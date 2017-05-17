Как в Петербурге исполнили мечту великого князя

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первыми опробуют 18-луночное поле нового гольф-клуба «Петергоф» на турнире, который пройдет 3 июня.



– Турниры по гольфу с участием политической и деловой элиты стали одной из спортивных традиций Петербургского международного экономического форума. Экономические форумы открывают федерациям новые возможности для продвижения своих видов спорта, и гольфисты их активно используют, – отметил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

В «Петергофе» создано первое полноценное гольф-поле Северной столицы. При этом новый спортивный объект уже сейчас располагает богатейшим историко-культурным наследием. Гольф-клуб расположился непосредственно в Петергофе рядом с бывшей летней великокняжеской резиденцией Михайловка. На исходе XIX века Великий князь Михаил Михайлович увлекся гольфом и хотел создать первое в России поле на отеческой земле. Но император Александр III не признал его брак с Софией, внучкой Александра Сергеевича Пушкина, и запретил возвращаться в Россию. В итоге в 1892 году князь построил легендарный гольф-клуб в Каннах, существующий до сих пор. И только сейчас в Петергофе пройдет первый турнир по гольфу, о котором он мечтал.

Организаторами турнира выступили фонд «Росконгресс», Ассоциация гольфа России и Федерация гольфа Москвы при поддержке Газпромбанк Private Banking. «Год назад второе место в турнире по гольфу на ПМЭФ занял вице-президент нефтегазовой корпорации Вьетнама Во Хань Хынг, подписавший за день до этого на форуме контракт на поставку 96 миллионов тонн нефти. В этом году также планируется статусный состав участников», – рассказал Георгий Брюсов.

Помимо гольфа, в спортивную программу Петербургского международного экономического форума вошли гала-матчи по хоккею и баскетболу, турниры по теннису, мини-футболу и шахматам, а также Санкт-Петербургские корпоративные игры. Партнерами спортивной программы стали банк «Югра», «Российский капитал», «ОФК Банк» и проект «ВТБ Арена парк».