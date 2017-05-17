Одолеем чехов! Что надо улучшить в сборной России для победы в четвертьфинале

Обозреватель «Советского спорта» называет три момента, которые сборной России надо срочно подтянуть в матче против сборной Чехии.

Поражение в поединке с американцами (3:5) по идее должно стать для россиян очень хорошим и своевременным уроком. Очевидно, что пять уверенных побед кряду над Италией, Данией, Словакией, Германией и Латвией поневоле убаюкали нашу команду. И переключиться мгновенно на более мощного соперника у россиян не вышло.

Американцы на этом турнире – далеко не студенты. Они привезли на чемпионат мира очень серьезный состав, который мало чем уступает канадцам.

И в поединке с Россией они играли неплохо. Но наши могли взять этот матч. Потому что и голы себе сами привозили, и необязательные удаления хватали. В общем сами себе уступили, как говорят.

В групповом турнире это простительно. Иногда – даже полезно. А вот в плей-офф права на «гейм овер» у нас уже не будет. Значит, свою игру надо срочно улучшать. Так что же конкретно надо сделать в матче с чехами?

1. Укрепить игровую дисциплину

В матче с американцами наши нахватали очень много удалений. 16 минут против восьми у соперника. Львиная их доля пришлась на первый период – 10 минут. Конечно, и судьи вдруг стали более строги, чем в прошлых матчах. Но и соперник – быстрее. В результате, эти фолы сломали нам игру и прилично вымотали силы, особенно у защитников и обороняющихся связок.

Еще четыре минуты схлопотал в безобидных ситуациях в третьем периоде Евгений Кузнецов. Одно удаление наш форвард получил в зоне атаке, выбив у американца клюшку. Нас за это наказали голом.

Еще одно удаление Жене выписали в средней зоне. И в этом эпизоде было похоже, что он попросту выплеснул на соперника свое раздражение.

Вот эти вещи надо из игры срочно убирать. Чехия и Канада – это не Италия и Словакия. В матчах с ними у нас нет права на нервные срывы и раздражение. Удаляться надо, только в ситуациях, где надо спасти команду от неминуемого гола.

2. Убрать грубые ляпы в защите

В матче с американцами мы постоянно позволяли американцам себя быстро догнать в счете. И это плохо. Это дает сопернику дополнительную уверенность в собственных силах.

Понятно, что уйти в отрыв удается не всегда – далеко не все красивые комбинации обязательно превращаются в голы. Но россияне забили американцам достаточно много для принципиального матча. Хуже, что еще больше пропустили.

Про шайбы в меньшинстве уже сказал выше. Но особенно меня вчера покоробил третий гол в ворота россиян. Который мы получили на ровном месте. Сперва потеряли шайбу за своим воротами. Затем не смогли разобрать игроков в этой «внештатной» ситуации.

Хочется пожелать игрокам сборной: играйте в обороне проще и надежнее. Ну зачем бросаться вдвоем за шайбой, пусть и потерянной неожиданно? Ведь так можно вслед за ней и чужих игроков на своем пятачке не «потерять».

3. Прекратить эксперименты с третьим звеном

Вот никогда мне не нравились эти дозаявки из НХЛ по ходу турнира. Нет, если четко знаешь, куда поставить вновь прибывшего игрока – вопросов нет. Хотя и в этом случае, по-моему, надежнее те, кто давно находится в команде и целенаправленно готовился к турниру. На кого не давят уже эмоции от обидного поражения в плей-офф, по кому уже не бьет акклиматизация. Кто, в конце концов, был вызван в сборную и пахал несколько недель, чтобы заслужить право сыграть в ней.

Но хуже всего, когда мы берем вроде бы звездного и даже универсального, как в случае с Кузнецовым, игрока, но толком не понимаем – что с ним делать?

Одного партнера даем, другого, третьего… Затем переводим вообще в другую тройку, ломая вроде бы уже сложившееся звено Наместникова.

Игроки пропускают смены, Сбиваются с ритма. Да просто нервничают в конце концов. Да и сам игрок НХЛ не в своей тарелке! Он же понимает, что от него подвигов в сборной ждут. Потому что он неожиданно занял в ней чье-то место. Только потому, что его команда уступила в Кубке Стэнли, а не прошла дальше.

И если четкого и понятного места для него нет, игрок лезет из кожи вон, чтоб ситуацию исправить. В итоге сваливается на индивидуальную игру. А то еще и психанет не к месту. Не идет же!

Пожалуй, в четвертьфинале с экспериментами надо заканчивать. У нас есть три звена, которые работали на групповом этапе очень неплохо. Тренерам надо определиться и с составом еще одной тройки. Дать ей нормальное время реализовать себя, доверие дать.

Это же, на мой взгляд, касается и спецбригад на большинство.

Если все это подтянем, пройдем чехов без проблем.

Матч Россия - Чехия Место и дата 18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция



