У «Зенита» все хорошо. Вот только Дзюбу жалко… Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: куда исчезли амбиции Питера?

В полночь после предпоследнего тура с неослабным вниманием послушал студию телеканала «Матч ТВ». Конкретно – оценку завершающегося сезона «Зенита». Знаем: по известным причинам точка зрения футбольных тележурналистов лишена возможности сильно отличаться от позиции самого питерского клуба. Следовательно, услышанное в студии могло претендовать на достаточную информативность.

Что же было произнесено в эфире? Сезон у «Зенита» получился неплохим. Главное - то, что команда, второй год кряду занимая, по всей финишной вероятности, третье место, удерживается в лидерской обойме. Очков набрано столько же, сколько и в предыдущем чемпионате. Пришло много новичков, поэтому не удалось достичь большего. Но постепенно выдающийся тренер Мирча Луческу разберется в кадровой ситуации, и уж со следующего-то сезона «Зенит» заиграет по-чемпионски. Иного и быть не может, потому что во времена оны Луческу придал донецкому «Шахтеру» подлинное великолепие, начав вообще с нуля.

Такой деликатный надрез незавидных зенитовских реалий, признаться, не только легко удерживал мое неослабное внимание. Еще и после эфира пришлось сделать над собственным разумом усилие, чтобы уложить произнесенные оценки в голове.

Для «Зенита», с бюджетом в полтора раза богаче спартаковского, это нормально - всего лишь удерживаться в тройке?!

Предыдущий сезон, крайний в питерской командировке Виллаша-Боаша, - это объективный критерий, по которому следует оценивать качество трудов Луческу?! А ничего, что португалец дорабатывал, нетерпеливо срывая листки календаря, только и думая, когда же истечет этот опостылевший контракт? Ничего, что «Зенит» тогда, какой-то своей частью с тренером солидаризируясь, играл через пень-колоду?

Луческу великим тренерским умением создал «Шахтер» на пустом месте?! А как же дубль с Невио Скалой, сделанный за сезон до появления румына в Донецке?

Обилие новичков есть помеха работе, а не подспорье?! А как же «Спартак», пополнявшийся летом и зимой не менее активно? И в оперативном порядке выжимавший из новичков все возможное усиление игры, а также четко их ранжировавший?

…Давным-давно, когда я только начинал в журналистике и по-редакторски отвечал за свой раздел, столь же начинающий автор принес материал. Я прочитал – и, честно, не смог уловить суть и сформировать собственную редакторскую оценку. Потому не нашел ничего лучше, как в лоб автора спросить: «А самому-то нравится?». Тот замялся от неожиданности…

А вот «Зениту» содеянное собой любимым на поле, выходит дело, нравится. В общем и целом. Ну, на здоровье.

Однако меньше всего хотелось бы сейчас оказаться на месте Артема Дзюбы. Он-то, вспомним, шел в «Зенит» на повышение качества футбольной среды, окружающей его на поле. Шел за более высоким статусом и за звонкими титулами. И он уже два года лезет из кожи вон, чтобы соответствовать поставленным перед собой задачам.

Но клуб и команда, оказывается, уже переложились в другую реальность, в другую ментальность. Где место в тройке – совсем неплохо. И даже хорошо.

Дзюбу жалко…