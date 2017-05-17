Разойдитесь! Дайте провести награждение! Фанатов с трудом увели с поля

«Спартак» получил чемпионский кубок после победного матча 29-го тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0). О том, как это было сложно – в репортаже «Советского спорта».

КРАСНО-БЕЛОЕ ЦУНАМИ

Осознание поминутно приближающегося коллективного безумия пришло еще в метро, когда несколько красно-белых болельщиков, распихивая рабочий класс, весело влезли в вагон на «Кузнецком мосту». Не только они, но и десятки других фанатов через 20 минут устроили на станции «Спартак» настоящее безумие. Я был на домашнем для «Спартака» дерби в первом круге, и, поверьте, ничего подобного и близко не было: перрон ломился от переизбытка пассажиров, милиция, мягко говоря, недоумевала, а красно-белая волна, подобно горному ключу, нашла выход и вылилась наружу, к стадиону.

Выбравшись на воздух, беглым взглядом насчитал не меньше сотни желающих «купить лишний билетик». Суровые, парни, милые девушки, пенсионеры – здесь были все. «За пятерку отдам» - донеслось справа. Страшно представить, за какие деньги перекупали билеты в этот вечер.

- А здесь только аккредитации? – спросил меня мужчина с сыном.

- Все верно, - ответил я.

- А можете нам две достать? Очень благодарны будем – мне уже по-человеческих их жаль.

- Аккредитации именные, так что никак, - я ушел, а мужчина попытался разговорить сотрудника пресс-службы на две «проходки».

«ВСЕ МЕРЗАВЦЫ ЗДЕСЬ»

При проходе на трибуну, баннер с этой репликой первым бросился в глаза. И если отвлечься – это ведь не только про фанатов, но и про нынешний «Спартак». В хорошем смысле конечно. Матч, ясное дело, прошел при аншлаге, но об этом было известно еще далеко до его начала. И пока болельщики с нетерпением ждали возможности высыпать на прекрасный тушинский газон, а я перебросился парой фраз со Стипе Плетикосой, торсида обменялась любезностями с командой: мы вам транспаранты необъятных размеров и неописуемых красот, а вы нам – голы. Без колкостей в адрес ЦСКА, естественно, не обошлось.

Празднование первого гола Глушакова – квинтэссенция отношений футболистов с болельщиками: после забитого мяча вся команда выстроилась в шеренгу перед трибуной D и до земли поклонилась публике. Эффектно. Сильно. Правильно.

КАРРЕРА ХИМИК, ГЛУШАКОВ ПОХОРОНЩИК, ПРОМЕС ТЕАТРАЛ

Забив второй, Глушаков с партнерами понесся к своему тренеру, а Ребров под шумок вытолкнул итальянца на поле. От КДК теперь не отделаться, но разве это важно? Вроде уже год прошел, а Конте и Каррера будто и не вылезали из одной лодки: болельщики «Челси» скандировали имя своего наставника на последнем матче, то же самое, но уже в отношении Массимо, случилось на «Открытие Арене». Жена Конте, присутствовавшая на игре АПЛ, заплакала от счастья. Интересно, а супруга Карреры? Тоже?

Химия – пожалуй, главная причина успеха этого «Спартака»: объяснить его невозможно, а для других доводов не хватает аргументов. С этим согласились и болельщики, поднявшие в перерыве оригинальные научно-популярные баннеры. В очередной раз убеждаюсь, у красно-белых самое оригинальное фан-движение в России.

Часики тикали, а по ходу матча было много и других нюансов: «Глушаков – похороны!» с трибун, Ребров в конфетти, Попов на руках у Карреры, остановка игры из-за пиротехники, Промес в маске и многое другое. Но все ждали самого главного – вручения чемпионского кубка и шанса оказаться на поле.

В ЛУЧШИХ АНГЛИЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ

Левников свистнул и тысячи фанов выбежали на поле в коллективном экстазе. Какие тут могут быть эмоции? Любовь, радость, слезы? Да все. На табло – трогательных кадры сезона, на поле – объятия и улыбки, сломанные ворота, разодранные сетки и выкорчеванный газон. Подождите, это точно происходит в России?

К сожалению, без проблем не обошлось. Утонувшие в чемпионских чувствах фанаты долго не могли разойтись для организации церемония награждения. Одни поклонники красно-белых протаскивали к центру поля спецограждения и части чемпионского постамента, другие сдерживали особо буйных – а третьи – орали с трибун «Отойди». Организовать награждение удалось только через час после окончания матча. Покинуть район центрального круга их упрашивали как малых детей. В общем-то, все началось с давки в метро, ей же закончилось, но уже на поле.

И все-таки, с горем пополам, награждение состоялось. И «Спартак» стал чемпионом. Спустя 16 лет.