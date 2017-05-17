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Душно в Париже. И лед, как наждачка! Первое впечатление россиян от новой арены

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Душно в Париже. И лед, как наждачка! Первое впечатление россиян от новой арены
Источник: ФХР

После тренировки сборной России в Париже Харийс Витолиньш рассказал, как наша команда себя чувствует на новом месте.

- Состояние у ребят нормальное, только очень жарко здесь, я бы даже сказал: душно, - заявил Витолиньш – К Кельне мы, наоборот, замерзали. По крайней мере, когда просто стоишь. А здесь вроде ничего еще и не делал, а спина уже мокрая! Да и лед не ахти. В Кельне шайба скользила. А здесь лед, как наждачка. Поэтому шайба прыгает.

- Получается, что чехи сразу получают солидное преимущество? Они-то на здешней арене давно освоились.
- Для нас единственный минус – ребята под конец тренировки задыхаться стали. А в остальном все зависит только от нас самих. Играть-то мы умеем.

- Для вас важно было провести сегодня тренировку на парижской арене?
- Конечно. Ведь матч у нас дневной. И мы не собираемся отходить от привычного распорядка – раскатки перед игрой не будет. Слишком рано получается. Поэтому тренировались сейчас. В гостинице проведем короткое собрание. И спать.

- После побед вы говорили, что у сборной России есть проблемы. Матч с США показал, что мы их так и не исправили?
- Да в любой игре проблемы есть. Даже после победы 5:0 есть моменты, которые хочется улучшить. А что касается матча с США… Противнику удалось использовать наши недочеты. Постараемся их убрать. Если защита будет хорошо играть, и в своей зоне вся пятерка будет пластаться. А пару своих голов мы всегда забьем. Если сами не пропустим, этого для победы будет достаточно.

- Против чехов в воротах сыграет Василевский?
- Да.

- Что скажете о сопернике?
- Что на Евротуре у себя дома чехи играли в более активный хоккей. А здесь осторожничают. Возможно, опять же из-за того, что тут душно. Если все три периода играть в давление, то сил на концовку может и не хватить.

- Судя по матчу с американцами и сегодняшней тренировке, постоянных партнеров для Кузнецова так и не нашли.
- Не так это просто. Но вот сейчас попробуем вариант с Плотниковым и Барабановым. А по ходу игры еще посмотрим.

- Миронов против чехов играть будет?
- Нет. Защитники останутся те же, что и были. Играем в семь оборонцев и 13 нападающих.

- Даже с учетом того, что Проворов в прошлом матче действовал неудачно? Что с ним случилось?
- Я не скажу, что Иван «посыпался» в матче с американцами. Всем случается ошибаться, принимая неверные решения на площадке. Но я не скажу, что он не старался. Проворов пластался, ложился под шайбу, вступал в единоборства. А осечки бывают и у великих игроков. Мы, наоборот, хотим, чтоб ребята сыграли попроще. Ответственность с них надо снять. Пусть доверяют друг другу. И тогда все будет хорошо.

- Почему все-таки именно Миронов «лишний»?
- Потому что так решил наш тренер по защитникам Игорь Никитин. Это чисто технический вопрос. В двух словах не объяснишь.

- Просто наша защита в прошлом поединке очень уж часто ошибалась.
- Ребята получат второй шанс. Мы не собираемся их наказывать. До американцев мы такого сильного натиска на свои ворота не получали. Хорошо, что прямо перед плей-офф матч с ними состоялся. Мы увидели моменты, которые нам надо конкретно улучшить.

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