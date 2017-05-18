Кевин де Брейне: Всего и сразу и только вместе с «Сити»!

Один из самых дорогих игроков мира в интервью France Football утверждает, что футбол для него развлечение, что хочет вместе с «Манчестер Сити» выиграть «все кубки разом», но что никогда ни о чем не мечтал, даже о «Золотом мяче»…

«ТОЛЬКО ПОБЕДА!»

- «Манчестер Сити» рубится на всех фронтах, вашим партнерам известно, что они не имеют права на ошибку?

- Это еще почему?

- Потому что вы нетерпимы к тем, кто проигрывает…

(Смеется.) Вот это точно! Таким был с раннего детства. Хотя, сейчас, когда играю в разные игры дома, могу и проиграть, но раньше – нет, только победа!

- Даже в карточных играх? Совсем не умеете проигрывать?

- Не умею, зато умею выигрывать! (Смеется.) Хотя сейчас стал поспокойнее.

- И на поле во время матчей тоже стали поспокойнее?

- Везде! Нет, серьезно, ведь взрослею, стал отцом семейства (год назад у него родился сын – прим. ред.), невольно становишься солиднее.

- Пришлось рано повзрослеть, вы ведь покинули родителей еще школьником?

- Первый год был очень трудный. Мне было лет тринадцать, чувствовал себя совсем одиноко, хотя поселился в одной семье. Такое двоякое чувство – вроде живешь в семье, но не совсем в семье – она ведь не твоя. Позже, когда исполнилось восемнадцать, переехал, стал жить один, пришлось самому готовить, стирать… Надо было взрослеть, иначе никак.

«НЕ БЕРУ В ГОЛОВУ…»

- В интервью вы все время повторяете, что футбол для вас остается игрой. Как удается сохранить такое мироощущение?

- Хотя я рано начал вести взрослую жизнь, просто не было выбора, но продолжал играть в те же игры, что и все ребята. А футбол – это, конечно, бизнес, но от этого он не перестает быть игрой. Он доставляет радость, ты король на поле, делаешь, что хочешь. Такое вот ощущение от футбола до сих пор.

- Но развлекаться на поле, как в детстве, это как-то не очень солидно…

- Согласен. Но это правда, футбол для меня продолжает быть развлечением. Поэтому отношение соответствующее, проигрываем мы или выигрываем. Даже после матча с «Барселоной» (в Лиге чемпионов, 1 ноября, 3:1 – прим. ред.) вернулся домой, как будто ничего особенного не произошло, как будто это был «Вест Бромвич», который мы победили несколькими днями ранее в чемпионате (4:0). Ответственный матч или не очень – я всегда такой. Какая разница, какой матч. Но есть другого рода футболисты – выигрывают и взлетают очень высоко, зато проиграют и падают очень больно, делают из этого катастрофу. Но я не беру в голову, думаю, все-таки это мой плюс. Уметь не драматизировать.

«ПОЛГОДА В ЗАПАСЕ – ПОДУМАЕШЬ!»

- Но эта игра – самое важное в вашей жизни?

- Да. Я люблю футбол. Но это же большой каждодневный труд, и если он не в радость, не сможешь и работать.

- Однако ваше пребывание в «Челси» было не очень то «в радость», часто оставались на скамейке… Тренер не очень то вас серьезно воспринимал – коротышку бельгийца, купленного всего-то за 8 миллионов евро?

- Но так всегда в профессиональном футболе. Когда клуб платит за кого-то 50 миллионов евро, как такого держать в запасе – тренер просто обязан выпускать на поле! Я же стоил всего восемь миллионов. Сумма большая для вас, для меня, но ничтожная по футбольным меркам. Особенно здесь в Англии.

- Было обидно?

- Конечно, было чувство, что меня обманули, и ведь никто ничего не объяснял. Не понимал, почему не играю. Но тем не менее, хотя полгода не играл, сейчас не жалею, что перешел в «Челси». Там у меня появилось много друзей, вот это главное. И потом этот опыт мне пригодился, когда я вернулся в Англию – в «Манчестер Сити». Мне уже был знаком и чемпионат, и пресса, и вся футбольная атмосфера.

- То есть этого всего вам не хватало, когда вы перешли в «Челси»? Были не совсем готовы?

- Может быть и так. Мне было всего-то девятнадцать. Попал в чужую страну, незнакомое окружение. Но ничего, трудно было только в первые полгода. Подумаешь, полгода сидеть в запасе, не так много по сравнению с остальной карьерой.

- Но «Манчестер Сити» в отличие от «Челси» выложил за вас приличную сумму – почти 80 миллионов евро. Почувствовали изменение статуса?

- Да это все меня не касается. Мое дело – играть. Да, ответственности вроде больше, но, повторяю, стараюсь об этом не думать, а просто делать хорошо свою работу. Получается – отлично, не получается – бог с ним! Сейчас в «Сити» все путем, но в футболе все быстро меняется – то взлет, то падение. Но в принципе такая жизнь по мне.

«НЕ ЗНАЮ, НА ЧТО ЕЩЕ СПОСОБЕН…»

- Ваша высокая трансферная стоимость – это как пропуск в список тридцати кандидатов на Золотой мяч. Согласны?

- Посмотрим в конце карьеры, пропуск это или нет. Но сейчас, ей богу, не до всего этого, не до всех этих раскладок.

- В мировом рейтинге лучшие – Роналдо, Месси, Гризманн, Суарес, Неймар… Неймар почти ваш одногодок, как он вам? Можете его сравнить с собой?

- Да в мире много отличных футболистов. Но пишут почему-то только о двух или трех десятках.

- Вы в этом списке?

- Сейчас, да. Но все относительно. Я говорю, что есть двадцать или тридцать знаменитых игроков, но может я и не прав. В Германии народ интересуется только своей бундеслигой и немцами за рубежом. Здесь, в Англии, особо никому нет дела до немецкого чемпионата. Так что на самом деле не так много в Европе таких, о ком говорили бы во всех странах.

- Но как думаете, о вас-то говорят во всех странах?

- Трудно сказать… Не хочу говорит ни о других игроках, ни о себе, первый я, второй или третий в мире. Не мне судить. Но чтобы стать известным нужна еще и удача.

- Чего вам не хватает, чтобы достигнуть уровня Месси, Роналдо, Неймара?

- Я знаю свои плюсы и минусы. Но не знаю, на что я еще способен, где пределы совершенствования. Я уже поднялся очень высоко, очень трудно подняться на новую ступень. Но стараюсь. Обязан, потому что это нужно не только мне, но и команде.

«ВСЕГО И СРАЗУ ВМЕСТЕ С «СИТИ»

- Оказаться в списке кандидатов на Золотой мяч – приятное чувство?

- Очень приятно, конечно. Значит, хорошо делаю свое дело. Если честно, обрадовался, когда узнал, что в списке. Но сказать, что это как-то изменило жизнь? Нет. Не люблю говорить на все эти темы. Меньше слов - больше дела.

- Но разве не хотите однажды получить Золотой мяч?

- Главное, чтобы моя команда выигрывала. Если получу какой-то индивидуальный приз - хорошо, но это не первостепенно для меня. Да вообще не думаю об этом. Золотой мяч – никогда он не был какой-то мечтой.

- Но о чем тогда мечтали?

- Да ни о чем. Хочу просто выигрывать, и чем чаще - тем лучше. И не только в чемпионате Англии. Не хочу сказать, что в этом году мы выиграем чемпионат, в следующем Лигу чемпионов, потом Кубок… Может быть, глупо это звучит, но я хочу быть победителем всех турнирах разом!

- Это же говорил Майкл Оуэн в 2001-м! Ваш кумир между прочим…

- Да кумир, когда я был ребенком. На стенах было не так много постеров игроков, но он висел.

- Оуэн никогда не выигрывал чемпионат Англии, зато побеждал во всех остальных турнирах. И Золотой мяч тоже получил!

- Вот и я тоже хочу быть победителем: в чемпионате, в Кубке Лиги, в Кубке Англии, в Лиге чемпионов! Всего и сразу и только вместе с «Сити»!

«ВОСЕМЬ ЛЕТ ПРОФИ – УЖЕ УДАЧА!»

- Приятно будет прочитать это вашим работодателям… Дипломат вы однако…

- Да нет, честно, именно с «Сити» хочу выиграть эти четыре турнира. И желательно, это делать каждый год. (Улыбается.)

- Выиграть однажды четыре турнира – это войти в историю. Прописаться в ней, как Криштиано Роналдо. Это дополнительная мотивация?

- Чего об истории говорить! Рановато. Поживем – увидим. Во время карьеры об этом не думаешь. Уже большая удача, что восемь лет из моих двадцати пяти профессионально играю в футбол. Раньше, мне хотелось только выходить на поле. Теперь хочу еще и выигрывать. Но конечно, когда возвращаешься домой вечером и видишь все эти кубки и медали, на сердце радость. Но во время матча, обо всем этом не думаешь. Надо думать о победе в каждом конкретном матче, тогда будут и медали и призы.

- Правильно я вас понял, сначала вы мечтали просто попасть в профессиональную команду?

- Совершенно верно, с детства хотел этого. В четырнадцать лет сам попросил родителей отправить меня в Генк в футбольную школу, в чужую семью. Если что-то очень хочешь, надо быть в себе уверенным и выкладываться на 100%. Если не уверен в выборе, если сомневаешься, ничего и не достигнешь. Я был уверен, что сделал правильный выбор в жизни. И сейчас, если уж что-то решил, то не сомневаюсь. К примеру, правильное и единственно верное было решение перейти из «Вольфсбурга» в «Сити».

- Во всех интервью вы это повторяете – что были всегда в себе уверены с детства. Не лукавите?

- Да нет! Правда! Но не надо забывать, что хотя футбол – это моя работа, это и еще и игра. Иногда ты играешь хорошо, иногда не очень. В сезоне 60-70 матчей и не реально во всех быть лучшим. Главное выкладываться всегда по максимуму. Иногда это не достаточно для победы, но надо стараться.

КНИГА ЖИЗНИ

- Правда, что вы однажды в «Челси» пошли к Моуриньо и потребовали сделать тренировки открытыми, так как он в прессе сказал, что вы на них филоните?

- Да, он так сказал. Что я делал не то, что требовалось на тренировках. Легко так брякнуть, а как это опровергнуть! Тренировки то закрытые. Но все ведь знают, это не правда.

- Так вы потребовали у него это или нет?

- Я вообще-то всегда говорю, что думаю, но в то время делать было нечего, начал бы оправдываться, он бы сказал, что я вру, потом как-то использовал бы это против меня.

- Вы не ответили на вопрос…

- (Улыбается). Да я это сказал. Но не ему лично.

- Этот случай можете включить в продолжение вашей биографии. А как вообще пришла идея писать мемуары в 23 года?

- Решил, потому что многие обо мне говорили невесть что. Но кто, кроме меня, может рассказать про мою жизнь в 12 или 13 лет! Надо было прояснить некоторые вещи, в частности, как все начиналось. Я уже ребенком хорошо знал, чего хочу от жизни. Когда четырнадцатилетний пацан говорит взрослому: «Я не хочу больше здесь жить, хочу ехать в Генк!» - это трудно понять. Если бы это сказали мои родители, если бы они хотели меня отправить туда, это другое дело. Но четырнадцатилетний парень… Никто в это не верил. Вот я и решил объяснить всем свои мотивы….

- Хотите расставить все точки?

- Я знаю, что такое футбольный мир. Иногда пресса такое пишет, такое вранье, но ты не можешь ничего поделать. Эта книга – о том, как начиналась моя карьера. В свои двадцать пять я много чего пережил и сделал в жизни. И если написанное кому-то поможет – уже хорошо.

- Так когда появится том №2 биографии?

- (Смеется.) Пока не думал….