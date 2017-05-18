Евгений Ловчев: Глушаков почувствовал, что такое спартаковский дух

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе «Спартака» над «Тереком» (3:0) в 29-м туре РФПЛ.

В концовке сезона, несмотря на запас прочности по очкам, ощущалось, что «Спартак» находился под большим психологическим давлением. Это команда Титова и компании каждый год становилась чемпионом – для них это было обеденным делом. А здесь близость победы, наоборот, немного сковывала ребят, негативно влияя на команду. Но после чемпионства «Спартак» раскрепостился. И сыграть плохо против «Терека» было просто невозможно.

Ожидалось большое празднество - вручение кубка, выход болельщиков на поле, собрался полный стадион. Вокруг радость, счастье! Кажется, все это повлияло и на «Терек». Он был ошарашен и не похож на себя. А «Спартак» выглядел ярко, раскрепощено. Футболисты понимали, что в такой день надо играть не на результат, а для зрителя. С первой до последней минуты «Спартак» был лучше, нацеленнее, активнее. В общем, команда сделала болельщикам настоящий праздник! И то, что два первых гола забил именно Глушаков – очень символично. В этом сезоне он олицетворяет «Спартак».

Знаете, иногда приходилось слышать такой вопрос: «Что такое спартаковский дух?». И Мостовой очень правильно сказал по этому поводу: «Это невозможно объяснить. Надо быть внутри команды, чтобы это понять и почувствовать». И Глушаков почувствовал. Он стал настоящим лидером «Спартака», человеком, который забивает в самые сложные моменты. Думаю, двумя голами «Тереку» он еще больше склонил журналистов и футболистов к тому, чтобы его признали лучшим игроком страны в этом сезоне.

Но даже в такой день выскажусь о паре минусов. Когда в одной игре не получается отдать пас на гол партнеру, во второй, в третьей, то теряется очень важный навык. Поясню: помните, как Зе Луиш получил мяч на левом фланге, а справа на ворота бежал никем не прикрытый Промес? Зе Луиш отдал пас, но чуть неточно, и защитник «Терека» успел выбить мяч. Такие моменты классная команда должна на бис исполнять. Железно, на автомате.

И второе: нужно всегда добивать соперника. При любом раскладе. Я из тех, кто даже в любительском турнире просит команду при счете 10:00 забивать еще и еще. Потому что жизнь и футбол не прощают расслабленности. Не здесь, так в другом месте это сыграет отрицательную роль. «Спартак» в начале игры владел подавляющим преимуществом против «Терека». И должен был на бис забивать еще, но перестал это делать.

Теперь о том, что понравилось помимо игры и атмосферы: то, как Каррера понимает и чувствует каждого футболиста. Он поставил в стартовый состав Боккетти, который весь второй круг просидел в запасе, сказав, таким образом, итальянцу: ты мне нужен. И Боккетти очень старательно играл. Выпустив Жано на замену, Каррера показал тому: ты тоже участник чемпионства. А выпустив Самедова, поблагодарил того за несколько решающих голов.

И, конечно, замена Глушакова, сделанная для того, чтобы 43 тысячи болельщиков искупали его в овациях. Мой сын, тоже довольно известный футболист, после этого сказал: «Вот для чего надо заниматься футболом. Чтобы испытать этот миг – миг славы. Тогда все твои утренние тренировки, когда хочется спать, все травмы, которые болят, все это окупится. Этим мигом».

И последнее: кто-то скажет, что выпустить болельщиков на поле, было неправильным решением. Их долго не могли угомонить, чтобы начать вручение кубка. Но об этом мы будем думать потом. Вы поймите, 16 лет без чемпионства! Это же почти совершеннолетие, за которое спартаковские болельщики много плохого наслушались. Поэтому пускай радуются! Придут другие времена, когда мы будет говорить, что чемпионство легче завоевать, чем удержать. Но об этом подумаем завтра. А сегодня – праздник на спартаковской улице.