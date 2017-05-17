Азмун + Полоз = Европа? «Ростов» стал фаворитом в борьбе за четвертое место

«Советский спорт» о матче «Анжи» - «Ростов» (1:2).

«ЛАМБОРГИН» И АКВАПАРК НА МЕСТЕ

Время идет, а копия спорткара «Ламборгини» по-прежнему стоит возле «Анжи-Арены». Гигантская махина (25 метров в длину и 11 в высоту) уже пережила масштабный пожар и летом прошлого года вновь стала радовать болельщикам своим видом. Многим такое искусство не нравится, но от подарков не отказываются, тем более, появилась красная машина в честь возвращения клуба в премьер-лигу.





В итоге копия прижилась, а «Анжи» вроде бы даже закрепился в элите. Вылет в ФНЛ команде в этом сезоне уже вряд ли грозит.

Прямо возле одной из трибун стадиона расположился и аквапарк. Напомним, что примерно год назад жители Махачкалы всерьез рассуждали о том, что бассейны и горки могут появиться на месте газона «Анжи-Арены», но, к счастью, этого не случилось.





Местные шутят, что, если команда продолжит показывать блеклый футбол, аквапарк все-таки нужно расширять. А команда пускай играет на «Динамо». Содержание «Анжи-Арены» обходится около 100 миллионов рублей в год, а лишних денег в клубе сейчас нет. Тем более, трибуны нынешнего стадиона в нынешнем сезоне в лучшем случае заполняются на треть. Около 8 тысяч зрителей пришло и на игру с «Ростовом».

АЗМУН ВСТРЕТИЛ СВОЕГО ДРУГА

С каждым сезоном довольно-таки новая «Анжи-Арена» выглядит все хуже, но о поле заботятся с прежней теплотой. Предыгровые тренировки команд прошли не на основном поле спортивного комплекса. А все для того, чтобы не добить газон, который во вторник обильно полил дождь.

После занятия «Ростова» произошла теплая встреча. К гостям подошел Эзатолахи. Права на полузащитника принадлежат желто-синим, но до конца сезона он будет выступать за «Анжи». Самым радостным при виде иранца был Азмун. Сердар и Саид дружат с детства и вместе выступают за сборную.

После окончания чемпионата Эзатолахи точно вернется в «Ростова», а пока его фамилия попала в протокол. Донская команда не стала запрещать своему игроку участвовать в игре.

ВСЕ РЕШИЛИ ЗАМЕНЫ

В стартовых составах команд не обошлось без сюрпризов. У хозяев на поле появились Хадарцев и Долгов, а вот у желто-синих и вовсе произошла сенсация. Девич первый раз в нынешнем сезоне вышел с первых минут, а пару в нападении ему составил Бухаров. Азмун и Полоз, который три дня назад «разорвали» «Рубин» остались на скамейке запасных.

В первом тайме «Ростов» было не узнать. Неуверенная игра в защите, обрезы, брак в передачах. Выделялся лишь Бухаров, который выиграл практически всю борьбу в чужой штрафной.

В перерыве тренерский штаб гостей, видимо, не выдержал унылости собственных форвардов и сделал две замены, которые и решили исход встречи. На 60-й минуте Азмун пяткой открыл счет, а практически в следующей атаке Полоз преимущество гостей увеличил – 2:0.

Болельщики «Анжи» тут же начали покидать трибуны. Те, кто остался все-таки увидели гол Прудникова, но исход матча от этого не изменился. «Ростов» первый раз в нынешнем чемпионате выиграл вне дома и стал фаворитом в борьбе за четвертое место, которое дает право выступать в Лиге Европы.