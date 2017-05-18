Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?

Минимум чемпионов мира, один победитель Бундеслиги, семеро полных новичков – из-за Германии Кубок конфедераций стал значительно скучнее.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подошел к Кубку конфедераций как к товарищескому турниру и не стал вызывать на него всех сильнейших игроков страны. Этот вариант немецкой сборной сложно однозначно называть вторым, но это как минимум повышенная ротация в ее составе.

– Мы везем перспективный состав, – объяснил Лев свой выбор. – Хотим, чтобы новые игроки прониклись нашими принципами, идеями. Приблизим их к мировому уровню. Три турнира за три года – на грани возможностей, да даже два турнира за два – очень тяжело. В Германии спорят о нужности Кубка конфедераций. Он в любом случае будет, и нам нужно подготовиться к нему так же профессионально, как к чемпионату мира или к Евро. Но главное – все равно чемпионат мира в России.

Заявка сборной Германии на Кубок конфедераций-2017: Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»). Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кельн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»). Полузащитники: Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Лерой Сане («Манчестер Сити»). Нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).

1* игрок-чемпион клубного сезона – Джошуа Киммих из «Баварии».

Кого нет: Мануэль Нойер, Джером Боатенг

*возможно, чемпионом Испании в составе «Барселоны» станет Марк-Андре тер Штеген

3 футболиста старше 25 лет – Себастьян Руди, Сандро Вагнер и Ларс Штиндль

3 чемпиона мира-2014 – Маттиас Гинтер, Шкодран Мустафи и Юлиан Дракслер.

Кого нет: Месут Озил, Тони Кроос, Томас Мюллер

4 футболиста «Хоффенхайма» – защитник Никлас Зюле, полузащитники Керем Демирбай и Себастьян Руди, нападающий Сандро Вагнер. Это самое большое представительство одного клуба в этой версии сборной Германии.

7 игроков еще ни раз не играли за сборную Германии: Кевин Трапп, Марвин Платтенхардт, Керем Демирбай, Диего Демме, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Амин Юнес.

23,8 – средний возраст игроков сборной Германии. В ней нет ни одного 30-летнего, зато сразу семеро футболистов до 22 лет и младше.

Немцы выступят в группе В, они сыграют с Австралией (19 июня) и Камеруном (25 июня) в Сочи, а с Чили – в Казани (22 июня).