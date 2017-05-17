Новый тренд «Спартака»: Весь мир в объятиях! Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» – о феномене притягательности красно-белой команды.

Сперва холодком пробежал испуг. Когда ликующая масса численностью в десятки тысяч безудержно хлынула на поле. Ну да, испуг за игроков «Спартака». А не раздавит ли кого ненароком в приливе счастья, в приступе экстаза никем не контролируемая, ничем не сдерживаемая толпа?

А несколько секунд спустя, когда в обнимку с российским народом(если здесь преувеличение, то совсем небольшое!) ликовал Ивелин Попов и вовсю куражился Квинси Промес, пронзила вдруг мысль: ведь очень немногие люди в мире, только избранные, удостаиваются таких вот всенародных объятий! Добрых, благодарных, счастливых. И эмоциональная память об этих мгновениях на всю жизнь дарована теперь Ивелину, Квинси и их замечательным товарищам по красно-белому братству. И какая сила может после пережитого заставить кого-то из них добровольно расстаться с красно-белыми цветами?!

Ради дела, то есть в процессе завоевания чемпионства, «Спартак» с Массимо Каррерой еще ни разу не забивал три мяча кряду в одном матче. Крупный счет, пожалуй, заведомо не итальянский. Ну вот не принято у них на Апеннинах над пошатнувшимся или поверженным соперником еще и изгаляться. «Тереку» - весьма, заметим, ныне мотивированному – «Спартак» забил три сугубо для удовольствия, Своего свежеиспеченного чемпионского, а больше – дабы побаловать народ.

Наверное, никакой другой чемпион не сыграл бы на таком бешеном драйве, на высоченном пульсе п в уже завоеванном статусе. Мы же помним, как это было у других – потихоньку (дело-то сделано, чего пыхтеть?), или благостно, а то и формально, отбыв номер.

А «Спартак»-чемпион гордо выпятил грудь и всем предъявил девиз: «Мы хотим вам нравиться, люди!». Больше всего хотим, чтобы вам было с нами увлекательно, волнительно, зажигательно!

Массимо Каррера сделал в российском футболе то, чего у его коллег доселе и в мыслях не было. Он совершил подвиг народного единения вокруг команды «Спартак». Команда провела сезон в обнимку с тренером и в болельщицких объятиях. На месте канцеляристов из РФС я бы обязательно наградил итальянца особым знаком отличия за популяризацию футбола в нашем скудном на мячелюбивую эмоцию отечестве! За то, что чувства сильные он в людях пробуждал!

…Сколько хватило зрения, я постарался зацепить все матчи предпоследнего тура. И надо же - самому не верится! - ни в одном не обнаружил исконной нашей футбольной болячки – когда побеждает непременно тот, кому это нужнее. Побеждали сплошь и рядом те, кто сильнее. И не спартаковский ли тренд: «Мы хотим вам нравиться!», срезонировал по всему премьер-лиговому сообществу, дружно вдруг проявившему здоровое желание поиграть в футбол?

Совсем простой слоган: «Мы хотим вам нравиться!». Но буду честным – не я придумал.

…Нехитрая кафешка рядом с огромными торговыми моллами. Народ, особенно в фиксированное обеденное время, сюда валом валит. Казалось бы, наживайся, химичь свое общепитовское, все равно все сметут без разбора. Но разнообразие меню – под стать ресторанному. А цены – доступны даже для тощего кошелька. И – сплошная вкуснотища! И вот тут посредине зала на видном месте объявление, то самое: «Мы хотим вам нравиться!» и номер телефона, если что-то вам придется не по вкусу.

Заглянув несколько раз в эту кафешку, уже не могу заставить себя раскошелиться на ресторан. Твердо знаю: вкусней там не будет, только сдерут вдесятеро дороже.

Так и со «Спартаком».

Никаких ведь не было фешенебельных рыночных понтов.

«Спартак» просто создал атмосферу.