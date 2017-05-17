Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал0 : 2Локомотив
Футбол  Зенит- : -Краснодар
Футбол  Рубин- : -ЦСКА
Футбол  Оренбург0 : 0Уфа
Футбол  Спартак- : -Терек
Футбол  Анжи- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кубок чемпионов России едет на «Открытие Арену» (ФОТО)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кубок чемпионов России отправился на «Открытие Арену», где сегодня «Спартак» в рамках 29-го тура РФПЛ проведет матч против грозненского «Терека».

Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: РФПЛ

Источник: РФПЛ

Источник: РФПЛ

Источник: РФПЛ

Источник: РФПЛ

Источник: РФПЛ

Источник: РФПЛ

Источник: РФПЛ

Источник: РФПЛ

Матч

Спартак - Терек

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков, Попов, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо, Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов, Лебеденко, Мбенг

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Рубином»Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА, которые сегодня в Казани проведут матч 29-го тура РФПЛ.Промес и Зе Луиш выйдут в атаке «Спартака» на матч с «Тереком»Стал известен состав «Спартака» на матч 29-го тура чемпионата России против «Терека».Валерий Петраков: Лидеры «Томи» играли на очень низком уровне, причем всеГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2).«Анжи» - «Ростов»: Девич впервые попал в стартовый состав желто-синихСтал известен состав «Ростова» на матч 29-го тура РФПЛ против «Анжи».«Урал» – «Локомотив». ОнлайнВ матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Локомотивом».«Оренбург» – «Уфа». ОнлайнВ матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» сыграет с «Уфой»Филимонов подарил музею «Спартака» свой вратарский свитер 1997-1998 годовШестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов преподнес в дар спартаковскому музею свой вратарский свитер образца 1997-1998 годов.РФПЛ. Все голы дня (ВИДЕО)Сегодня проходят матчи 29-го тура чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с забитыми мячами.«Крылья» победили в Томске впервые с 2009 годаВ среду в матче 29-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.«Крылья Советов» в гостях переиграли «Томь»Футболисты «Томи» на своем поле уступили «Крыльям Советов» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 0:2.«Урал» – «Локомотив». Братья Миранчуки выйдут на поле с первых минутСтал известен состав московского «Локомотива» на матч 29-го тура чемпионата России с «Уралом».Роман Шишкин: Мы готовы дать бой «Зениту»Защитник «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура чемпионата России против «Зенита».Президент «Урала» подарил нарды Юрию Семину (фото)Президент «Урала» Григорий Иванов сделал подарок главному тренера московскому «Локомотиву» Юрию Семину.Возвращение лидера: итоги 28-го тура «Гонки за золотом»Возвращение лидера: итоги 28-го тура «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертовАлександр Бубнов: На стороне «Зенита» в матче с «Краснодаром» – фактор своего поляФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Краснодар» в 29-м туре чемпионата России.РФПЛ. 29-й тур. «Томь» проиграла «Крыльям Советов», «Урал» – «Локомотив» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей 29-го тура чемпионата России по футболу.Леонид Федун: Слухи о неопределенном будущем Карреры – ерундаВладелец московского «Спратака» Леонид Федун рассказал о том, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера останется в команде на следующий сезон.Павел Колобков: Я не болельщик «Спартака», но команда заслужила чемпионствоМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России по футболу.Павел Колобков: Знаю, что «Спартак» действительно заслужил чемпионство РоссииМинистр спорта РФ Павел Колобков заявил, что рад за «Спартак» и болельщиков красно-белых, потому что команда заслужила чемпионство.«Рубин» не может забить ЦСКА 4 матча подрядВ среду в матче 29-го тура РФПЛ «Рубин» в Казани примет ЦСКА.
Хоккей
Сборная России выехала в Париж с трехчасовой задержкой
Футбол
«Крылья Советов» в гостях переиграли «Томь»
Футбол
Роман Шишкин: Мы готовы дать бой «Зениту»
Футбол
Президент «Урала» подарил нарды Юрию Семину (фото)
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости