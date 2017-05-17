Кямран Аббасов: Емельяненко каждым ударом может «финишировать» Митриона

19 мая в Краснодаре победитель Гран-при Prime Selection-2016 россиянин Кямран Аббасов проведет бой против бразильца Луиза Абдалла.

Поединок в категории до 77 кг состоится в рамках четвертого этапа турнира Prime Selection-2017.

Накануне боя Аббасов рассказал о том, что дало участие в проекте, о желании выступать в международных промоушенах, настрое и подготовке к предстоящему бою, а также своих кумирах в ММА.

- Что дала победа в Гран-при Prime Selection -2016?

- После Prime Selection ощущаю свою востребованность, как бойца. Мне стали предлагать контракты в разных организациях, так как мой рейтинг резко повысился. Сегодня уже вхожу в «Топ-200» лучших бойцов мира.

- Чего ожидаете от предстоящего боя?

- Перспектив. Радует, что это иностранный боец, что он представляет одну из крупнейших бойцовских держав. Чтобы попасть в высшую лигу UFC, нужно побеждать на международном уровне. Когда ты дерешься с зарубежными соперниками, то имеешь хорошие шансы для продолжения карьеры в иностранном промоушене.

- Ваш соперник - выходец из тайского бокса, есть стратегия на бой?

- Я сам вышел из кикбоксинга, изначально изучал ударную технику перед тем, как прийти в ММА. Поэтому не думаю, что он может меня чем-то удивить в стойке. Бои соперника не видел, но раз мой соперник из Бразилии, значит точно знает о джиу-джитсу и грэпплинге не понаслышке. В ММА надо быть готовым ко всему, уметь защищаться и атаковать во всех позициях.

- Что насчет стратегии на бой, что будет вашим основным козырем в этом бою?

- О своем козыре узнаю после удара гонга, когда увижу соперника в деле.

- Как настраиваетесь на важный бой?

- Когда увижусь с ним на взвешивании, то пойму, что он из себя представляет. Тогда-то и начну настраиваться на бой, постараюсь сам психологически надавить на него.

- Какие ваши цели в ММА. Чем привлекает спортсменов UFC, денежная мотивация или что-то еще?

- Дело не в гонорарах, в UFC они не такие большие. Это высшая лига, высшая каста, куда все стремятся попасть, где собираются лучшие из лучших. Также привлекает уникальный опыт, который можно там получить. Этот опыт важен для развития бойца.

- Следите за карьерой российский бойцов?

- Слежу за Хабибом Нурмагомедовым, он хороший боец. Но мне лично импонирует, как ведет себя в клетке Рашид Магомедов. Он увереннее всего смотрится по сравнению с остальными бойцами, выходит на бой и прячет свои эмоции, так должен делать настоящий боец. У меня так не получается, я более эмоциональный, могу и завестись во время боя.

- Насколько ощущаете динамику популярности ММА, как вида спорта на Юге России?

- На Юге России большую работу по продвижению ММА делает Алексей Яценко, я слежу за его промоушеном, он сильно раскручивается и привлекает в свои ряды много новых бойцов. В смешанных единоборствах очень быстро можно добиться определенных высот при правильном подходе, можно сделать себе имя и заработать, всегда есть перспектива в мировых промоушенах.

- Какие прогнозы на бой Емельяненко - Митрион?

- Все зависит от подготовки Фёдора, желаю ему подойти к бою в максимально хорошей форме. Прогноз мой - в пользу Емельяненко, так как он имеет большой опыт и бьет очень мощно, и каждым ударом может «финишировать» Митриона.





