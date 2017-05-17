Как и зачем страховать стадион? Объясняют профессионалы

Главный редактор "Советского спорта" Николай Яременко представляет участников круглого стола Источник: «Советский спорт»

17 мая в гостиной «Советского спорта» состоялся очередной круглый стол, который продолжил цикл деловых встреч, посвященных теме спортивного бизнеса.

В этот раз в качестве темы для круглого стола была выбрана тема «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование», а участие в дискуссии принимали представители и спортивного сообщества и страхового бизнеса. Модератором дискуссии выступил главный редактор Издательского дома «Советский спорт» Николай Яременко.







Ольга Соколова

Директор по корпоративным финансам «ВТБ-Арена» Ольга Соколова рассказала об особенностях будущего спорткомплекса на «Динамо» - уникального для Москвы и России стадиона, который будет принимать по 200 мероприятий в год. Отдельной темой ее выступления стал рассказ о том, как устроена работа в сфере оценки страхования рисков, связанных с работой таких сложных объектов.





Оксана Григорьева



Оксана Григорьева, начальник Управления страхования рисков комплекса «Роза Хутор» в своем выступлении рассказала о том, как осуществлялось проектирование и строительство самого изветсного спортивного объекта Юга России, как оцениваются риски в работе крупнейшего в стране горнолыжного комплекса, включающего не только спортивную, но и гостиничную инфраструктуру.





Анастасия Гребенкина

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию, руководитель собственной школы фигурного катания Анастасия Гребенкина говорила о том, как в последнее время наблюдается рост ответственности у родителей, которые начинают добровольно страховать своих детей при занятиях спортом. Собравшиеся с большим интересом также выслушали рассказ Анастасии Гребенкиной о сравнении систем спортивного страхования в Латвии, Армении и России - странах, под флагами которых она выступала в годы своей спортивной карьеры.





Павел Цуркан (слева) и Михаил Алексеев

О конкретной практике работы страховых компаний, о том, как страховщики видят проблему страхования рисков говорили представители страховых компаний: Павел Цуркан - заместитель руководителя Центра страхования имущественных рисков департамента корпоративного бизнеса СПАО «Ингосстрах» и Михаил Алексеев - директор департамента корпоративного страхования компании «Абсолют Страхование»

Организаторами круглого стола выступили Издательский дом «Советский спорт» и компания «MAI Страховые брокеры» - профессиональный страховой консультант, один из крупнейших независимых брокеров Центральной и Восточной Европы, обладающий многолетним опытом и значительной экспертизой в сфере страхования.

