Самый трогательный момент года: фанаты поют в честь Ломбертса целый тайм (видео)

Прощание с бельгийским защитником Николасом Ломбертсом оказалось очень душевным и рекордно долгим.

За пару минут до начала матча предпоследнего тура с «Краснодаром» фан-сектор петербуржцев растянул баннер с портретом Ломбертса и подписью «Твое имя – Зенит».

Сам растроганный Нико успел до стартового свистка подбежать к фанатскому виражу и поблагодарить публику.

Портрет Ломбертса был написан не с обычной фотографии, а с одной из самых запоминающихся: когда бельгийцу в матче против «Спартака» в 2015-м разбили голову, и он играл в окровавленной повязке.

Фанаты свернули баннер с лицом бельгийца на 8-й минуте матча, а распевать его имя продолжали весь первый тайм. Даже когда Артем Дзюба забил первый мяч, из-за ворот Андрея Лунева звучало «Ни-ко-лас Лом-бертс ла-ла-ла-ла-ла-ла».

У Нико особые отношения с фанатским виражом: несколько раз он приходил на сектора самых громких болельщиков «Зенита» поболеть за команду вместе с ними. Например, в ноябре 2013-го – он не смог сыграть с «Ростовом» из-за травмы.

В середине первого тайма на секторе начали появляться баннеры с обращениями к Ломбертсу:

– Колян, спасибо за годы

– Ты бился за стрелку, и нам это нравится!

– Нико, спасибо за верность и мужество!

– Часть команды – часть корабля.

– Легенда №6

– Нико, спасибо за все!



Летом Ломбертс станет игроком бельгийского клуба «Остенде». За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.

10 лет самого душевного легионера лиги – почему их невозможно забыть?

