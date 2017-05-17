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«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе место

Максим Шитиков, Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе место
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Синицын уверен, что «Краснодар» должен попадать в Лигу Европы, а Классон неоднозначно оценил свои первые месяцы в РФПЛ.

Андрей Синицын: У «Зенита» было больше провальных игр, чем у ЦСКА

Федор Смолов провел первый матч после дисквалификации за перебор карточек, но его игра не впечатлила. Это не смущает журналистов в микст-зоне, но лучший бомбардир РФПЛ уходит от общения. Ему и Павлу Мамаеву больше хочется встретиться с Александром Кокориным и Александром Кержаковым. Четверка обменивается историями у клубных автобусов, а после дружеских объятий расходится.

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Андрею Синицыну торопиться некуда.

– Обидно, что проиграли, у нас были моменты сравнять счет, – голкипер «Краснодара» вспоминает два момента гостей в начале второго тайма. – Немного скованно играли в начале матча и совершали ненужные ошибки. А так – вполне открытая игра получилась.

– Команда нервничала, что это решающий матч в борьбе за еврокубки?
 – У нас есть одна игра, существуют теоретические шансы попасть в Лигу Европы, так что будем стараться, биться.

– Вы были фаворитами за путевку в Лигу Европы, а сейчас «Ростов» обошел вас.
– Это все на бумаге. Еще и у них будет сложный матч. Надеюсь, все сложится в нашу пользу.

– Создается впечатление, что «Краснодару» не хватает скорости в атаке.
– Если смотреть на фоне обороняющихся команд – нет зон, куда можно было бы забежать. Это тормозит игру, – пока Синицын говорит, тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков по-отцовски хлопает Андрея по плечу. – Те команды, которые ниже нас в таблице, играли от обороны, не давали разбежаться.

– Непопадание в еврокубки будет провалом для команды?
 – Да, все-таки по составу и амбициям мы должны попадать туда. Но повторюсь – шансы у нас еще есть.

– Сейчас идет борьба за Лигу чемпионов. Если бы отобрали очки у «Зенита» – там бы уже оказался ЦСКА. Кто больше достоин попадания в этот турнир?
 – По весенней части все неровно шли. У «Зенита» было больше провальных игр, неярких. ЦСКА смотрелся более цельно, так что они больше заслужили, по моему мнению.

– Кто лучший голкипер сезона?
 – Много было ярких моментов. Взять того же Медведева с его сумасшедшей серией. Акинфеев, Ребров. Много достойных вратарей, одного выделить не могу.

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Виктор Классон: Зенитовцы – более мастеровитые, но «Спартак» усерднее работал

Шведский полузащитник почти не отказывает в интервью, как и его соотечественник Андреас Гранквист. Вот только поражение в Петербурге настолько огорчает капитана «Краснодара», что он не откликается ни на просьбы журналистов, ни на крик переводчика. С Классоном все проще.

– Тяжелая игра для нас, – с таким же трудом говорит швед. – Против команды сыграл быстрый гол. Нам не удалось сравнять счет.

– Это худшая игра команды этой весной?
– Нет, я так не думаю. Мы еще проигрывали худшим командам чемпионата

– Слышали о победе «Ростова»?
– Да, это плохой вечер для нас: мы проиграли, а «Ростов» победил.

– Чувствуете, что Лига Европы ускользает от вас?
– Мы на два очка отстаем от четвертого места. Нам нужна своя победа и поражение «Ростова». Поглядим, но такой расклад – это плохо для нас.

– Сравните «Зенит» с другими командами РФПЛ – «Спартаком» или ЦСКА, например.
– По сравнению со «Спартаком» игроки «Зенита» более мастеровитые, но красно-белые усерднее работали в этом сезоне. У нас было пространство, чтобы создавать моменты у ворот «Зенита», но не использовали.

– Что больше сказалось: быстрый гол или плохая форма команды?
– Не знаю. Наверное, это смесь того и другого. В первой половине матча «Зенит» создал много моментов. Во втором тайме мы стали играть лучше, но не удалось забить гол. «Зенит» заслужил победу, больше говорить тут нечего.

– Вы довольны своим первым сезоном в России?
– И да, и нет, если не попадем в Лигу Европы. Мы хорошо выступили в еврокубке на стадии плей-офф, но в чемпионате могли набрать больше очков.

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