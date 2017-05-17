И Витиньо здесь правит бал. ЦСКА сделал еще один шаг к Лиге чемпионов

ЦСКА в гостях обыграл «Рубин» в 29-м туре чемпионата России. После этого успеха армейцы сохранили за собой второе место в таблице, дающее пропуск в Лигу чемпионов. Главным героем встречи стал форвард красно-синих Витиньо, забивший сам и ассистировавший Дзагоеву.

КАЗАНЬ КАК ПРИМЕТА

Причудливы прихоти составителей календаря чемпионата России, ибо логики в их действиях, судя по последним месяцам, да и не только, просматривается мало. Но порой получается очень красиво. Например, складывается любопытная традиция – ЦСКА под занавес сезона приезжает в Казань. И выходит, кстати, по-разному, но всегда интересно.

Год назад армейцы на «Казань Арене» обыграли «Рубин» (1:0) благодаря двум чудо-спасениям Акинфеева на последних секундах и стали чемпионами. Полети тогда мяч на полметра левее или правее, и титул уплыл бы в руки «Ростова». И кто знает, как пошла бы новейшая российская футбольная история.

А в 2012-м ЦСКА, наоборот, в последнем туре долгого переходного сезона неожиданно для многих уступил «Рубину» - 1:3, пропустив на 2-е место «Спартак» и, соответственно, оставшись без Лиги чемпионов. Тоже ведь, согласитесь, судьбоносный был момент – рубани тогда президент ЦСКА Евгений Гинер сплеча, кто знает, сидел бы сейчас Леонид Слуцкий в Лондоне в ожидании работы в Англии. Интересно, что один человек из мира футбола убеждал меня перед матчем, что «Рубин» должен проиграть, потому что «ему ведь уже ничего не нужно, разве вы не понимаете». Но то была команда Курбана Бердыева, которой всегда что-нибудь да надо.

15 ТЫСЯЧ НА «КАЗАНЬ АРЕНЕ»

За тем «Рубином» было интересно смотреть. Главным образом из-за личностей – Карадениз, Еременко, Натхо, Ансальди. Точно так же сейчас интересно смотреть на нынешний ЦСКА – впервые за последние пару лет. Уж слишком предсказуемы были красно-синие эпохи позднего Слуцкого. А тут – новая схема, прогресс Чалова и Витиньо, мужание Головина, вживление в оборонительную линию Васина, реинкарнация списанных было в утиль Ионова и Натхо, новые методы ведения игры. Интрига, однако!

Интерес же к «Рубину» весеннего разлива можно обозначить следующими словами: «Что они еще отчебучат?» Например, защитник Серхио Санчес, который очень веселит Андрея Аршавина. После поражения от «Краснодара» испанец, например, заявил: «Да, у нас очень большие зарплаты, и что дальше?» Посмешил он и в недавнем матче с «Ростовом» (2:4), когда из-под Санчеса забили два гола.

Ну, еще любопытно, сколько зрителей на этот раз соберется на «Казань Арене»: две тысячи? Полторы? Или, может быть, случится прорыв и будет целых пять?

Случился даже не прорыв, а форменное чудо – на стадионе собралось тысяч 15 человек. Мощный армейский выезд, хорошая погода, последний домашний матч в этом сезоне – вот чем объясняется такая невиданная для Казани по нынешним временам явка.

БЕНЕФИС ВИТИНЬО И ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЗАГОЕВА

«Рубин», видимо, ошалев от такого скопления публики, неожиданно решил порадовать ее хорошим футболом. Запала хватило минут на 15 и две неплохих атакующих вылазки, завершившихся ударами Жонатаса из пределов штрафной. Ударами не то чтобы сильно опасными, но и не откровенно плохими. Рабочими, скажем так.

А потом «Рубин», вышедший, к слову, на матч по схеме с тремя защитниками – Санчесом, Камболовым и Самбрано – постепенно начал сдуваться. Воздух из хозяев вышел довольно быстро, и только Рыжиков держался на плаву. Витиньо, Натхо, Головин охотно били издали, но голкипер казанцев ловил и отбивал все, что летело в створ ворот, а потом бежал делать втык полевым игрокам. Скорее, для разрядки, потому что пользы от этого подсказа, судя по происходившему на поле, все равно не было.

А в начале второго тайма Цакташ врезал сзади по ногам Василию Березуцкому, получил красную карточку, и положение «Рубина» стало совсем отчаянным. Вопроса, дожмет ЦСКА соперника или не дожмет, не стояло. Вопрос был в другом: как быстро армейцы дожмут соперника. До нервно-инфарктной концовки дело не дошло – Витиньо сам заработал штрафной, и сам же с него и забил, изящно перебросив «стенку». Тут не помогли бы и два Рыжиковых. Все вопросы были сняты – такие игры, да еще и в большинстве, ЦСКА не отдает – Новый год и сезон подарков еще нескоро.

Для пущей убедительности гости в уже в добавленное время забили еще – Витиньо вывел на ворота Дзагоева, который проводил свой первый матч после травмы, полученной чуть меньше месяца назад в матче с «Локомотивом». На этот раз, к счастью, обошлось без рецидива – очень уж хочется увидеть полузащитника в составе сборной России на Кубке Конфедераций.

Сомнений в том, что именно красно-синие займут второе место и попадут в отборочный турнир Лиги чемпионов, теперь практически нет. Армейцам в последнем туре играть дома с «Анжи» - ЦСКА своего не упустит.