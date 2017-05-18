«Спартак» – чемпион! 16 лет рабства или Как не надо праздновать победу

Московский «Спартак» - чемпион! Об этом известно уже давно, но как полагается отпраздновать первый за 16 лет трофей красно-белые смогли только в среду.

Почему так произошло? Все просто. Чемпионом «Спартак» сделала не победа народной команды, а поражение питерского «Зенита» от грозненского «Терека» за два тура до этого. Поэтому отмечать красно-белым, как игрокам, так и болельщикам, пришлось достаточно скомкано. Послед этого был шумный выезд в «Амкар» и только в 29-м туре чемпионата России «Спартак» смог устроить настоящий праздник своим фанатам – на домашнем стадионе – по заранее продуманному сценарию.

Сценарий, правда, изначально был другим, но из-за бесчинств красно-белых фанатов в Перми его пришлось переиграть по настоянию наших футбольных властей. То, что получилось в итоге, едва не обернулось трагедией и напоминало скорее побег после 16-ти лет рабства, чем первый за 16 лет трофей любимой команды.

Теперь попытаемся разобрать по пунктам, как не надо отмечать чемпионство на примере московского «Спартака».

Пункт №1: будний день

Тут, конечно, «Спартаку» выбирать не приходилось. Так уж случилось, что первый домашний матч после завоевания десятых чемпионских званий в истории России выпал на среду, а не на условную субботу. Отмечать пришлось с оглядкой. Футболистам – с оглядкой на последний тур, который состоится через три дня, а болельщикам – с оглядкой на работу, которая ждет всех уже в четверг утром.

Но даже в этой ситуации красно-белые могли что-нибудь придумать. Что? Например, - чествование клуба в субботу на широкой площади возле собственного стадиона на фоне статуи гладиатора. Или даже на самом стадионе. Да, не будет матча. Но разве статист в виде грозненского «Терека» был так уж необходим для радости? Даже золотые конфетти в этот день были важнее грозненцев.

Ведь на стадионе без матча можно было все идеально организовать. И на трибунах поместилось бы больше тех 43-х тысяч, которые пришли на матч – можно было задействовать поле, выстроить сцену, как, например, будет здесь же во время концерта группы «Ленинград» в середине июля.

Пункт №2: сценарий

Если вы думаете, что у московского «Спартака» был хорошо продуманный план празднования чемпионского титула, вы глубоко ошибаетесь. Все готовилось буквально на коленке.

Нет, продуманный, красивый и безопасный план, конечно, был. Но он пошел прахом после истории с абордажем поля болельщиками «Спартака» в Перми. Красно-белым запретили выпускать перед игрой на поле детей с трибун. План пришлось срочно менять. А придумать, как организовать 43 тысячи человек за пару дней – очень сложная задача.

Пункт №3: давка

Руководству «Спартака», вынужденному перекраивать свои сценарии, в итоге в голову не пришло ничего лучше, чем выпустить на после с финальным свистком фанатов с нижних ярусов трибун.

Неизвестно, как эта картинка выглядела в воображении красно-белых «сценаристов», но на деле фанаты начали стягиваться к бровке уже за десять минут до финального свистка – с молчаливого согласия стюардов. В воздухе нависла угроза.

Как только судья дал три протяженных свистка, несколько тысяч оголтелых болельщиков бросились в сторону футболистов. Это было похоже на что угодно: на черную пятницу в американских магазинах, на бесплатную раздачу дефицита в СССР, на забег за чемоданом с миллионом долларов - кто первый схватит, того и миллион… На что угодно, только не на попытку команды отметить победу вместе с болельщиками.

Оказавшиеся в эпицентре футболисты быстро пожалели об этом. Квинси Промеса чуть не раздавили. Луис Адриано разве только не бросался на фанатов, пытавшихся сорвать с него гетры. Многим пришлось спасаться бегством в раздевалке.

На поле сразу выскочило порядка десяти тысяч человек – образовалась давка. Порой прущие сзади боровы с фанатской трибуны давили так, что сложно было дышать. А ведь на поле выскочили и дети. Катастрофы удалось избежать лишь каким-то чудом.

Пункт №4: вручение кубка

Еще один момент не продумали организаторы. Они не задали себе вопрос: «А как мы будем вручать кубок?»

Нет, они, конечно, примерно представляли себе это так: все болельщики расступятся, они пронесут помост и арку к центру поля, установят их, спокойно выведут команду по свободному коридору, отдадут заветный трофей и тут грянет салют.

Но была одно небольшая загвоздка – фанаты не хотели уходить с газона. Ну как вы объясните десятитысячной толпе, дорвавшейся до поля, что им необходимо развернуться и пойти обратно на трибуны?

В итоге попытки расчистить место для вручения кубка «Спартаку» растянулись едва ли не на час. Диктор безуспешно пытался убедить болельщиков дать в центре поля немного пространства для установки помостов. Его попытки лишь частично увенчались успехом. Руководству премьер-лиги пришлось протискиваться с кубком сквозь толпу, без пафоса отдавать его Денису Глушакову и уносить ноги с поля подобру-поздорову.

А ведь в какой-то момент, если верить тому же диктору, вся церемония награждения вообще была под угрозой срыва из-за бесновавшихся на поле фанатов.

Пункт №5: раздевалка

Что обычно происходит после вручения кубка? Правильно – футболисты отправляются раздевалку праздновать. С ними в подтрибуном помещении оказывается пресса, которая потом рассказывает миру о радости игроков и тренеров.

В случае со «Спартаком», в отличие, кстати, от прошлогоднего ЦСКА, в чемпионской раздевалке оказались лишь немногие избранные.

- Извините, ребята, ничего личного, - проговорил улыбающийся пресс-атташе «Спартака», закрывая дверь перед журналистами ведущих изданий.

Пункт №6: пресс-конференция и интервью

Таких обязательных пунктов программы, как пресс-конференция главного тренера и микст-зона, в которой можно пообщаться с футболистами, после матча «Спартака» с «Тереком» не было вовсе.

«Зачем оно вообще нужно?» - видимо, подумали в «Спартаке» и с легкостью нарушили сразу несколько пунктов регламента Российской футбольной премьер-лиги. Что на это скажешь? Грацио…

Понять и простить

Но не стоит быть такими уж строгими к «Спартаку». Когда команда в последний раз праздновала чемпионство? 16 лет назад! Они просто не привыкли это делать. С тех пор в команде не осталось практически никого с опытом организации подобных торжеств.

По-русски это называется «дорвались». Ничего. Не стоит сомневаться, что в будущем все ошибки будут учтены и, если «Спартак» вдруг вновь станет чемпионом, не заставляя болельщиков ждать еще 16 лет, все пройдет лучшим образом. А этот «Спартак» можно понять…

