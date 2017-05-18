Кто сегодня может испортить вечер России

«Советский спорт» рассказывает о представителях чешской сборной, которые могут доставить проблемы сборной России.

Петр Мразек, 25 лет, вратарь, «Детройт Ред Уингз»

4 игры, 88,1%, 2.47

Фото: iihfworlds2017.com

На этом турнире Мразек пока не впечатлил. Он долго держал сборную в игре в стартовом матче против канадцев, но в итоге, сломался в тот момент, когда «кленовые листья» перестали яростно осаждать его ворота и перешли на контратакующую игру. К резкому выпаду Конекны, Жиру и Бэрри в середине третьего периода кипер оказался не готов, и на этом погоня его команды прекратилась. Под сирену чехи пропустили шайбу в пустые ворота, уступив со счетом 1:4. Но ключевым оказался именно третий гол в исполнении Бэрри, в том эпизоде Мразек откровенно не выручил.

Следом был провальный стартовый отрезок против финнов, легкая победа над Словенией и неприятное поражение от швейцарцев. Но для сборной России слабое выступление Мразека таит в себе определенную угрозу. Талант этого вратаря позволяет ему в любой момент собраться и выдать матч-концерт. Он уже давно играет в Северной Америке, и магия имен на него не действует. Рассчитывать на то, что чешский вратарь испугается Кучерова, Панарина или Шипачева не приходится.

Мразек не самый габаритный кипер, но пространство под воротами он контролирует очень здорово. В ближнем бою пробить его очень сложно – чех подвижен и обладает отменной реакцией. Определенные сложности Мразек начинает испытывать, когда перед ним появляется траффик – в эти моменты он частенько допускает неконтролируемые отскоки, с которых могут подкормиться Телегин и Плотников.

Чешского вратаря ни в коем случае нельзя разогревать с первых минут легкими бросками – это его стихия. Чем больше шайб Мразек поймает в первом периоде, тем сложнее будет пробить его в дальнейшем. Каждый бросок нападающих сборной России должен идти в уязвимые зоны – пространство над ловушкой, а также между туловищем и блином.

Ян Коварж, 27 лет, нападающий, «Металлург» Магнитогорск

7 игр, 5 (2+3) очков, 0

Фото: iihfworlds2017.com

Коварж начинал турнир, как центр первого звена, но с приездом Соботки переехал во второе. Но и в этом сочетании партнеры у него, мягко говоря, не хуже. В принципе, способности Яна всем прекрасно известны – даже если вместе с ним на лед выкатят вязанку дров, он сделает ее лучшим бомбардиром. Впрочем, в этот раз Коварж включился не сразу.

Первые матчи у него откровенно не получились. Да, эпизодами Ян был опасен, но общее впечатление от его игры были не самыми лучшим. Ситуация стала выправляться, когда в с ним тройке начал выходить Пастрняк. После этого форвард забросил победную шайбу в овертайме с Норвегией, а затем отдал две передачи в игре против Словении. Впрочем, не стоит забивать, что самую важный гол чехов на турнире он забил еще раньше – в ворота финнов, что позволило команде Яндача отыграться со счета 0:3 в третьем периоде.

Коварж - большой мастер и он будет находиться на площадке в самые ответственные моменты встречи. Ему ни в коем случае нельзя давать пространство за воротами и время на то, что распорядиться шайбой – в офисе Гретцки чех выдумывает свои хитромудрые передачи и прочитать их очень сложно. Но если уж упустили, тогда все внимание нужно переключать на пятак, а с этим у сборной России проблемы – из всех защитников нашей сборной свою «краску» достойно охраняют лишь Белов и Гавриков, да и то не всегда.

Помимо всего, стоит обратить отдельное внимание на его действия в розыгрыше большинства. В таких случаях нашей четверке нужно быть максимально подвижной и пресекать все попытки поперечных передач в исполнении Коваржа – как только наши игроки встанут на прямых ногах, наказание последует незамедлительно.

Давид Пастрняк, 20 лет, нападающий, «Бостон Брюинз»

7 игр 7 (1+6) очков, +3

Фото: iihfworlds2017.com

Самый опасный форвард сборной Чехии этого созыва. Пастрняк выдал потрясный сезон за «Бостон», в течение которого забросил 34 шайбы и набирал почти очко за игру. В битвах на вылет против «Оттавы» он был также неудержим и приехал на чемпионат мира, чтобы продолжить веселье. Да, пока что Пастрняк не отгружает голы в промышленных масштабах, но его вклад в игру сборной сложно переоценить.

В системе Йозефа Яндача, которую сложно назвать типично чешской, Давид чувствует себя прекрасно, поскольку востребованы его лучшие качества – скорость, дриблинг и выбор позиции в чужой зоне. Чехи – одна из самых быстрых команд на турнире, они стремятся атаковать сходу, доставляя шайбу к воротам соперника в 2-3 передачи.

В такой игре роль Пастрняка возрастает в разы – он в одиночку может затаскивать шайбу в чужую зону и заигрывать партнеров в выгодных позициях. Да, он не центральный нападающий, но с культурой паса у него все в порядке, поэтому звено Коваржа становится в разы опаснее – отличную передачу могут отдать сразу два человека, что, в общем-то, подтверждается статистикой. При этом не стоит забывать и о его бомбардирском таланте – давать Пастрняку пространство и возможность закатиться под бросок будет не самой лучшей идеей.

Полностью выключить его из игры не получится – слишком мобилен и быстр этот парень. Но усложнить начальную фазу атаки чешской команде можно. Достаточно сыграть 1-3-1, максимально насытив среднюю зону и перекрыв борта. В этом случае Червенка и Пастрняк не смогут протаскивать шайбу к воротам Василевского и расставляться в позиционном нападении, а длинные передачи под нашу синюю будут контролироваться последним защитником.

Якуб Ворачек, 27 лет, нападающий, «Филадельфия Флаерз»

7 игр, 6 (1+5) очков, -1

Фото: iihfworlds2017.com

Вот этого парня стоит опасаться больше всего. И не столько потому, что Ворачек – главная звезда сборной Чехии. Его главный актив – это опыт и умение собираться на решающие матчи. Нет сомнений, что сегодня Якуб сыграет гораздо активнее и будет вести команду за собой. Нельзя сказать, что групповой этап он провалил, но в некоторых эпизодах было видно, что чех экономит силы.

Ворачек откровенно слабо сыграл в обороне. Стоит признать, что в этом компоненте он никогда и не был силен, но может играть ответственнее. Также стоит ждать, что именно его партнеры будут выводить на бросок в розыгрыше лишнего. Кроме того, мастерства Ворачека хватит, чтобы взять игру на себя и попытаться решить момент в одиночку. К этому нашим защитникам тоже нужно быть готовым. Чех будет резать углы, пользуясь скоростью и габаритами, будет пытаться заработать удаления, поэтому особенно аккуратными стоит быть при игре клюшкой внизу.

Нынешней обороне сборной России полностью перекрыть Ворачека не под силу, но максимально осложнить жизнь можно. Главное – грамотная страховка. Чеха нужно вытеснять к борту, а там уже традиционная схема - один бьет, второй подбирает шайбу и выводит из зоны. Также следует обратить внимание на то, как Ворачек ищет свободные зоны – его проезды через пятак и открывания в «усах» нужно тщательно контролировать.

Йозеф Яндач, 48 лет, тренер

Главное, что нужно знать про Яндача – это не каноничный чешский тренер, настраивающий свою команду на вязкую игру в собственной зоне, помощь вратарю и контратаки. Его коллективы могут действовать по ситуации, но не умеют терпеть. Все-таки, игра команд Яндача имеет перекос в сторону атаки, именно поэтому он так и не стал чемпионом Чехии со «Спартой». В решающие моменты его команде не хватало выдержки при действиях в обороне.

Нельзя сказать, что нынешняя сборная Чехии копия «Спарты» Яндача, но общие черты, безусловно, есть. Это и уже упомянутые атаки с ходу, быстрая доставка шайбы к воротам соперника, и умелые позиционные действия в чужой зоне. Впрочем, у этой системы есть очевидные минусы. Даже на этом чемпионате мира в некоторых отрезках матчей чехи очень слабо обороняются в средней зоне, у них возникают большие разрывы между обороной и нападением, которые никак не компенсируются.

Качество защитников у них очень среднее. Шимек, Кемпни, Ержабек, Кундратек, все-таки, заточены под то, чтобы двигать шайбу и закрывать синюю в большинстве. Т.е. даже в подборе игроков обороны видна заточенность команды Яндача под скорость.

Но главная опасность заключается в том, что этот тренер на одну конкретную игру может выйти с абсолютно другим планом. Велика вероятность, что Яндач может попытаться «забодать» нашу атаку в средней зоне, а свою команду перестроить на резкие выпады в одного-двух форвардов. Такую модель он уже применял на Кубке мира и, в том числе, в предварительных матчах против сборной России. Тогда команде Знарка пришлось очень непросто.

Поэтому нашим ребятам нужно быть готовыми ко всему. Неизменным будет лишь то, что чехи будут фолить, бить, грубить и провоцировать. Не стоит допускать тех же ошибок, что и в матче против США.