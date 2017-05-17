Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 2Локомотив
Футбол  Спартак2 : 0Терек
Футбол  Анжи0 : 0Ростов
Футбол  Зенит1 : 0Краснодар
Футбол  Рубин0 : 0ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

О финале все забыли. Как «Локомотив» обыграл «Урал»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
О финале все забыли. Как «Локомотив» обыграл «Урал»
Источник: ФК «Локомотив»

Второй раз в мае «Локомотив» обыграл «Урал» - на сей раз со счетом 2:1. Как и в финале Кубка России, в матче чемпионата игра держала в напряжении до последних минут.

БЕЗ АРИ, НО С ФЕРНАНДЕШЕМ

Главный матч между собой в этом сезоне «Локомотив» и «Урал» уже сыграли - в финале Кубка России команда Юрия Семина выиграла со счетом 2:0. Эта победа позволит москвичам осенью сыграть в Лиге Европы.

Но запомнилась та встреча не тем, что «Локо» спас проваленный сезон, и даже не футбольными моментами, а потасовкой игроков незадолго до финального свистка. Сразу четверо участников матча были удалены: Ари и Фарфан у москвичей, Манучарян и Фидлер у екатеринбуржцев . Особенно агрессивно себя вел Ари - он ударил Фидлера сзади.

Тренерский штаб «Локо» решил сбавить градус кипения в очередном матче, оставив дома Ари. Бразильцем больше остальных после финала Кубка были недовольны футболисты «Урала». После игры Фидлер сказал, что будет здорово, если бразилец приедет в Екатеринбург на матч чемпионата. Не оставил без внимания ситуацию и Роман Павлюченко. Форвард заявил, что таких людей, как Ари, надо выгонять из страны. Ари решение тренера оставить его в Москве понял: «Никому не хочется повторения драки».

А вот Фернандеш - главный креативщик «Локо» - в Екатеринбург прилетел. В отсутствие Ари он становился главным объектом внимания очередного матча между командами. Дело в том, что потасовка на поле в финале Кубка России началась после того, как португалец что-то сказал Фидлеру. «Фернадеш затронул личное. Его нужно было закопать прямо на поле», - пояснил хавбек «Урала» после игры.

Фернандеш вышел в стартовом составе. К чести «Урала», футболисты действовали так, словно в финальном матче ничего не произошло. За весь матч на Фернандеше хозяева лишь один раз нарушили правила! Александр Тарханов, как и Юрий Семин, тоже приложил к этому руку. Фидлера наставник команды из Екатеринбурга оставил в запасе.

Португалец провел очень сильный первый тайм. Он больше всех в своей команде участвовал в розыгрыше мяча - 28 передач. Даже защитники и опорники сделали меньше! При этом точность передач Фернандеша составила 93%! Это тоже лучший результат. Наконец, не было ему равных в создании опасных моментов - пять раз он выводил партнеров на удар, один такой пас стал результативным (его навес со штрафного замкнул Пейчинович). Также Фернандеш забил, ловко разведя мяч и голкипера по разным углам. Как такого можно было не взять на матч?! Пенальти был назначен за фол Данцева на Игнатьеве.

ГЛУПОСТЬ МИРАНЧУКА

«Локо» выиграл первый тайм 2:0, А Фернандеш поучаствовал в двух голах. Все шло к простой победе москвичей. Но жизнь своей команде неожиданно усложнил Антон Миранчук, вышедший в стартовом составе одновременно с братом Алексеем. Впервые в этом сезоне Антон вышел в стартовом составе своей команды. Имея желтую карточку, он увидел ногу Новикова и упал, надеясь, что судья назначит еще один пенальти. Но Владислав Безбородов в эпизоде разобрался и удалил хитреца. Шла 61-ая минута. Зачем было симулировать?!

Оставшиеся полчаса превратились для «Локо» в пытку. «Урал» устроил навал. В одном из эпизодов гости вынесли мяч, но на подборе оказался Лунгу - после его удара мяч в свои ворота срезал Квирквелия. В конце матч Бикфалви едва не сравнял счет - мяч после его удара попал в штангу.

ВСЕ ГОЛЫ ДНЯ В РФПЛ 

Матч

Урал - Локомотив - 1:2 (0:2)

Голы

Пейчинович 33 (0:1). Фернандеш 44 (0:2 - пен.). Кверквелия 78 (1:2 - автогол).

Состав

Урал: Арапов, Данцев, Балажиц, Новиков, Павленко, Бикфалви, Кулаков, Димитров, Емельянов, Манучарян (Лунгу, 46), Ильин

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Фернандеш (Коломейцев, 90), Игнатьев, Миранчук А., Миранчук А. (Баринов, 79), Денисов И., Тарасов, Майкон

Предупреждения:

Лунгу, 56; Ильин, 83 - Миранчук А., 54; Миранчук А., 64; Тарасов, 90

Удаления:

нет - Миранчук А., 60

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч за Суперкубок Росси-2017 состоится 14 июля на «Локомотиве»Президент Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что матч за Суперкубок России по футболу 2017 года состоится в Москве на стадионе «Локомотив» 14 июля.«Зенит» – «Краснодар». Лунев покинул поле из-за травмыГолкипер «Зенита» Андрей Лунев получил травму в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара».Виталий Мутко: Кто лучший игрок сезона? ГлушаковПрезидент РФС Виталий Мутко перед встречей 29-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Тереком» назвал лучшего футболиста российского чемпионата.«Зенит» – «Краснодар». Фанаты петербуржцев сделали перфоманс в честь Ломбертса (фото, видео)Фанаты «Зенита» вывесили баннер с изображением защитника Николаса Ломбертса, который покинет петербургский клуб по окончании сезона-2016/17.«Анжи» – «Ростов». ОнлайнВ матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Ростовом».«Зенит» – «Краснодар». ОнлайнВ матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет с «Краснодаром».«Спартак» – «Терек». ОнлайнВ матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Тереком».«Рубин» – ЦСКА. ОнлайнВ матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» сыграет с ЦСКА.РФПЛ. Все голы дня (ВИДЕО)Сегодня проходят матчи 29-го тура чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с забитыми мячами.«Оренбург» разошелся миром с «Уфой»«Оренбург» дома сыграл внчью с «Уфой» (1:1) в 29-м туре чемпионата России.«Локомотив» в гостях взял верх над «Уралом», доигрывая встречу вдесятеромФутболисты «Локомотива» переиграли на выезде «Урал» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России.Плетикоса присутствует на матче «Спартак» - «Терек»Экс-игрок сборной Хорватии Стипе Плетикоса приехал на матч московского «Спартака» с грозненском «Тереком».Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Рубином»Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА, которые сегодня в Казани проведут матч 29-го тура РФПЛ.Промес и Зе Луиш выйдут в атаке «Спартака» на матч с «Тереком»Стал известен состав «Спартака» на матч 29-го тура чемпионата России против «Терека».Валерий Петраков: Лидеры «Томи» играли на очень низком уровне, причем всеГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2).«Анжи» - «Ростов»: Девич впервые попал в стартовый состав желто-синихСтал известен состав «Ростова» на матч 29-го тура РФПЛ против «Анжи».«Урал» – «Локомотив». ОнлайнВ матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Локомотивом».«Оренбург» – «Уфа». ОнлайнВ матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» сыграет с «Уфой»Филимонов подарил музею «Спартака» свой вратарский свитер 1997-1998 годовШестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов преподнес в дар спартаковскому музею свой вратарский свитер образца 1997-1998 годов.«Крылья» победили в Томске впервые с 2009 годаВ среду в матче 29-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.
Теннис
Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Риме
Футбол
Виталий Мутко: Кто лучший игрок сезона? Глушаков
Бокс
Дмитрий Кудряшов: Мы пригласили Каленгу, так как он по стилю похож на Дуродолу
Футбол
Букмекеры отдают «Ювентусу» предпочтение перед «Лацио» в финале Кубка Италии
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости