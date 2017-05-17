Евгений Кузнецов: Откуда такой траур? Почему все говорите об Америке? (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России в Париже взял интервью у форварда Евгения Кузнецова.

- Евгений, как вам арена в Париже по сравнению с Кельном? Харийс Витолиньш говорит, что очень душно. Но играть вам, а не ему.

- Главное, чтобы в четверг было хорошее качество. А если и душно, то может, это после дороги показалось.

- В чем у вас была проблема в матче со сборной США? Эти два удаления в третьем периоде…

- Неоправданные фолы. Я давно уже не обсуждаю судейство. Тут человеческий фактор. И если арбитр дал удаление, то оно было. Значит, я подвел команду. Не имею права так делать.

Но если мы это уберем, скорректируем, подтянем дисциплину – все будет нормально.

- Кажется, что тренеры не могут найти вам партнеров. Вы играете с ребятами, которые исполняют другие функции.

- Нет, это я должен получше играть. В таком случае и партнеры будут по-другому раскрываться. Где-то я неправильно действую. Но никогда вы не увидите, чтобы я выбирал себе партнеров. У нас все ребята правильные. Нужно разговаривать с ними, как лучше играть вместе.

- Так вам где удобнее – с краю или в центре?

- По-разному пробуют. Я после смены один раз с краю выходил. А вообще в центре мне комфортнее, я так давно играю. И не даю повода усомниться, центральный ли я нападающий.

- Можно ли сказать, что сборная России оказалась не готова к давлению американцев и их агрессивным атакам?

- Сложно сказать – или у них все залетало, или мы оказались не готовы. Матч уже в прошлом. То, что мы не сыграли в свой хоккей – это правда. Но хорошо, что это случилось в группе, а не в плей-офф.

И я не понимаю, почему вы делаете на этом матче такой акцент. Если бы мы победили сборную США, то что, четвертьфинал не надо было бы играть?

- Остались бы в Кельне.

- Да какая разница, где? Откуда у вас такой траур? Ну да, проиграли американцам. Но нужно сделать выводы и двигаться дальше. В четверг – важный матч с чехами. А вы все в прошлое заглядываете.

- А вы согласны со словами Олега Знарка, что игроки сборной России устали после первого периода со сборной США?

- Я бы не сказал, что мы сильно провалились во втором и третьем периодах. По физике наоборот добавили. И всегда, если ты хочешь отыграться и забить, ты тратишь больше энергии и сил. Я не могу сказать, что мы просели, и это было заметно.

- Голкипер Андрей Василевский был очень критичен. Мол, мы могли вообще 0:10 проиграть.

- Вася очень хорошо выручал. Но откуда 0:10? На одну шайбу мы бы точно наиграли. А вообще Василевский уверенно проводит турнир, мне очень нравится.

- Сложилось впечатление о чехах на этом чемпионате мира?

- Ни разу их не видел. Сейчас будет собрание. Посмотрим видео, нам все расскажут. Смотрел их состав, там хорошие ребята. Но чехи есть чехи. Они всегда играют однотипно.

- Их лидер – Давид Пастрняк. Часто пересекались с ним, когда «Вашингтон» встречался с «Бостоном»?

- Мы мало играли друг против друга. В принципе он хорош на открытом льду. Нужно лишить его шайбы, действовать пожестче.

- Вы восприняли историю с поездом как курьез?

- Да обычная ситуация. Жизненный фактор. Посидели на вокзале, поболтали, на солнышке погрелись. Может, только тренировка началась позже. В отель не успели заехать. А так – без разницы. Наоборот, ближе стали друг к другу.

- Наша сборная впервые в истории будет играть в Париже в рамках чемпионата мира. Вы были тут раньше?

- Представляете, я впервые в Париже! Надо сделать фотографию как у всех туристов, чтобы Эйфелева башня была на ладошке, - засмеялся Кузнецов.