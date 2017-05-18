Что ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, что должен сделать «Спартак», чтобы в следующем сезоне остаться на вершине.

Чемпионский кубок – в руках чемпионов. Салют озаряет хмурое московское небо. Многие из тех, кто пришел сегодня на футбол, этой ночью не уснут. А запах алкоголя, который лился рекой, еще нескоро выветрится из раздевалки. «Спартак» провел лучший сезон в XXI веке. Еще лучше, наверное, невозможно. Если только еврокубковый трофей удастся захватить. Но там нас дальше четвертьфинала пускать не хотят. Да и в четвертьфинал-то пустили всего пару раз за последние девять лет. В том числе, кстати, и «Спартак».

Поэтому первостепенная задача на следующий сезон – удержать лидерство в премьер-лиге. А в Лиге чемпионов – выступить, как получится, но желательно все-таки лучше, чем ЦСКА в последние четыре года. А еще можно вспомнить, что существует Кубок страны. Его «Спартак», и не только, очень не любит, даже, наверное, относится брезгливо. Но это тоже трофей, пусть и не такой почетный, как тот, что сегодня поднял над головой Массимо Каррера. А трофеи надо брать. Любые. Наверстывать упущенное.

Удержать лидерство будет архисложно. Два известных соперника, чья гегемония была прервана, наверняка станут сильнее. ЦСКА уже построил стадион и, скорее всего, выйдет в Лигу чемпионов, пусть и в квалификацию, – думается, деньги на трансферы впервые за долгое время отыщутся. А «Зенит» возглавит адекватный тренер, который будет рулить командой, а не изучать прописку судей. «Краснодар» запустит перезагрузку. «Рубин» вбухает в селекцию еще много-много денег. А «Ростову» Лиги Европы покажется мало.

К тому же неизвестно, как поведет себя сам «Спартак». В этом сезоне он выстрелил, в том числе потому, что никто не знал, чего от него ждать. Он до последнего был загадкой. В нашем футболе больше никто не меняет тактику и рисунок игры от матча к матчу. В этом смысле Каррера стал новатором. А вникать в его работу по ходу сезона ни у кого не было времени – соревновались-то не со «Спартаком», а со всем населением премьер-лиги. Но летом обязательно просканируют каждый участок поля и противоядие найдут.

А значит, надо развиваться, меняться, придумывать что-то оригинальное. Новые схемы, фишки, ходы. Оттачивать то, что уже отлично получается, и латать кадрово-тактические дыры. У тех, кто футбол не смотрит, но время от времени открывает турнирную таблицу, наверняка сложилось ошибочное впечатление, что «Спартак» безупречен. Но те, кто хотя бы изредка поглядывает на поле, понимают, что это совсем не так. И дыр, которые предстоит латать, довольно много. Правда, почти все они имеют отношение к обороне.

Кадровый вопрос – приобретение трех качественных исполнителей. Один – на позицию центрального атакующего полузащитника, потому что с Ананидзе и Поповым нельзя штурмовать новые вершины. Если говорить о внутреннем рынке, то самые подходящие кандидаты играют в «Локомотиве». Второй – на фланг полузащиты. Это должен быть универсал, способный закрыть обе бровки. Третий – на фланг обороны. Тигиева Каррера почему-то не жалует. А Ещенко, несмотря на хорошую концовку, доверия не внушает.

Тактический вопрос – организация игры в обороне. Решать его кадровым вливанием, думаю, не стоит. Можно, конечно, но это вряд ли поможет. Дело не в кадрах, хотя и в них тоже: с Боккетти и Кутеповым случилось что-то необъяснимое. Но разве у «Ростова» защитники лучше? Там вообще на старте сезона сменилась вся линия. При этом качество обороны сохранилась. Дай Курбану Бердыеву Боккетти и Кутепова – и через два месяца их будет не отличить от Мевли и Наваса. Оборонительную игру надо выстраивать.

А еще важно сохранить золотой костяк. «Спартаку» повезло, что на дворе не 2013-й. А то стеклись бы толстосумы в офис Леонида Федуна. Одним завернуть Зобнина с зарплатой 5 миллионов евро, другим – Промеса, третьим – Джикию. Хотя в 2013-м в «Спартаке» Джикии не оказалось бы вовсе. И тем не менее определенный риск есть. Спрос на игроков наверняка огромный. Будь я владельцем клуба с деньгами, выложил бы за Зобнина или Фернандо столько, сколько скажут. А за Глушакова – даже больше запрашиваемого.

Если все это получится осуществить, то «Спартак» станет еще крепче. И даже разговоры о новой гегемонии не будут веселить окружающих. Чемпионская команда у «Спартака» есть. И это самое главное. Лишь бы дальше без системных сбоев и самодурства.