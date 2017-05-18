«Этот день я никогда не забуду!». Уткин и КО – о празднике в Тушино
Накануне московский «Спартак» обыграл «Терек» в 29-м туре РФПЛ, а капитан столичного клуба Денис Глушаков оформил дубль. Позже красно-белым вручили трофей чемпиона страны.
«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии с матча на «Открытии Арене», который завершился со счетом 3:0.
Комментаторы телеканала «Матч ТВ»:
Константин Генич:
Глушаков два с левой забил!!! Завтра снова снег пойдёт!😂😂😂❄️👍🏻— Константин Генич (@GenichK) 17 мая 2017 г.
Михаил Моссаковский:
Хороший был пиджак...— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 17 мая 2017 г.
Тимур Журавель:
Лестер так не праздновал после 132 лет ожидания, как Спартак после 16!)) #СпартакЧемпион pic.twitter.com/71zpustSwQ— ZhuraWell (@TimZhur) 17 мая 2017 г.
Александр Шмурнов:
Денис, красавец! #спартак #спартактерек #спартакчемпион #открытиеарена #глушаков @ Открытие Арена https://t.co/Uy5urdLKxb— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 17 мая 2017 г.
Роман Гутцайт:
Карреру на поле после гола вытащил Ребров!) Массимо потом долго судьям доказывал, что оказался там не по своей воле)))— Роман Гутцайт (@guttsait) 17 мая 2017 г.
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин:
Капитан «Спартака» Денис Глушаков:
Долго, я его ждал!!🏆🥇#спартак#чемпион #глушаков https://t.co/4dA8O3PMTG— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 17 мая 2017 г.
Полузащитник красно-белых Квинси Промес:
Российский теннисист Евегний Кафельников:
Вот так надо праздновать чемпионство!!!🔴⚪! Очень надеюсь,что @sergeygalitskiy тоже такое счастье испытает.💪 pic.twitter.com/e4BEZnVrxL— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 17 мая 2017 г.