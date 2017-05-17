По-чемпионски! «Спартак» игрой против «Терека» всем все доказал

«Спартак» в блестящем стиле победив «Терек» в 29-м туре РФПЛ (3:0), доказал, что он настоящий чемпион.

Это было неожиданно мощно. Понятно, что «Спартак» не мог выглядеть слабо в матче, после которого ему должны вручить чемпионский кубок. В матче, на который собрался полный стадион счастливых людей. Это выглядело бы несолидно, не по-чемпионски.

Поэтому было ожидаемо, что Каррера зарядит игроков по максимуму. Да так, что при желании автобус с командой мог бы путешествовать по отдаленным уголкам России и проводить в них электричество.

Но в первые 30 минут «Спартак» все равно удивил. Он просто смял «Терек», который, между прочим, перед приездом в Москву одержал четыре победы подряд, который, пусть и тщательно это скрывал, но рвался в еврокубки, который, наконец, перешел на лучшую оборонительную схему в мире.

И вот встал этот вымуштрованный до блеска «Терек» в пять защитников, стал ждать ошибки чемпиона. Но дождался только красно-белого цунами. Не преувеличиваю - со стадиона это смотрелось ошеломляюще, будто каждый из игроков «Спартака» выдал еще плюс десять процентов к своему максимуму.

Зобнин и так весь сезон по физическим качествам выглядел футболистом из другой вселенной РФПЛ – никто, кроме него, не проделывал такого количества рывков на полной скорости и с мячом. Но против «Терека» он совершил несколько еще более потрясающих проходов, обыгрывая по два-три человека. Каждый удар Глушакова, казалось, не мог не стать голевым. А Фернандо оптом выдавал передачи, которые можно описать одним лишь словом – топ! И все это слаженно, нацелено, единодушно.

Против такого «Спартака» в РФПЛ в нынешнем ее состоянии шансов нет ни у кого. И когда капитан чемпионов сделал дубль, диктор стадиона выдал те самые три слова: «Глушаков – это похороны!». Их подхватили трибуны. Никогда еще слово «похороны» не скандировалось так радостно и таким большим количеством людей.

Еще один штрих о чемпионской натуре: после второго гола запасные «Спартака» силой вытащили Карреру на поле, чтобы тот порадовался вместе с командой. Итальянец сопротивлялся, но быстро понял, что это бесполезно. В этот день никого из спартаковских игроков – в любых его намерениях - было не остановить.

Игроки подхватили Карреру и потащили на поле - праздновать) pic.twitter.com/EvqLmhxmnj — Артем Терентьев (@TemaNegr) 17 мая 2017 г.

Ближе к концу тайма «Терек» пришел в себя и попробовал находить прекрасное в отрицательном. Грозненцы, явно прибитые счетом на табло, создали несколько неплохих подходов к воротам. Но единственное, что им удалось – это размять Реброва.

После гола Промеса второй тайм для спартаковцев был одним сплошным кайфом. Основные куражились с мячом на поле, запасные с бутылкой шампанского прыгали возле Карреры, наряжались во флаги своих стран. А после финального свистка люди с трибун хлынули на поле, заполнив все его пространство и не оставив места для стенда, на котором планировалось вручение кубка «Спартаку». Ну, что ж, главное, что есть, кому вручать!

И последнее: даже после чемпионства были те, кто говорил, что «Спартаку» просто повезло. Но игрой против «Терека» красно-белые наглядно доказали всем и вся: они настоящие чемпионы!