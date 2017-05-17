Азмун + Полоз = Европа? «Ростов» стал фаворитом в борьбе за четвертое место
«Советский спорт» о матче «Анжи» - «Ростов» (1:2).
«ЛАМБОРГИН» И АКВАПАРК НА МЕСТЕ
Время идет, а копия спорткара «Ламборгини» по-прежнему стоит возле «Анжи-Арены». Гигантская махина (25 метров в длину и 11 в высоту) уже пережила масштабный пожар и летом прошлого года вновь стала радовать болельщикам своим видом. Многим такое искусство не нравится, но от подарков не отказываются, тем более, появилась красная машина в честь возвращения клуба в премьер-лигу.
В итоге копия прижилась, а «Анжи» вроде бы даже закрепился в элите. Вылет в ФНЛ команде в этом сезоне уже вряд ли грозит.
Прямо возле одной из трибун стадиона расположился и аквапарк. Напомним, что примерно год назад жители Махачкалы всерьез рассуждали о том, что бассейны и горки могут появиться на месте газона «Анжи-Арены», но, к счастью, этого не случилось.
Местные шутят, что, если команда продолжит показывать блеклый футбол, аквапарк все-таки нужно расширять. А команда пускай играет на «Динамо». Содержание «Анжи-Арены» обходится около 100 миллионов рублей в год, а лишних денег в клубе сейчас нет. Тем более, трибуны нынешнего стадиона в нынешнем сезоне в лучшем случае заполняются на треть. Около 8 тысяч зрителей пришло и на игру с «Ростовом».
АЗМУН ВСТРЕТИЛ СВОЕГО ДРУГА
С каждым сезоном довольно-таки новая «Анжи-Арена» выглядит все хуже, но о поле заботятся с прежней теплотой. Предыгровые тренировки команд прошли не на основном поле спортивного комплекса. А все для того, чтобы не добить газон, который во вторник обильно полил дождь.
После занятия «Ростова» произошла теплая встреча. К гостям подошел Эзатолахи. Права на полузащитника принадлежат желто-синим, но до конца сезона он будет выступать за «Анжи». Самым радостным при виде иранца был Азмун. Сердар и Саид дружат с детства и вместе выступают за сборную.
Тёплая встреча 💪🏼 pic.twitter.com/bCxeHVLQ2L— Football Club Rostov (@rostovfc) 16 мая 2017 г.
После окончания чемпионата Эзатолахи точно вернется в «Ростова», а пока его фамилия попала в протокол. Донская команда не стала запрещать своему игроку участвовать в игре.
ВСЕ РЕШИЛИ ЗАМЕНЫ
В стартовых составах команд не обошлось без сюрпризов. У хозяев на поле появились Хадарцев и Долгов, а вот у желто-синих и вовсе произошла сенсация. Девич первый раз в нынешнем сезоне вышел с первых минут, а пару в нападении ему составил Бухаров. Азмун и Полоз, который три дня назад «разорвали» «Рубин» остались на скамейке запасных.
В первом тайме «Ростов» было не узнать. Неуверенная игра в защите, обрезы, брак в передачах. Выделялся лишь Бухаров, который выиграл практически всю борьбу в чужой штрафной.
В перерыве тренерский штаб гостей, видимо, не выдержал унылости собственных форвардов и сделал две замены, которые и решили исход встречи. На 60-й минуте Азмун пяткой открыл счет, а практически в следующей атаке Полоз преимущество гостей увеличил – 2:0.
Болельщики «Анжи» тут же начали покидать трибуны. Те, кто остался все-таки увидели гол Прудникова, но исход матча от этого не изменился. «Ростов» первый раз в нынешнем чемпионате выиграл вне дома и стал фаворитом в борьбе за четвертое место, которое дает право выступать в Лиге Европы.
Матч
Голы
Азмун 61 (0:1). Полоз 64 (0:2). Прудников 78 (1:2).
Состав
Анжи: Юрченко, Мусалов, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили (Прудников, 74), Гулиев, Хадарцев (Хубулов, 59), Яковлев, Долгов (Эзатолахи, 67), Будковский
Ростов: Медведев, Симич, Кудряшов, Навас, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 84), Бухаров (Полоз, 46), Девич (Азмун, 46)
Предупреждения:
Тетрашвили, 31; Будковский, 90 - Байрамян, 58; Терентьев, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция