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Поздно пить боржоми. Колонка Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Поздно пить боржоми. Колонка Евгения Дзичковского
Источник: «Советский спорт»

Победа хозяев в Санкт-Петербурге, судя по всему, не только не принесет им желанной Лиги чемпионов, но и лишит «Краснодар» Лиги Европы.

ДЗЮБА И ПУСТОТА

Что бы мы делали без еврокубков, хранящих интригу внутреннего чемпионата до последних туров? Ну, вот что? Зачем кому-то смотреть топтание пусть даже интересных и амбициозных команд, одной из которых точно светит серебро или бронза, а другой – точно место с четвертое по шестое? Да незачем.

А так – саспенс, сюжет. Своего престижа не хватает – взят в стимулы европейский. Тут тебе сразу и интерес, и загадочность.

Игра оправдала ожидания. Мало того, что прошла на «Петровском» («Зося, я вернулся, и от этого факта нельзя отмахнуться!»), так еще и живой вышла, бойцовской. А главное – показательной. Подтвердилось почти все, о чем говорили вторую половину сезона футбольные большевики. Да и меньшевики с эсерами. Как в отношении «Зенита», так и «Краснодара».

Гол Дзюбы в начале матча стал приговором краснодарской защите. Может, не долговременным, но приведенным в исполнение, что намного фактурнее. Голов-то вообще хватает для результата один-два. И когда они забиты, уже не важно, как играла оборона до и после по ходу сезона, и как она действовала в оставшиеся полтора часа игры. Дело сделано, прочее в пользу бедных и клубных видеоператоров.

«Краснодар» до и после пропущенного мяча смотрелся в обороне неплохо. Но толку-то, если секундный паралич, пожалуй, стоил еврокубков всей клубной махине с ее академией и стадионом? Можно теоретизировать до посинения, рассказывать о стратегических планах, диагоналях, проценте единоборств и анаэробной работе. А потом зевнуть, проспать, растеряться – и закончить вообще все.

А пас Данни, конечно, выдал сильный. Ну так ведь было куда! Пустая зона, зонища зияла прямо перед воротами Синицына! Дзюба с Кокориным чуть не сшибли друг друга в схватке за свободный мяч! Ни тебе Гранквиста, ни тебе Мартыновича. Дзюба – и пустота.

НЕДОСЕЗОНЩИКИ

Следующим заметным событием стала травма Лунева. Нехорошая травма, судя по увиденному. Нездоровая, хотя здоровых травм не бывает.

Перейра пробил штрафной, Лунев прыгнул, стукнулся об штангу, но это-то как раз ничего. А вот приземлился голкипер, впервые включенный в расширенный состав сборной России, так, что ойкнулось. Правое колено – внутрь, на излом. На изломчик. Но именно при таком усилии, дай бог Луневу здоровья, у футболистов летят «кресты».

Лунева заменили. И команды больше не забили. Играли интересно, однако так, что в голову все время лезла приставка «недо-».

Недобегали. Недотягивались. Недобивали. Недопасовывали. Как раз те две команды, у которых с большой степенью вероятности случился недосезон.

«Зенит»-то ладно, к тому давно все шло. Но вот встрепенулся слегка к финишу, выигрывать стал запоздало. «Краснодар» же не стал, а перестал. И смотрит на утекающие от него надежды с эмоциями весьма оторопело.

Но по-другому не бывает. Игра команды действительно утратила базисность, прибавив в сиюминутности. Стала зависеть от отдельных эпизодов: получилось у Смолова с Вандерсоном – хорошо, нет – соперник был силен. В «Краснодар» перестало вериться – вот верная формулировка. А еще он стал близок к статусу «как все». И я не знаю, что может быть досаднее для столь нестандартного и яркого проекта.

Следующий матч «Зенит» сыграет в Москве с «Локомотивом», «Краснодар» на выезде в Томске. В обоих случаях решаться все будет не только на этих полях. Победа ЦСКА над «Анжи» и ничья «Ростова» в Оренбурге гарантируют им то, за что пытались биться в среду «Зенит» и «Краснодар». И бились. Но «боржоми», как известно, полезен вовремя, а не после того как.

Матч

Зенит - Краснодар - 1:0 (1:0)

Голы

Дзюба 12 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов

Предупреждения:

Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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