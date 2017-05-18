«Смотрю на состав и меня бросает в ярость». Санчес – о проблемах «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес в беседе с журналистами ESPN отметил главные проблемы столичной команды, оценил нынешний сезон, а также поделился ожиданиями от матча с «Челси» в финале Кубка Англии.

Первым делом игрок сборной Чили прокомментировал информацию о конфликте с партнерами после очередного матча в премьер-лиге. Ранее сообщалось, что Санчес повздорил с игроками «Арсенала», упрекнув их в отсутствии мотивации.

«С чем связано мое недовольство? Когда я смотрю на состав «Арсенала», и понимаю, что в этом клубе собраны отличные игроки, которые не могут выиграть чемпионат Англии, меня бросает в ярость. Мы очень много проигрываем на выезде. Мое самое большое разочарование заключается именно в этом. Уверен, «Арсенал» в состоянии выиграть премьер-лигу, но прежде всего нужно стремиться к этому всей командой», – заявил нападающий «пушкарей».

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«Всегда нужно думать о победе, – продолжает чилиец, – стремиться к этому, бороться до финального свистка. Быть хорошим игроком недостаточно. Нам удалось решить эту проблему в последних матчах, мы проявили настоящий характер. «Арсенал» шел к победе любой ценой, и выполнил поставленную задачу. Но нужно играть с таким настроем от начала и до конца сезона», – считает футболист.

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Напоследок лидер «Арсенала», который пока не торопится продлевать контракт с клубом, оценил выступление команды в нынешнем сезоне. На данный момент, «канониры» занимают пятое место в таблице АПЛ.

«Не знаю, как оценивать нынешний сезон, но было бы неплохо обыграть «Челси» в финале Кубка Англии. Думаю, у нашей команды есть огромное желание сделать это», – заключил Санчес.

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