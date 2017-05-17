О финале все забыли. Как «Локомотив» обыграл «Урал»

Второй раз в мае «Локомотив» обыграл «Урал» - на сей раз со счетом 2:1. Как и в финале Кубка России, в матче чемпионата игра держала в напряжении до последних минут.

БЕЗ АРИ, НО С ФЕРНАНДЕШЕМ

Главный матч между собой в этом сезоне «Локомотив» и «Урал» уже сыграли - в финале Кубка России команда Юрия Семина выиграла со счетом 2:0. Эта победа позволит москвичам осенью сыграть в Лиге Европы.

Но запомнилась та встреча не тем, что «Локо» спас проваленный сезон, и даже не футбольными моментами, а потасовкой игроков незадолго до финального свистка. Сразу четверо участников матча были удалены: Ари и Фарфан у москвичей, Манучарян и Фидлер у екатеринбуржцев . Особенно агрессивно себя вел Ари - он ударил Фидлера сзади.

Тренерский штаб «Локо» решил сбавить градус кипения в очередном матче, оставив дома Ари. Бразильцем больше остальных после финала Кубка были недовольны футболисты «Урала». После игры Фидлер сказал, что будет здорово, если бразилец приедет в Екатеринбург на матч чемпионата. Не оставил без внимания ситуацию и Роман Павлюченко. Форвард заявил, что таких людей, как Ари, надо выгонять из страны. Ари решение тренера оставить его в Москве понял: «Никому не хочется повторения драки».

А вот Фернандеш - главный креативщик «Локо» - в Екатеринбург прилетел. В отсутствие Ари он становился главным объектом внимания очередного матча между командами. Дело в том, что потасовка на поле в финале Кубка России началась после того, как португалец что-то сказал Фидлеру. «Фернадеш затронул личное. Его нужно было закопать прямо на поле», - пояснил хавбек «Урала» после игры.

Фернандеш вышел в стартовом составе. К чести «Урала», футболисты действовали так, словно в финальном матче ничего не произошло. За весь матч на Фернандеше хозяева лишь один раз нарушили правила! Александр Тарханов, как и Юрий Семин, тоже приложил к этому руку. Фидлера наставник команды из Екатеринбурга оставил в запасе.

Португалец провел очень сильный первый тайм. Он больше всех в своей команде участвовал в розыгрыше мяча - 28 передач. Даже защитники и опорники сделали меньше! При этом точность передач Фернандеша составила 93%! Это тоже лучший результат. Наконец, не было ему равных в создании опасных моментов - пять раз он выводил партнеров на удар, один такой пас стал результативным (его навес со штрафного замкнул Пейчинович). Также Фернандеш забил, ловко разведя мяч и голкипера по разным углам. Как такого можно было не взять на матч?! Пенальти был назначен за фол Данцева на Игнатьеве.

ГЛУПОСТЬ МИРАНЧУКА

«Локо» выиграл первый тайм 2:0, А Фернандеш поучаствовал в двух голах. Все шло к простой победе москвичей. Но жизнь своей команде неожиданно усложнил Антон Миранчук, вышедший в стартовом составе одновременно с братом Алексеем. Впервые в этом сезоне Антон вышел в стартовом составе своей команды. Имея желтую карточку, он увидел ногу Новикова и упал, надеясь, что судья назначит еще один пенальти. Но Владислав Безбородов в эпизоде разобрался и удалил хитреца. Шла 61-ая минута. Зачем было симулировать?!

Оставшиеся полчаса превратились для «Локо» в пытку. «Урал» устроил навал. В одном из эпизодов гости вынесли мяч, но на подборе оказался Лунгу - после его удара мяч в свои ворота срезал Квирквелия. В конце матч Бикфалви едва не сравнял счет - мяч после его удара попал в штангу.

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