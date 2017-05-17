Александр Кожевников: Мое мнение - наши сильнее чехов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о предстоящем четвертьфинале Россия – Чехия на ЧМ по хоккею.

- Какие выводы надо сделать из матча с США?

- Быстрее принимать решения и поменьше удаляться. И надо реализовывать свои возможности. И все.

- Не нужных удалений с американцами было много?

- Были.

- Чехи ведь будут провоцировать…

- Ну, что, наши первый день в хоккей играют?!

- Но ведь неприятно, когда плюнут из под тишка…

- Ну, плюнут… Терпеть надо. Главное – победа. Или в конце матча, когда выигрываете, дайте в душу обидчику, как это делали хоккеисты сборной СССР.

- Но все же поражение – есть поражение. Психологически не надломило команду. Не будет мандража?

- Не будет. Все взрослые люди и понимают, что произошло. Здесь и тренерам ничего не надо говорить. Ребята все сами понимают – зачем они сюда приехали.

- Хотел вернуться к провокациям соперников. В ваши времена чехи были послабее, чем сейчас…

- Чехи были послабее?! Да вы что?! Мы часто чехам проигрывали, а вот шведов всегда обыгрывали.

- В советские времена чехи больше провоцировали – пражская весна, псевдодружба народов стран социализма…

- Ну, провоцировали. Но что такое провокация, скажите?

- Плюнуть в лицо…

- Но сейчас такого уже никто не делает. Да и раньше такого не было. Больше шведы провоцировали, потому что не могли у нас выиграть, вот и злились.

- Переезд в Париж - не проблема?

- Нет. Во всяком случае, не должно быть проблемой.

- Но есть и плюсы – лед в Париже лучше, чем в Кельне.

- Все в одинаковых условиях, что на условия пенять?

- Сильные и слабые стороны чехов?

- Они играют от обороны, рассчитывают на контратаки. Навязывают тягучий хоккей. Еще раз повторю – поменьше удаляться и побыстрее принимать решения. Как показал матч с американцами, медленно думали, из-за этого игра в большинстве не получалась.

- С таким соперником важно забить первыми…

- Давайте так - наши сильнее чехов. Будут говорить, что чехи достойные соперники и так далее. Но у меня другое мнение – на этом чемпионате мира наши выглядят сильнее.