Сборная России застряла в Кельне! Как нашим сорвали подготовку к четвертьфиналу

Из-за поломки поезда наша команда выехала из Германии в Париж на три с половиной часа позже назначенного срока.

Как же верна для России поговорка «Беда не приходит одна»! Стоило россиянам уступить в единственном матче группового этапа, как наши простились не только с первым местом в группе, но и с возможностью сыграть четвертьфинал в знакомой обстановке, на уже обжитой и хорошо знакомой арене «Lanxess».

Плей-офф команде Олега Знарка придется начинать в Париже, матчем против чехов. Конечно, соперник нам вполне по силам. Но к встрече с ним надо бы как следует подготовиться! И вот этого сделать уже судя по всему не удастся.

Изначально у нашей команды был составлен идеальный график на среду. Сборной предстояло выспаться в Кельне, позавтракать и в 12.05 выехать в Париж на поезде. Дорога занимает чуть больше трех часов. Затем заселение в гостиницу и обычная вечерняя тренировка в 18.00.

Однако в этот распорядок вмешались внешние обстоятельства. Хваленый немецкий порядок неожиданно «дал петуха». И когда наша команда прибыла на вокзал, выяснилось, что поезд, который должен мчат ее в Париж сломался.

Его обещали починить. Сначала через час, потому через два, три… Все это время наши игроки слонялись по привокзальной площади. Под стенами знаменитого Кельнского собора. Делали фотки на память. Сначала для себя. Потом селфи с болельщиками, которые подходили к ним постоянно. В общем скучали. А когда ожидание перевалило на третий час осели в одной из привокзальных кафешек перекусить.

Знарок выбрал себе место на свежем воздухе. И коротал время поглаживая Рыжика – небольшую собачку, с которой ранее был замечен в гостинице сборной форвард Артемий Панарин. А еще, прямо как заботливый дедушка, разрешил потихоньку от родителей смотреть мультики дочке Антона Белова, Таисии, на своем айфоне.

В общем, борная скучала.

- Ничего, доедем как-нибудь, - пообещал Сергей Плотников. Но прозвучало это, скорее, иронично.

Когда в начале четвертого выяснилось, что поезд все же в Париж поедет, сборная России пошла на перрон не торопясь и, как мне показалось, с некоторым недоверием.

Понятно, что игроки шли налегке – хоккейные баулы были отправлены в Париж еще рано утром. И вот они уехали туда благополучно.

В 15.35, наконец, и наша команда погрузилась в два вагона скоростного поезда. В одном оказались игроки, в другом – тренеры, администраторы и технический персонал.

Курс на Париж! А вот вечерняя тренировка пока под вопросом…



