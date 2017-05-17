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В приговоре КХЛ осталось поставить точку. В Париже или Кельне

Виталий Славин
Виталий Славин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В приговоре КХЛ осталось поставить точку. В Париже или Кельне
Источник: Gettyimages.ru

После безнадежного проигрыша США четвертьфинал с чехами, помимо, понятно, турнирного значения, приобрел статус матча этапного. Для КХЛ можно даже сказать – эпохального. Что за игроков лига растит? Способны ли они на что-то на серьезном уровне?

В заметке после оплеухи от американцев 3:5 я подытожил, что главная причина неудачи не в усталости, как сказал Олег Знарок, а в неуверенности россиян в своих силах. В отсутствии лидеров. И что главное теперь – подкачать команде волевую мускулатуру.

Читатели в комментариях тут же резонно ответили, а откуда этой самой мускулатуре взяться, если в КХЛ нет интриги! Если ведущим игрокам за целый сезон приходится напрягаться в считанном количестве матчей. Если за весь Кубок Гагарина-2017 не было ни одной семиматчевой серии. Если оба полуфинала завершились с сухим счетом, а в финале СКА отдал лишь одну игру. Если в лиге который год феерит, бьет всевозможные рекорды 36-летний нападающий. На пару, кстати, с ровесником…

Столь скучный плей-офф - не приговор ли КХЛ? При этом ее центрфорвард №1 регулярно проваливает ключевые международные поединки – что на Кубке мира, что в финале ЧМ-2015 и полуфинале ЧМ-2016, что во вторник в Кельне. Равно как внезапно испаряется звено Шипачева в целом. Выводы напрашиваются сами собой. И вы все их знаете – сокращать КХЛ, выравнивать класс команд и т.д.

Сколько бы кто не твердил, что на ЧМ нужно делать ставку на кадры из нашей лиги, золото добывают энхаэловцы: Набоков, Федоров, Семин, Овечкин, Ковальчук – в Квебеке, Ковальчук и Брызгалов – в Берне, Малкин, Варламов, Емелин, Овечкин, Семин, Дацюк – в Стокгольме/Хельсинки, Овечкин, Бобровский, Малкин – в Минске. Сейчас у нас подобных матерых мастерюг нет - и что? Не просто споткнулись, а продули в одну калитку первому серьезному противнику!

Потому эта игра с чехами приобретает колоссальное значение. Хотя даже если мы их пройдем, дальше ждет еще более показательная встреча. Скорее всего - с Канадой. Вот тогда с КХЛ окончательно все станет ясно.

Ну а пока сборная мучилась от безделья на кельнском вокзале в ожидании замены сломавшегося поезда до Парижа, я заглянул в Ланксесс Арену на… жеребьевку Лиги чемпионов-2017/18. Как же я всем им завидую! Тем же белорусам из гродненского «Немана», угодившим в группу к финской «Ювяскюле», швейцарскому «Цугу» и «Вене». Или болельщикам «Кардиффа» из Уэльса, в гости к которому пожалуют «Давос», «Либерец» и шведский «Векше».

Не понимаю, почему мы сами себя обкрадываем? Лишаем игроков международной практики, столкновения с разными школами. А главное – в этой Евролиге никто просто так очков не отдаст, выложиться придется по полной. Вот вам и замечательная практика перед ЧМ!

С какой стати кто-то решил, что КХЛ – сильнейшая лига после НХЛ? Сыграйте в Евролиге – и докажите! Всем от этого только польза будет.

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