-го тура РФПЛ проведет матч против грозненского «Терека».
Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков, Попов, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо, Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов, Лебеденко, Мбенг
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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