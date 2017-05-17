Едут, едут по Парижу казаки Знарка. Как Париж живет чемпионатом мира

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, как Париж живет чемпионатом мира по хоккею.

А было ли такое, что наша хоккейная сборная играла матч чемпионата мира в Париже?

Это вопрос любителям кроссвордов и загадок.

Правильный ответ – нет.

Потому что Франция принимает этот турнир лишь в пятый раз. 1968 год – чемпионат мира проходил в рамках Олимпийских игр в Гренобле. Сборная СССР завоевала золото, лучшим бомбардиром стал Анатолий Фирсов (12+4). Но это все-таки не Париж.

Столица Франции была в деле только в 1951 году, однако тогда сборная СССР не выступала на чемпионатах мира. Вот чем уникален визит игроков под руководством Олега Знарка в Париж.

…Французы вышли на первый матч – против сборной Норвегии, и вся «AccorHotels Arena» будто озарилась светлячками. Не сказать, что собрался аншлаг – только 7893 зрителя. По сравнению с Кельном – это неважная посещаемость. Но для Парижа-дебютанта – вполне нормально. Президент ИИХФ Рене Фазель, правда, остался недоволен. Но надо понимать, что хоккей по популярности во Франции отстает даже от петанка. Это такая игра, когда пенсионеры пот тенью платанов бросают на землю металлические шарики.

Париж опасается терактов, поэтому на стадионе запрещена продажа сувенирных шайб? Вдруг кто-то их начинит взрывчаткой и бросит на лед? Но вот плюшевые талисманы Астерикс и Обеликс расходятся на ура – по 27 евро за штуку.

Да и болельщики во Франции горячие, футболом и регби натренированные, баскетболом и гандболом выпестованные. Самый экстаз тут был, когда сборная Франции вынесла Финляндию со счетом 5:1. Жаль, что «петушки» так и не попали в плей-офф.

Зато теперь можно поболеть за сборную России. Ведь в Париже живет много русских, тут даже кафедральный собор в честь Пресвятой Троицы открыли на набережной Бранли. За сутки до матча в продаже на четвертьфинал с Чехией оставалось 6000 билетов.

Но есть надежда, что разойдутся и они.