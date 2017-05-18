Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?
Минимум чемпионов мира,
один победитель Бундеслиги, семеро полных новичков – из-за Германии Кубок
конфедераций стал значительно скучнее.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подошел к
Кубку конфедераций как к товарищескому турниру и не стал вызывать на него
всех сильнейших игроков страны. Этот вариант немецкой сборной сложно однозначно
называть вторым, но это как минимум повышенная ротация в ее составе.
– Мы везем перспективный состав, – объяснил Лев свой выбор. – Хотим, чтобы новые игроки прониклись нашими принципами, идеями. Приблизим их к мировому уровню. Три турнира за три года – на грани возможностей, да даже два турнира за два – очень тяжело. В Германии спорят о нужности Кубка конфедераций. Он в любом случае будет, и нам нужно подготовиться к нему так же профессионально, как к чемпионату мира или к Евро. Но главное – все равно чемпионат мира в России.
Заявка сборной Германии на Кубок конфедераций-2017:
Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).
Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кельн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).
Полузащитники: Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Лерой Сане («Манчестер Сити»).
Нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).
1* игрок-чемпион
клубного сезона – Джошуа Киммих из «Баварии».
Кого нет: Мануэль Нойер, Джером Боатенг
*возможно, чемпионом Испании в составе «Барселоны» станет Марк-Андре тер Штеген
3 футболиста старше
25 лет – Себастьян Руди, Сандро Вагнер и Ларс Штиндль
3 чемпиона мира-2014
– Маттиас Гинтер, Шкодран Мустафи и Юлиан Дракслер.
Кого нет: Месут Озил, Тони Кроос, Томас Мюллер
4 футболиста
«Хоффенхайма» – защитник Никлас Зюле, полузащитники Керем Демирбай и Себастьян
Руди, нападающий Сандро Вагнер. Это самое большое представительство одного
клуба в этой версии сборной Германии.
7 игроков еще ни раз
не играли за сборную Германии: Кевин Трапп, Марвин Платтенхардт, Керем
Демирбай, Диего Демме, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Амин Юнес.
23,8 – средний возраст игроков сборной Германии. В ней нет ни одного 30-летнего, зато сразу семеро футболистов до 22 лет и младше.
Немцы выступят в группе В, они сыграют с Австралией (19 июня) и Камеруном (25 июня) в Сочи, а с Чили – в Казани (22 июня).