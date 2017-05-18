«Спартак» – чемпион! 16 лет рабства или Как не надо праздновать победу
Московский «Спартак» - чемпион! Об этом известно уже давно,
но как полагается отпраздновать первый за 16 лет трофей красно-белые смогли только
в среду.
Почему так произошло? Все просто. Чемпионом «Спартак»
сделала не победа народной команды, а поражение питерского «Зенита» от
грозненского «Терека» за два тура до этого. Поэтому отмечать красно-белым, как
игрокам, так и болельщикам, пришлось достаточно скомкано. Послед этого был
шумный выезд в «Амкар» и только в 29-м туре чемпионата России «Спартак» смог
устроить настоящий праздник своим фанатам – на домашнем стадионе – по заранее
продуманному сценарию.
Сценарий, правда, изначально был другим, но из-за бесчинств
красно-белых фанатов в Перми его пришлось переиграть по настоянию наших
футбольных властей. То, что получилось в итоге, едва не обернулось трагедией и
напоминало скорее побег после 16-ти лет рабства, чем первый за 16 лет трофей
любимой команды.
Теперь попытаемся разобрать по пунктам, как не надо отмечать
чемпионство на примере московского «Спартака».
Пункт №1: будний день
Тут, конечно, «Спартаку» выбирать не приходилось. Так уж
случилось, что первый домашний матч после завоевания десятых чемпионских званий
в истории России выпал на среду, а не на условную субботу. Отмечать пришлось с
оглядкой. Футболистам – с оглядкой на последний тур, который состоится через
три дня, а болельщикам – с оглядкой на работу, которая ждет всех уже в четверг
утром.
Но даже в этой ситуации красно-белые могли что-нибудь
придумать. Что? Например, - чествование клуба в субботу на широкой площади
возле собственного стадиона на фоне статуи гладиатора. Или даже на самом стадионе.
Да, не будет матча. Но разве статист в виде грозненского «Терека» был так уж
необходим для радости? Даже золотые конфетти в этот день были важнее
грозненцев.
Ведь на стадионе без матча можно было все идеально
организовать. И на трибунах поместилось бы больше тех 43-х тысяч, которые
пришли на матч – можно было задействовать поле, выстроить сцену, как, например,
будет здесь же во время концерта группы «Ленинград» в середине июля.
Пункт №2: сценарий
Если вы думаете, что у московского «Спартака» был хорошо
продуманный план празднования чемпионского титула, вы глубоко ошибаетесь. Все
готовилось буквально на коленке.
Нет, продуманный, красивый и безопасный план, конечно, был.
Но он пошел прахом после истории с абордажем поля болельщиками «Спартака» в Перми.
Красно-белым запретили выпускать перед игрой на поле детей с трибун. План
пришлось срочно менять. А придумать, как организовать 43 тысячи человек за пару
дней – очень сложная задача.
Пункт №3: давка
Руководству «Спартака», вынужденному перекраивать свои
сценарии, в итоге в голову не пришло ничего лучше, чем выпустить на после с
финальным свистком фанатов с нижних ярусов трибун.
Неизвестно, как эта картинка выглядела в воображении красно-белых
«сценаристов», но на деле фанаты начали стягиваться к бровке уже за десять
минут до финального свистка – с молчаливого согласия стюардов. В воздухе
нависла угроза.
Как только судья дал три протяженных свистка, несколько
тысяч оголтелых болельщиков бросились в сторону футболистов. Это было похоже на
что угодно: на черную пятницу в американских магазинах, на бесплатную раздачу
дефицита в СССР, на забег за чемоданом с миллионом долларов - кто первый схватит, того и миллион… На что
угодно, только не на попытку команды отметить победу вместе с болельщиками.
Оказавшиеся в эпицентре футболисты быстро пожалели об этом.
Квинси Промеса чуть не раздавили. Луис Адриано разве только не бросался на
фанатов, пытавшихся сорвать с него гетры. Многим пришлось спасаться бегством в
раздевалке.
На поле сразу выскочило порядка десяти тысяч человек –
образовалась давка. Порой прущие сзади боровы с фанатской трибуны давили так,
что сложно было дышать. А ведь на поле выскочили и дети. Катастрофы удалось
избежать лишь каким-то чудом.
Пункт №4: вручение кубка
Еще один момент не продумали организаторы. Они не задали
себе вопрос: «А как мы будем вручать кубок?»
Нет, они, конечно, примерно представляли себе это так: все
болельщики расступятся, они пронесут помост и арку к центру поля, установят их,
спокойно выведут команду по свободному коридору, отдадут заветный трофей и тут
грянет салют.
Но была одно небольшая загвоздка – фанаты не хотели уходить с
газона. Ну как вы объясните десятитысячной толпе, дорвавшейся до поля, что им
необходимо развернуться и пойти обратно на трибуны?
В итоге попытки расчистить место для вручения кубка «Спартаку»
растянулись едва ли не на час. Диктор безуспешно пытался убедить болельщиков
дать в центре поля немного пространства для установки помостов. Его попытки
лишь частично увенчались успехом. Руководству премьер-лиги пришлось
протискиваться с кубком сквозь толпу, без пафоса отдавать его Денису Глушакову
и уносить ноги с поля подобру-поздорову.
А ведь в какой-то момент, если верить тому же диктору, вся
церемония награждения вообще была под угрозой срыва из-за бесновавшихся на поле
фанатов.
Пункт №5: раздевалка
Что обычно происходит после вручения кубка? Правильно –
футболисты отправляются раздевалку
праздновать. С ними в подтрибуном помещении оказывается пресса, которая потом
рассказывает миру о радости игроков и тренеров.
В случае со «Спартаком», в отличие, кстати, от прошлогоднего
ЦСКА, в чемпионской раздевалке оказались лишь немногие избранные.
- Извините, ребята, ничего личного, - проговорил улыбающийся
пресс-атташе «Спартака», закрывая дверь перед журналистами ведущих изданий.
Пункт №6: пресс-конференция и интервью
Таких обязательных пунктов программы, как пресс-конференция
главного тренера и микст-зона, в которой можно пообщаться с футболистами, после
матча «Спартака» с «Тереком» не было вовсе.
«Зачем оно вообще нужно?» - видимо, подумали в «Спартаке» и с легкостью нарушили сразу несколько пунктов регламента Российской футбольной премьер-лиги. Что на это скажешь? Грацио…
Понять и простить
Но не стоит быть такими уж строгими к «Спартаку». Когда
команда в последний раз праздновала чемпионство? 16 лет назад! Они просто не
привыкли это делать. С тех пор в команде не осталось практически никого с
опытом организации подобных торжеств.
По-русски
это называется «дорвались». Ничего. Не стоит сомневаться, что в будущем все
ошибки будут учтены и, если «Спартак» вдруг вновь станет чемпионом, не
заставляя болельщиков ждать еще 16 лет, все пройдет лучшим образом. А этот «Спартак»
можно понять…