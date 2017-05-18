Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Это надо видеть!

«Спартак» собрал второй аншлаг подряд и выдал один из самых ярких матчей в сезоне, полностью реабилитировавшись за игру с «Томью». «Терек» был ошарашен: он, наверное, думал, что оппоненты выйдут с похмелья – но те уже похмелились и чувствовали себя прекрасно! Изящные комбинации, прессинг, удары, фантастическое движение – «Спартак» играл так, будто в этом матче его устроит только победа с крупным счетом. А может, в этом все и дело – раскрепощенные футболисты играли в свое удовольствие.

«Спартак» установил новый рекорд чемпионата России по количеству домашних побед – 14. Вдумайтесь! Только в одном матче – с «Уфой» (0:1) – красно-белые потеряли очки.

По-чемпионски! «Спартак» игрой против «Терека» всем все доказал

Великолепный матч провели и болельщики. Вчерашний перфоманс можно смело назвать лучшим в истории российского футбола. Ярко, остроумно, нетривиально. Несколько гигантских баннеров, безумная шумовая поддержка, файер-шоу, куда ж без этого – на 90 минут стадион «Открытие Арена» стал центром футбольного мира. За последнее десятилетие красочных перфомансов в Москве и Санкт-Петербурге было немало, но такооого – никогда. Просто браво!

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Единственная ложка дегтя – церемония награждения. С финальным свистком тысячи болельщиков рванули на поле. Выглядело это грандиозно – аж сердце застыло! Но пугающе – в состоянии аффекта запросто могли кого-нибудь раздавить. Судя по лицам футболистов, с неописуемым трудом пробирающихся в раздевалку, они пожалели, что клуб затеял такую акцию.

Как награждали «Спартак». Фотохроника неслучившейся трагедии с «Открытие Арены»





Интересно, что испытали, о чем подумали игроки, когда увидели, что на них со всех сторон несется армия…

Все поле было усыпано фанатами. Церемония награждения находилась на грани срыва. Минут 40 людей просили расступиться, чтобы игроки вышли на поле и получили заветный кубок. Когда это произошло, особых эмоций, кажется, уже не было. Церемония прошла как-то буднично, протокольно. А вернувшись в раздевалку, спартаковцы несколько мгновений молчали. Но потом вспомнили: они – чемпионы!





В общем, без косяков не обошлось. Ну, в следующем году все сделают идеально!

Что ждет «Спартак» в будущем? Колонка Михаила Борзыкина

Луческу превзошел себя

В последнее время часто встречаются такие комментарии: почему вы о «Спартаке» пишете только хорошее, а о «Зените» – только плохое; почему в каждой статье вы пытаетесь уколоть питерскую команду…

Доля правды, друзья, в этом есть. Но скажите, как быть, если «Зенит» сам дает поводы? Чуть ли не каждый день появляются новости о стадионе, где одна безумнее другой. Вот и вчера просочилась информация о недопустимом уровне аммиака. Может, фейк. Но верится в это легко, учитывая репутацию самой позорной стройки в истории страны. До этого была «Санта-Барбара» с газоном. И это очень плохо, что о питерском стадионе говорят журналисты, а не следственные органы.

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Или Мирча Луческу… Адекватные болельщики «Зенита» все прекрасно понимают: это не просто кадровая ошибка, это позор, от которого фиг отмоешься. Один человек выставляет на посмешище целый клуб. Это вина журналистов? Или журналистам об этом не писать? С какой стати? Никакого заговора против «Зенита» нет. Информационный фон такой только по одной причине – питерцы в этом сезоне провалились по всем фронтам.

Вчера «Зенит» обыграл «Краснодар», но даже это приятное событие на Луческу не повлияло.

– Не могу не отметить, что после домашней игры со «Спартаком» у нас начали появляться большие проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректны были высказывания президента федерации сразу после игры – нужно было держать нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита». Наверное, также не должен был он вмешиваться в удаление Вернблума, которое было стопроцентным. Мы следующий матч играли в Перми и вы знаете, что там произошло. И также он не мог касаться тех удалений с «Уралом», а все удаления были по делу, – сказал Луческу после матча.

Кто о чем, а вшивый о бане…

А за вопрос о Кокорине Луческу назвал журналистов тупыми. И покинул зал для пресс-конференций. Действительно – тупые. Никак журналисты не могут понять, за какие заслуги Кокорин является твердым игроком стартового состава. Станислав Черчесов, к слову, тоже не понимает – в сборной Александра нет, даже в расширенном списке. Объяснили бы, мистер Луческу!

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ЦСКА – второй

Армейцы в гостях обыграли «Рубин». В заключительном матче они дома сыграют с «Анжи». А «Зенит» ждет гостевая игра с «Локомотивом». Можно сказать, обладатель второй лигочемпионской путевки уже известен.

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Победил и «Ростов». Именно он, скорее всего, представит Россию в Лиге Европы. «Краснодар» и «Терек» остались позади. За первого очень обидно: жаль оставлять такой стадион без еврокубков. Однако кризис в «Краснодаре» возник не вчера – он продолжался весь сезон. Очевидно, что команде требуется перезагрузка.

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Где окажется Слуцкий?

Некоторое время назад просочилась информация о том, что Леонид Слуцкий может возглавить английский «Уотфорд». Однако сегодня ночью британское издание The Telegraph сообщило, что клуб решил отказаться от сотрудничества с российским специалистом. Подробностей пока нет.

Слуцкий сидит без работы почти полгода. Леонид Викторович, может, ну ее, эту Англию? Посмотрите, сколько интересных клубов сейчас будут искать нового тренера. Это и «Зенит», и «Рубин», и «Краснодар». Два последних – не факт. Но логика подсказывает, что перестановки там неизбежны. Столько работы! Возвращайтесь!