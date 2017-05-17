Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 2Локомотив
Футбол  Спартак3 : 0Терек
Футбол  Анжи1 : 2Ростов
Футбол  Зенит1 : 0Краснодар
Футбол  Рубин0 : 2ЦСКА
Футбол  Шахтер1 : 0Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Разойдитесь! Дайте провести награждение! Фанатов с трудом увели с поля

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Разойдитесь! Дайте провести награждение! Фанатов с трудом увели с поля
Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

«Спартак» получил чемпионский кубок после победного матча 29-го тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0). О том, как это было сложно – в репортаже «Советского спорта».

КРАСНО-БЕЛОЕ ЦУНАМИ

Осознание поминутно приближающегося коллективного безумия пришло еще в метро, когда несколько красно-белых болельщиков, распихивая рабочий класс, весело влезли в вагон на «Кузнецком мосту». Не только они, но и десятки других фанатов через 20 минут устроили на станции «Спартак» настоящее безумие. Я был на домашнем для «Спартака» дерби в первом круге, и, поверьте, ничего подобного и близко не было: перрон ломился от переизбытка пассажиров, милиция, мягко говоря, недоумевала, а красно-белая волна, подобно горному ключу, нашла выход и вылилась наружу, к стадиону.

Выбравшись на воздух, беглым взглядом насчитал не меньше сотни желающих «купить лишний билетик». Суровые, парни, милые девушки, пенсионеры – здесь были все. «За пятерку отдам» - донеслось справа. Страшно представить, за какие деньги перекупали билеты в этот вечер.

- А здесь только аккредитации? – спросил меня мужчина с сыном.

- Все верно, - ответил я.

- А можете нам две достать? Очень благодарны будем – мне уже по-человеческих их жаль.

- Аккредитации именные, так что никак, - я ушел, а мужчина попытался разговорить сотрудника пресс-службы на две «проходки».

«ВСЕ МЕРЗАВЦЫ ЗДЕСЬ»

При проходе на трибуну, баннер с этой репликой первым бросился в глаза. И если отвлечься – это ведь не только про фанатов, но и про нынешний «Спартак». В хорошем смысле конечно. Матч, ясное дело, прошел при аншлаге, но об этом было известно еще далеко до его начала. И пока болельщики с нетерпением ждали возможности высыпать на прекрасный тушинский газон, а я перебросился парой фраз со Стипе Плетикосой, торсида обменялась любезностями с командой: мы вам транспаранты необъятных размеров и неописуемых красот, а вы нам – голы. Без колкостей в адрес ЦСКА, естественно, не обошлось.

Празднование первого гола Глушакова – квинтэссенция отношений футболистов с болельщиками: после забитого мяча вся команда выстроилась в шеренгу перед трибуной D и до земли поклонилась публике. Эффектно. Сильно. Правильно.

КАРРЕРА ХИМИК, ГЛУШАКОВ ПОХОРОНЩИК, ПРОМЕС ТЕАТРАЛ

Забив второй, Глушаков с партнерами понесся к своему тренеру, а Ребров под шумок вытолкнул итальянца на поле. От КДК теперь не отделаться, но разве это важно? Вроде уже год прошел, а Конте и Каррера будто и не вылезали из одной лодки: болельщики «Челси» скандировали имя своего наставника на последнем матче, то же самое, но уже в отношении Массимо, случилось на «Открытие Арене». Жена Конте, присутствовавшая на игре АПЛ, заплакала от счастья. Интересно, а супруга Карреры? Тоже?

Химия – пожалуй, главная причина успеха этого «Спартака»: объяснить его невозможно, а для других доводов не хватает аргументов. С этим согласились и болельщики, поднявшие в перерыве оригинальные научно-популярные баннеры. В очередной раз убеждаюсь, у красно-белых самое оригинальное фан-движение в России.

Часики тикали, а по ходу матча было много и других нюансов: «Глушаков – похороны!» с трибун, Ребров в конфетти, Попов на руках у Карреры, остановка игры из-за пиротехники, Промес в маске и многое другое. Но все ждали самого главного – вручения чемпионского кубка и шанса оказаться на поле.

В ЛУЧШИХ АНГЛИЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ

Левников свистнул и тысячи фанов выбежали на поле в коллективном экстазе. Какие тут могут быть эмоции? Любовь, радость, слезы? Да все. На табло – трогательных кадры сезона, на поле – объятия и улыбки, сломанные ворота, разодранные сетки и выкорчеванный газон. Подождите, это точно происходит в России?

К сожалению, без проблем не обошлось. Утонувшие в чемпионских чувствах фанаты долго не могли разойтись для организации церемония награждения. Одни поклонники красно-белых протаскивали к центру поля спецограждения и части чемпионского постамента, другие сдерживали особо буйных – а третьи – орали с трибун «Отойди». Организовать награждение удалось только через час после окончания матча. Покинуть район центрального круга их упрашивали как малых детей. В общем-то, все началось с давки в метро, ей же закончилось, но уже на поле. 

 И все-таки, с горем пополам, награждение состоялось. И «Спартак» стал чемпионом. Спустя 16 лет.

Матч

Спартак - Терек - 3:0 (2:0)

Голы

Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг

Предупреждения:

Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своими эмоциями после победы красно-белых в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком» (3:0).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе место«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе местоСиницын уверен, что «Краснодар» должен попадать в Лигу Европы, а Классон неоднозначно оценил свои первые месяцы в РФПЛ.Сергей Прядкин: «Зенит» правильно сделал, что перенес матч с «Краснодаром» на «Петровский»Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о решении перенести матч 29-го тура «Зенит» - «Краснодар» (1:0) на «Петровский».Валерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победаВалерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победаБывший нападающий «Спартака» поделился своими эмоциями после победы красно-белых в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком».«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистам«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистамГлавный тренер «Зенита» сначала раскритиковал Виталия Мутко, а затем назвал журналистов глупыми и отказался отвечать на их вопросы.Валерий Рейнгольд: В «Спартаке» все лучшие. Глушаков – лучший из лучшихБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал лучшего игрока красно-белых в этом сезоне.Янн Мвила: С ЦСКА сложно играть в полном составе, а в меньшинстве тем болееПолузащитник казанского «Рубина» Янн Мвила считает, что футболисты его клуба солидно провели первый тайм в матче чемпионата России с московским ЦСКА, но не должны были допускать удаления в начале второго тайма.«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»Николас Ломбертс последний раз сыграл на «Петровском» за «Зенит», а после – эмоционально поговорил о болельщиках и прощании с командой.Александр Григорян: Давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказкиГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Ростовом» (1:2).Жозе Маурисио: Уход Луческу? Вряд ли смогу что-то сказать по этой темеПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).Поздно пить боржоми. Колонка Евгения ДзичковскогоПоздно пить боржоми. Колонка Евгения ДзичковскогоПобеда хозяев в Санкт-Петербурге, судя по всему, не только не принесет им желанной Лиги чемпионов, но и лишит «Краснодар» Лиги Европы.Гаджи Гаджиев: Качество игры «Амкара» было чуть получшеНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Амкар» (0:0) главный тренер гостей Гаджи Гаджиев отметил плохую реализацию моментов своей командой.Сергей Кирьяков: В какой-то мере мне стыдно за игру «Арсенала»На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Амкар» (0:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков выразил разочарование игрой своей команды.Хави Грасия: Готов ли я покинуть «Рубин»? Я готов выполнить свой контрактГлавный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия высказал мнение о поражении своих подопечных в домашнем матче 29-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2).Новый тренд «Спартака»: Весь мир в объятиях! Колонка Юрия ЦыбаневаНовый тренд «Спартака»: Весь мир в объятиях! Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о феномене притягательности красно-белой команды.Виктор Классон: По сравнению со «Спартаком» игроки «Зенита» более мастеровитыеПолузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Мирча Луческу: Впечатление, будто после матча со «Спартаком» Мутко дал судьям знак против «Зенита»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).Николас Ломбертс: Я футбол не смотрел. Смотрел только на болельщиковЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0), который стал для бельгийца последним на «Петровском».Луческу прервал пресс-конференцию после вопроса про Кокорина и назвал журналистов «глупыми»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прервал пресс-конференцию после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара».Андрей Синицын: По составу и амбициям «Краснодар» должен попадать в еврокубкиГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).«Зенит» – «Краснодар». Лунев получил травму коленаО характере травмы голкипера «Зенита» Андрея Лунева, полученной в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара», сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.
Футбол
Александр Григорян: Давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки
Футбол
Хави Грасия: Готов ли я покинуть «Рубин»? Я готов выполнить свой контракт
Футбол
Мирча Луческу: Впечатление, будто после матча со «Спартаком» Мутко дал судьям знак против «Зенита»
Футбол
Спартаковские болельщики выбежали на поле после матча с «Тереком» (видео)
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости