«Этот поезд в огне»: сборная России угодила в грандиозный скандал

Невероятный случай произошел со сборной России – вместо того, чтобы тренироваться в Париже, наши хоккеисты проторчали три часа на вокзале в Кельне.

Слушайте, это было умное решение. Я сам ехал из Кельна в Париж на поезде.

200 минут, 400 км.

Ты утопаешь в мягком кресле, за окном проносятся зеленые поля и маленькие домики Германии, Бельгии, потом – Франции. Солнышко светит, коровки пасутся, вагонный гарсон подносит чаек-кофеек, булочки-круассанчики.

В соседнем вагоне со мной ехала сборная Швеции. Братья Лундквисты, Бэкстрем – все эти звезды. Они домчались до Парижа в срок. Полиция оцепила их вагон, организовав коридор – хоккеисты запрыгнули в автобус и уже через час были в отеле, а вечером вышли на лед «AccorHotels Arena», что в Берси.

Четко и отлично.

Но все не так со сборной России. Наша команда решила отправиться из Кельна не в 8.44, а в 12.18. Однако у немцев, которые славятся дисциплиной, внезапно сломался поезд.

«Ordnung muss sein» или «Должен быть порядок» - одно из главных клише, которым описывается немецкая культура.

Так вот, никакого «орднунга» в помине не было. Как объяснили, форс-мажор случился по техническим причинам – просто у поезда разошлись вагоны. Поэтому состав нужно было срочно отремонтировать. Представляете, что будет, если вагоны на скорости разойдутся у «Сапсана»? Да, лучше не рисковать.

Но с железными дорогами в Германии такое случается регулярно. Бывает, что поезд за два часа до выезда отменят, и об этом узнаешь уже на вокзале, когда стоишь с вещами. А еще рассказывали, что ночной поезд из Мюнхена в Берлин могли остановить в Потсдаме и предложить пассажирам добраться в столицу на пригородных электричках, тем более билеты действуют. А еще бывает, что дикий кабан выскочил на пути, попал под поезд, и нужно дождаться лесника из экологического ведомства, чтобы он составил протокол. Этот лесник добирается до места происшествия чуть ли не на дрезине, тратя несколько часов, а поезд все это время стоит.

Да, вот такое рассказывали. И мой знакомый в пресс-центре накололся. Купил билет из Кельна в Париж через интернет. На почту ему должно было прийти письмо, где был штрих-код, чтобы по нему сесть в вагон. Но письмо не пришло. Деньги не вернули. Никто не извинился.

Так что сборная России еще легко отделалась. На ее пути ведь не встал дикий кабан. Кто как коротал время. Игроки фотографировались на фоне Кельнского собора. Обслуживающий персонал, кому было можно, пил пиво в привокзальном ресторанчике. Наконец, вагончик тронулся в 15.25, перрон остался в Кельне, а в Париже наши хоккеисты появились в 20.00. И сразу же, без заезда в отель, отправились в Берси – на «AccorHotels Arena», чтобы пощупать местный лед. Тем более он тут не самого хорошего качества. Я поговорил с местными чехами, которые работали на групповом этапе – у них такие же жалобы, как у нас на площадку в Кельне. Вода, лужи, неровная поверхность.

Как хоккеисты перенесли эту трехчасовую заминку?

«В принципе мы не видим никаких проблем, - сказал капитан Антон Белов. – У ребят отличное настроение, мы в боевом тонусе подходим к матчу. Готовы показать классный хоккей и дать бой чехам».

Как будет на самом деле – посмотрим в четверг. Но сейчас ловишь себя на мысли – лучше бы все-таки было лететь в Париж на привычном чартере.

Интересно, после четвертьфинала сборная России поедет в Кельн снова на поезде?

Мы все верим, что будет повод ехать.