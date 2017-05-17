«Терек» подарил «Спартаку» праздник. Колонка главного редактора

В своем полемическом комментарии Николай Яременко обращает внимание на многие вещи, не укрывшиеся от взгляда пристального наблюдателя за победным матчем «Спартака» в Тушине.

Пишу эти строки на 60-й минуте, но уверенно могу писать о победе красно-белых…

«Спартак» выиграл у «Терека» - в матче, который, по сути, не имел никакого турнирного значения. Болельщики получили давно ожидаемый праздник. Кто не выбегал на поле в Перми – в течение двух часов сидели на низком старте, чтобы выбежать уже здесь, в Тушине. Но я не об этом.

Давайте скажем честно: мы давно не видели такого плюшевого футбола, какой показал «Терек» в первые 30 минут. Никто не бился в кость, никто не цеплялся за мяч. Глушаков подобрал мяч, отскочивший от грозненцев – забил первый гол. Глушаков подобрал мяч, отскочивший от партнёра – забил второй. При этом голкипер приземлялся на землю еще до удара. Мяч перед ним скачем – ясно, что удар низом маловероятен – а он все равно ложится.

Я ни на что не намекаю. Никого ни в чем не подозреваю. Просто хочу сказать, что давно не видео грозненскую команду вот такой. Может, это нормально. Если бы «Спартак» сыграл вымученную ничью или добыл трудную победу, потеряв при этом пару игроков основы – радости было бы меньше. А так… Приехали в гости – сделали хозяевам приятно.

Просто наступит осень. А там и долгожданная групповая стадия Лиги чемпионов. И вот там-то уровень российского чемпионата скажется… Как только «Терек» обозначил движение вперед, в обороне красно-белых стали зиять такие разрывы, такие бреши… Да в каждом таком разрыве весь «Манчестер Юнайтед» поместится.

Может, я просто по-стариковски ворчу. И кто-то даже на меня обидится: вот, праздник нам своим брюзжанием портит. Но разве вас лично ничего в сегодняшнем матче не смутило?

А если кто-то считает, что я своим заголовком что-то разжигаю и грань перехожу, то помечу: считайте, что я о подарке, который «Терек» сделал двумя турами ранее, когда переиграл питерских на «Крестовском».