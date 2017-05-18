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«Этот день я никогда не забуду!». Уткин и КО – о празднике в Тушино

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Этот день я никогда не забуду!». Уткин и КО – о празднике в Тушино
Источник: «Советский спорт»

Накануне московский «Спартак» обыграл «Терек» в 29-м туре РФПЛ, а капитан столичного клуба Денис Глушаков оформил дубль. Позже красно-белым вручили трофей чемпиона страны. 

«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии с матча на «Открытии Арене», который завершился со счетом 3:0.

Комментаторы телеканала «Матч ТВ»:

Константин Генич:

Михаил Моссаковский:

Тимур Журавель:

Александр Шмурнов:

Роман Гутцайт:

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин:

Ещё не затоптанные! #спартакчемпион

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)

Капитан «Спартака» Денис Глушаков:

Полузащитник красно-белых Квинси Промес:

Day that I'll never forget! #QP10 #Spartak

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Российский теннисист Евегний Кафельников:

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