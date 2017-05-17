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«Эти трудности сплотят команду!» Игроки сборной России – о приключении с поездом

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Эти трудности сплотят команду!» Игроки сборной России – о приключении с поездом
Источник: Photo.khl.ru

Обозреватель «Советского спорта» проделал со сборной России длинный путь от Кельна до Парижа.

Как уже сообщал, «Советский спорт» игроки и тренеры нашей команде около четырех часов проторчали на вокзале в Кельне из-за поломки поезда.

- Может, матч перенесут и завтра здесь сыграем, - фантазировал форвард Сергей Плотников. – Ну сколько можно тут сидеть? Какое самое большое неудобство? Лучше я комментировать эту ситуацию вообще не буду. Надо терпеть. А что нам еще остается… Но вечером чуть-чуть все равно обязательно покатаемся. Это надо.

Когда в начале четвертого выяснилось, что поезд все же в Париж поедет, сборная России пошла на перрон не торопясь и, как мне показалось, с некоторым недоверием.

Понятно, что игроки шли налегке – хоккейные баулы были отправлены в Париж еще рано утром. И вот они уехали туда благополучно.

В 15.35, наконец, и наша команда погрузилась в два вагона скоростного поезда. В одном оказались игроки, в другом – тренеры, администраторы и технический персонал.

До Парижа россияне добрались без приключений, получив комплексный обед, как в самолете. И около семи вечера игроки нашей команде уже выходили из поезда.

- Как время в дороге коротали? Да мы больше вымотались, когда поезда ждали, - рассказал Артемий Панарин, разминая ноги уже на парижском перроне. – Поэтому в поезде все сразу спасть легли. Вот не можем мы без того, чтоб самим себе проблемы не создать, а потом их героически решать. Но я думаю, что эти трудности еще больше сплотят нашу команду. Я предлагаю так на это смотреть.

- А как же тренировка?

- Вот это на самом деле самое большое неудобство. Потому что на лед теперь только в лучшем случае часов в восемь выйдем. Значит, ужин в десять. А потом надо уснуть поскорее, чтобы выспаться перед игрой.

Выйти на лед нашим удалось только в половину девятого. Тренировка была недлинной, минут на сорок но весьма содержательной. Главная новость по составу – Ничушкин тренировался вместе со своими партнерами по ЦСКА – Андроновым и Телегиным. Первое ощущение – в дворце душновато.

Ну а в целом к 21.00 по парижскому времени сборная вернулась в график, преодолев железнодорожное приключение.

Матч

Россия - Чехия

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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