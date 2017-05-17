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Валерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победа

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победа
Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своими эмоциями после победы красно-белых в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком» (3:0).

КАРРЕРА – СУМАСШЕДШИЙ МУЖИК. ОН СОВЕРШИЛ ПОДВИГ

– Спартаковцы подняли мне настроение до невозможного. После окончания матч я увидел картинку, которую не встретишь в Западной Европе. Впечатление, что вся Москва на футбольном поле. У меня даже жена в шоке. Это потрясающе.

– Ощущения от чемпионства были сильнее сегодня или после матча с «Амкаром»?
– Я хотел бы каждому спартаковцу, в том числе резервистам, ветеранам и руководству клуба, пожать руку. Это и моя победа. Да, я – критичный человек, бываю и неправ. Но это от того, что любовь перевешивает здравый смысл. Я такой.

Обратите внимание, сегодня рабочий день. Стадион заполнился до отказа. Это какая даже любовь должна быть к этой народной команде? Сумасшедшая! Уважение к каждому футболисту. Болельщики пришли на стадион усталые, с работы.

Все что сделано – это огромная заслуга Массимо Карреры. Это сумасшедший мужик и человек, который совершил подвиг для спартаковских болельщиков. И меня потрясают унизительные слова, которые команда услышала от Уткина. Лучше бы этому человеку микрофон в руки не давали.

ПОЧЕМУ У УТКИНА ТАКАЯ ЗЛОБА И ЖЕЛЧЬ В АДРЕС СПАРТАКА

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своими эмоциями после победы красно-белых в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком» (3:0).

– Что он сказал?
– В общих чертах, что «Спартак» – команда ниже среднего, а Каррера – не миланский «Интер» тренирует, чтобы им восхищаться. Все это было сказано с ироний и цинизмом. Читать противно.

Это оскорбление в адрес ребят, которые совершили подвиг. По российским меркам «Спартак» совершил чудо. Он обыграл всех соперников и сильнейшие команды России в том числе. Я наверное их перехвалил, но они это заслужили. Доставили многомиллионную радость всем спартаковским болельщикам. Почему у Уткина такая злоба и желчь?

– Какие у вас были ощущения от того, как спартаковцы праздновали голы?
– Полное единение клуба, руководства, главного тренера и команды. Запасные игроки, знавшие, что уже не выйдут на поле, переживали за остальных, будто были там. Это рука тренера. Он задал им такую цель. Единение сумасшедшее. И сравнить не с чем. Может, победа «Челси» с Конте была похожая, но процентов на 50 послабже.

Я рад, что дожил до того дня, когда я счастлив. Мало таких дней было. Я стараюсь подобрать спартаковцам слова, которые они заслужили. Но они заслужили намного боле лестных слов, чем я способен им сказать.

ДЕНИС ГЛУШАКОВ – ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

– Кто был лучшим игроком «Спартака» в этом сезоне?
– Лучшими были все. Я всеми доволен. Для меня никого лучше их нет. Но если выбирать одного, который был чуть лучше остальных, конечно, Денис Глушаков. Квинси Промес, Зе Луиш, все они молодцы. Все внесли лепту в победу «Спартака», но Глушаков – лучший. Он – капитан команды. Он напомнил мне мои молодые годы, когда капитанил Игорь Нетто. Денис Такой же заводной, может менее строгий, но боец и так же ведет за собой. Лучший из лучших.

– Вас удивило, что на этот матч «Спартак» выставил самый боевой состав?
– Это говорит о характере Карреры и его душе. Те люди, которые заслужили такой почести, они и вышли на поле – футболисты, которые несли основную нагрузку в течение сезона. Кто начинал чемпионат, те и должны были его закончить.

Я хочу подчеркнуть, что если такая связь между Каррерой и футболистами сохранится, «Спартак» станет командой на долгие годы. Дай бог, чтобы я не ошибся.

Одну-две позиции укрепить и можно делать очень сильную команду, которая уже играет в приличный западноевропейский футбол. «Спартак» высочайший уровень, хотя только на уровне России. Я это понимаю. Впереди будет Лига чемпионов. Там будут серьезные клубы, но это будет. И хотелось бы узнать каким «Спартак» будет на фоне «Ювентуса». Намного ли слабее по составу, по тактике и стратегии?

– На матч с «Арсеналом» выйдет такой же состав или все-таки те, кто играл реже?
– Думаю, выйдет Георгий Джикия, Илья Кутепов, Джано Ананидзе, Игорь Леонтьев, может Денис Давыдов. Они тоже свою лепту внесли, но нельзя же 20 человек выпускать сразу. Все это понимают. И те, кто сегодня сидел на скамейке, сыграют с «Арсеналом». Это будет правильно. Они ненамного слабее основного состава. И не такой серьезный соперник.

– В матче с «Амкаром» как выглядели эти резервисты?
– Было немного тревожно. Игра была тяжелой, не было красоты, но команда не исчерпала победный ресурс, а сегодня просто смяла «Терек». Гости упирались, хотели показать свои лучшие качества, но растерялись. Думаю, что и Рашид Рахимов не будет ругать своих футболистов. Он понимает, что чемпион – он по всем статьям чемпион. И Рахимов может сопоставить «Спартак» и «Зенит», с которым недавно играл. Конечно, «Спартак» сильнее.

Сегодняшний праздник – это и праздник Рахимова, который два года за «Спартак» отыграл и стал в нем чемпионом. Конечно, он напрямую не скажет, нужно соблюдать этикет, но в душе он за «Спартак» рад. И команду он поздравил. 

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