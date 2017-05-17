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«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Николас Ломбертс последний раз сыграл на «Петровском» за «Зенит», а после – эмоционально поговорил о болельщиках и прощании с командой.

– Очень тяжело. Эмоциональный момент для меня. После 10 лет… – на прекрасном русском начал говорить бельгиец Ломбертс, который 10 лет прожил в Петербурге. – Я отдал все «Зениту», городу. Очень рад, что играл здесь. Я уважаю болельщиков, город, а они – меня.

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– Болельщики устроили невероятное что-то для вас сегодня.
– Когда они 60 минут кричали мое имя, это… супер! 

– Никогда такого не видели?
– Нет! А вы?

– Мы тоже нет.
– Это супер! Отлично! Здесь самые лучшие болельщики.

– Не захотелось остаться?
– Я больше не играю здесь, а хочу приехать на чемпионат мира. Возможно, я приеду на новый стадион.

– И все-таки сыграете на нем.
– Да-да (смеется).

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– Чувствуете себя счастливым?
– Конечно! Я знал, что болельщики проведут какую-то акцию, но чтобы так… Я не думал.

– А вообще?
– Я рад, что сыграл две минуты! Классная песня «Остановите, Коле надо выйти!». Спасибо! Я думал: «Я не могу сыграть всего одну минуту!». Но тренер мне дал выйти, я очень рад.

– Кому подарили цветы?
– Жене! Она тоже была здесь 10 лет. Я хочу сказать ей спасибо. Мы едем домой, она рада, и я ее понимаю. Но мы приедем еще много-много-много раз.

– Прошлись по «Петровскому» напоследок?
– Да, но самыми эмоциональными будут минуты, когда дверь закроется. Конечно, будет тяжело, когда я поеду домой.

– А еще в футбол сегодня играли…
– Я не смотрел! Я смотрел только на болельщиков – было очень интересно! Спасибо за все. Я буду скучать.

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