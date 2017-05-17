«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»
Николас Ломбертс
последний раз сыграл на «Петровском» за «Зенит», а после – эмоционально
поговорил о болельщиках и прощании с командой.
– Очень тяжело. Эмоциональный момент для меня. После 10 лет… – на прекрасном русском начал говорить бельгиец Ломбертс, который 10 лет прожил в Петербурге. – Я отдал все «Зениту», городу. Очень рад, что играл здесь. Я уважаю болельщиков, город, а они – меня.
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– Болельщики устроили
невероятное что-то для вас сегодня.
– Когда они 60 минут кричали мое имя, это… супер!
– Никогда такого не
видели?
– Нет! А вы?
– Мы тоже нет.
– Это супер! Отлично! Здесь самые лучшие болельщики.
– Не захотелось
остаться?
– Я больше не играю здесь, а хочу приехать на чемпионат мира. Возможно, я приеду на новый стадион.
– И все-таки сыграете
на нем.
– Да-да (смеется).
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– Чувствуете себя
счастливым?
– Конечно! Я знал, что болельщики проведут какую-то акцию, но чтобы так… Я не думал.
– А вообще?
– Я рад, что сыграл две минуты! Классная песня «Остановите, Коле надо выйти!». Спасибо! Я думал: «Я не могу сыграть всего одну минуту!». Но тренер мне дал выйти, я очень рад.
– Кому подарили
цветы?
– Жене! Она тоже была здесь 10 лет. Я хочу сказать ей спасибо. Мы едем домой, она рада, и я ее понимаю. Но мы приедем еще много-много-много раз.
– Прошлись по «Петровскому»
напоследок?
– Да, но самыми эмоциональными будут минуты, когда дверь закроется. Конечно, будет тяжело, когда я поеду домой.
– А еще в футбол
сегодня играли…
– Я не смотрел! Я смотрел только на болельщиков – было очень интересно! Спасибо за все. Я буду скучать.