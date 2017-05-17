«Думал, мне суждено умереть молодым». Очень крутой тренер соперника России
Энтони Хадсону 36 лет, и он – самый молодой тренер на Кубке Конфедерации. «Советский спорт» рассказывает, через что ему пришлось пройти.
Он почти потерял все еще до 20 лет: отца сбила машина, карьера
летела в пропасть, и он начал пить. Энтони Хадсон – сын известного английского
футболиста Алана Хадсона, который играл за «Челси», «Арсенал» и «Сток Сити». Энтони
родился в Сиэттле, куда футбол забросил его отца, но футбольную карьеру начал в
«Вест Хэме» вместе с Майклом Карриком. Ему было 17, когда Алана сбила машина –
отец чуть не погиб.
– Это было чудовищное время. И вся эта ситуация только
подтолкнула меня к выпивке, – рассказывал Энтони.
«Вест Хэм» отказался от 20-летнего Энтони, но его
подобрал голландский НЕК. Полгода – и Энтони вернулся домой.
– Я приходил в бар каждую ночь – и это ненормально, когда
тебе 19 лет. Меня задерживали за езду в нетрезвом виде. В конце концов я попросил
отпустить меня и вернулся домой. Тогда все действительно вышло из-под контроля.
Ему предложили работу биржевого брокера, но это только подтолкнуло к алкоголю и огромным долгам.
– Я хотел покончить с собой. Просто хотел уйти,
Но он решил попробовать что-то изменить и поехал в США учиться
на тренера. Стало хуже: иногда Энтони не мог выйти из машины, у него тряслись
руки, текли слезы. И все, что он хотел – это выпить.
Почему-то удача осталась с ним даже в этом аду: он попал в небольшую
команду «Уилмингтон Хаммерхедс». Там он играл и помогал главному тренеру.
– Я скрывал,
что я пью. Но после каждой игры я шел пить. Мне было жутко стыдно. Но однажды в
воскресенье я проснулся, увидел, что моя машина припаркована на бордюре в
очередной раз… Я не знаю, как я оказался на собрании Анонимных алкоголиков в
тот день, но в конце собрания одна женщина обняла меня и сказала, что я больше
не должен пить. В тот момент как будто огромный груз упал с моих плеч. Я не представлял,
что это может помочь. Я думал, мне суждено умереть молодым.
Когда Энтони стал трезвым и сильным, он вернулся в Англию, чтобы
получить тренерскую лицензию на курсах Роя Кина и Гарета Саутгейта. А после
возглавил «Реал Мэрилэнд» из второго дивизиона США. Так Хадсон стал самым
молодым тренером в профессиональном американском футболе. Команда вышла в
плей-офф, а самого Энтони номинировали на звание лучшего тренера года. Через
пару лет он поехал к Харри Рэднаппу в «Тоттеннхэм», чтобы попробовать себя
тренером Академии. Но его позвали стать главным в «Ньюпорт Кантри» на оставшиеся
игры Национальной лиги. Рэднапп дал отличные рекомендации Энтони, назвав его «молодым
Моуринью».
В июле 2011-го он получил категорию «Pro», став самым молодым британцем,
которому это удалось – ему было всего 30 лет.
Затем Хадсон отправился в Бахрейн, чтобы возглавить сборную до
23 лет. Там он дошел до финала Кубка Персидского залива, но
уступил Саудовской Аравии. Через год они вышли в финал снова, и на этот раз
завоевали первый в истории титул. В 2013-м Энтони стал тренером главной сборной, с
которой взял бронзу чемпионата Федерации футбола Западной Азии.
В августе 2014-го специалист уехал в Новую Зеландию, где стал даже
больше, чем тренером. Он получил контроль над командами всех возрастов. Хадсону
пришлось бороться с федерацией, которая обращала не слишком много внимания на
организацию товарищеских матчей. Это дало плоды: сборная выиграла Кубок ОФК и поедет
в Россию на Кубок Конфедераций. Он уже вписал свое имя в историю Кубка – на момент
матча открытия ему будет 36 лет и 98 дней. Предыдущему рекордсмену по молодости Шайбу Амоду из сборной
Нигерии на Кубке короля Фахда-1995 (предшественник Кубка
Конфедераций – Прим. ред.) было 36 лет и 263 дня.
Сам по себе выход на Кубок Конфедераций – достижение не уникальное.
Новая Зеландия играла на там трижды (в 1999-м, 2003-м и 2009-м), но занимала только
восьмое место. Хадсон же ставит высокие цели.
– Команда, которая приедет в Россию, будет играть смело,
активно, мы собираемся биться за победу. Мы очень верим в свою команду. Мы
едем туда не для статистики и не руководствуясь принципом «главное не
победа, а участие». Мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми
нам предстоит встретиться. Готовимся показать свою лучшую игру и преподнести
пару сюрпризов. От нас никто ничего не ждет, и это хорошо. Нас вполне
устраивает, что на этом турнире нас считают самой слабой командой, – сказал
Хадсон.
У команды Энтони Хадсона есть все шансы приехать в Россию еще
раз, в 2018-м. До этого нужно сделать два шага – выиграть финал Океании и обыграть
5-е место квалификации Южной Америки в межконтинентальном плей-офф. Зная везучесть
и упорство Хадсона, можно не сомневаться, что у него получится.
В материале использованы цитаты интервью британскому изданию Express и официальному сайту ФИФА.