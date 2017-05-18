Как награждали «Спартак». Фотохроника неслучившейся трагедии с «Открытие Арены»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию фотохронику событий после финального свистка в матче «Спартак» – «Терек».
Еще за десять минут до свитка болельщики красно-белых покинули трибуны в ожидании последней минуты матча.
Свисток судьи, возможно, никто из них и не слышал. Но где ворота и заветная сетка никому указывать не пришлось.
Массовый забег на поле лишь чудом не кончился трагедий. Давка в центре поля оказалась непростым испытанием даже для взрослых мужчин.
Нашлись и отчаянная родители, которые взяли на прогулку по газону своих маленьких детей.
Больше, чем полчаса призывали болельщиков голоса дикторов к порядку. Организаторы пытались пронести в центр ограждения. Но усилия всех служб казались тщетными.
За организацию награждения взялся ветеран «Спартака» Александр Мирзоян. Болельщики бывшего футболиста выслушали, но уходить не спешили.
Президент РФПЛ и президент «Спартака» подбадривали друг друга в надежде, что фанаты отойдут немного от центра, и награждение все-таки состоится.
Такого насилия поле «Открытие Арены» еще не на себе не испытывало. Хотя, самое главное, чтобы не пострадал ни один отчаянный фанат в этой давке, а сочная зеленая травка еще вырастет.
Футболисты на поле все-таки вышли. Кубок получили, разломали и быстренько убежали обратно, пока их вновь не настигла лавина красно-белой любви.
Главным пострадавшим оказался главный тренер «Спартака», причем прилетело от своих. Кто-то из футболистов не удержал крышку кубка и Массимо Каррера теперь знает насколько непросто стать чемпионом в России.
Финальный салют над спартаковским стадионом завершил этот непростой вечер, который закончился для большинства участников благополучно. А синяки и прочие небольшие неприятности навряд ли смогли серьезно расстроить те пять тысяч человек, который смогли отпраздновать чемпионства любимого клуба на поле.
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция