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«Думал, мне суждено умереть молодым». Очень крутой тренер соперника России

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Думал, мне суждено умереть молодым». Очень крутой тренер соперника России
Источник: ФИФА (FIFA)

Энтони Хадсону 36 лет, и он – самый молодой тренер на Кубке Конфедерации. «Советский спорт» рассказывает, через что ему пришлось пройти.

Он почти потерял все еще до 20 лет: отца сбила машина, карьера летела в пропасть, и он начал пить. Энтони Хадсон – сын известного английского футболиста Алана Хадсона, который играл за «Челси», «Арсенал» и «Сток Сити». Энтони родился в Сиэттле, куда футбол забросил его отца, но футбольную карьеру начал в «Вест Хэме» вместе с Майклом Карриком. Ему было 17, когда Алана сбила машина – отец чуть не погиб.

– Это было чудовищное время. И вся эта ситуация только подтолкнула меня к выпивке, – рассказывал Энтони.

«Вест Хэм» отказался от 20-летнего Энтони, но его подобрал голландский НЕК. Полгода – и Энтони вернулся домой.

– Я приходил в бар каждую ночь – и это ненормально, когда тебе 19 лет. Меня задерживали за езду в нетрезвом виде. В конце концов я попросил отпустить меня и вернулся домой. Тогда все действительно вышло из-под контроля.

Ему предложили работу биржевого брокера, но это только подтолкнуло к алкоголю и огромным долгам.

– Я хотел покончить с собой. Просто хотел уйти, – Хадсон признался в жутком.

Но он решил попробовать что-то изменить и поехал в США учиться на тренера. Стало хуже: иногда Энтони не мог выйти из машины, у него тряслись руки, текли слезы. И все, что он хотел – это выпить.

Почему-то удача осталась с ним даже в этом аду: он попал в небольшую команду «Уилмингтон Хаммерхедс». Там он играл и помогал главному тренеру.

– Я скрывал, что я пью. Но после каждой игры я шел пить. Мне было жутко стыдно. Но однажды в воскресенье я проснулся, увидел, что моя машина припаркована на бордюре в очередной раз… Я не знаю, как я оказался на собрании Анонимных алкоголиков в тот день, но в конце собрания одна женщина обняла меня и сказала, что я больше не должен пить. В тот момент как будто огромный груз упал с моих плеч. Я не представлял, что это может помочь. Я думал, мне суждено умереть молодым.


Когда Энтони стал трезвым и сильным, он вернулся в Англию, чтобы получить тренерскую лицензию на курсах Роя Кина и Гарета Саутгейта. А после возглавил «Реал Мэрилэнд» из второго дивизиона США. Так Хадсон стал самым молодым тренером в профессиональном американском футболе. Команда вышла в плей-офф, а самого Энтони номинировали на звание лучшего тренера года. Через пару лет он поехал к Харри Рэднаппу в «Тоттеннхэм», чтобы попробовать себя тренером Академии. Но его позвали стать главным в «Ньюпорт Кантри» на оставшиеся игры Национальной лиги. Рэднапп дал отличные рекомендации Энтони, назвав его «молодым Моуринью».

В июле 2011-го он получил категорию «Pro», став самым молодым британцем, которому это удалось – ему было всего 30 лет.

Затем Хадсон отправился в Бахрейн, чтобы возглавить сборную до 23 лет. Там он дошел до финала Кубка Персидского залива, но уступил Саудовской Аравии. Через год они вышли в финал снова, и на этот раз завоевали первый в истории титул. В 2013-м Энтони стал тренером главной сборной, с которой взял бронзу чемпионата Федерации футбола Западной Азии.

В августе 2014-го специалист уехал в Новую Зеландию, где стал даже больше, чем тренером. Он получил контроль над командами всех возрастов. Хадсону пришлось бороться с федерацией, которая обращала не слишком много внимания на организацию товарищеских матчей. Это дало плоды: сборная выиграла Кубок ОФК и поедет в Россию на Кубок Конфедераций. Он уже вписал свое имя в историю Кубка – на момент матча открытия ему будет 36 лет и 98 дней. Предыдущему рекордсмену по молодости Шайбу Амоду из сборной Нигерии на Кубке короля Фахда-1995 (предшественник Кубка Конфедераций – Прим. ред.) было 36 лет и 263 дня.

Сам по себе выход на Кубок Конфедераций – достижение не уникальное. Новая Зеландия играла на там трижды (в 1999-м, 2003-м и 2009-м), но занимала только восьмое место. Хадсон же ставит высокие цели.

– Команда, которая приедет в Россию, будет играть смело, активно, мы собираемся биться за победу. Мы очень верим в свою команду.​ Мы едем туда не для статистики и не руководствуясь принципом «главное не победа, а участие». Мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми нам предстоит встретиться. Готовимся показать свою лучшую игру и преподнести пару сюрпризов. От нас никто ничего не ждет, и это хорошо. Нас вполне устраивает, что на этом турнире нас считают самой слабой командой, – сказал Хадсон.

У команды Энтони Хадсона есть все шансы приехать в Россию еще раз, в 2018-м. До этого нужно сделать два шага – выиграть финал Океании и обыграть 5-е место квалификации Южной Америки в межконтинентальном плей-офф. Зная везучесть и упорство Хадсона, можно не сомневаться, что у него получится.

В материале использованы цитаты интервью британскому изданию Express и официальному сайту ФИФА.

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