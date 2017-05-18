Как награждали «Спартак». Фотохроника неслучившейся трагедии с «Открытие Арены»

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию фотохронику событий после финального свистка в матче «Спартак» – «Терек».

Еще за десять минут до свитка болельщики красно-белых покинули трибуны в ожидании последней минуты матча.

Свисток судьи, возможно, никто из них и не слышал. Но где ворота и заветная сетка никому указывать не пришлось.

Массовый забег на поле лишь чудом не кончился трагедий. Давка в центре поля оказалась непростым испытанием даже для взрослых мужчин.

Нашлись и отчаянная родители, которые взяли на прогулку по газону своих маленьких детей.

Больше, чем полчаса призывали болельщиков голоса дикторов к порядку. Организаторы пытались пронести в центр ограждения. Но усилия всех служб казались тщетными.

С трудом могли покинуть поле главные виновники торжества. Футболистов затаскивали в подтрибунное помещение, буквально вырывая из рук счастливых фанатов.

За организацию награждения взялся ветеран «Спартака» Александр Мирзоян. Болельщики бывшего футболиста выслушали, но уходить не спешили.

Президент РФПЛ и президент «Спартака» подбадривали друг друга в надежде, что фанаты отойдут немного от центра, и награждение все-таки состоится.

Такого насилия поле «Открытие Арены» еще не на себе не испытывало. Хотя, самое главное, чтобы не пострадал ни один отчаянный фанат в этой давке, а сочная зеленая травка еще вырастет.

Футболисты на поле все-таки вышли. Кубок получили, разломали и быстренько убежали обратно, пока их вновь не настигла лавина красно-белой любви.

Главным пострадавшим оказался главный тренер «Спартака», причем прилетело от своих. Кто-то из футболистов не удержал крышку кубка и Массимо Каррера теперь знает насколько непросто стать чемпионом в России.

Финальный салют над спартаковским стадионом завершил этот непростой вечер, который закончился для большинства участников благополучно. А синяки и прочие небольшие неприятности навряд ли смогли серьезно расстроить те пять тысяч человек, который смогли отпраздновать чемпионства любимого клуба на поле.