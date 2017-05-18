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Джейми Реднапп: Игра «Юнайтед» при Моуринью – просто какая-то катастрофа

Источник:  Sky SportsКомментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюИсточник: Gettyimages.ru

Бывший полузащитник «Ливерпуля», сын знаменитого английского тренера Харри Реднаппа – Джейми Реднапп высказался о выступлении «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«В АПЛ команда Жозе Моурниью расстроила абсолютно всех. Когда я смотрю на состав «Юнайтед», в который вложили 260 млн фунтов, мне хочется увидеть от них что-то большое. Уверен, такого же мнения придерживаются и болельщики «Манчестера». Фанаты хотят видеть более агрессивный футбол. Мне очень тяжело смотреть на «красных дьяволов», особенно это касается матча против «Тоттенхэма».

Мое отношение к Жозе? Не хочу жалеть этого человека. Думаю, его репутация будет зависеть от финала Лиги Европы. Если «Юнайтед» не выиграет трофей, то сезон можно будет назвать провальным. Посмотрите на статистику «МЮ» в этом сезоне – они отстают от «Челси» на 25 очков. В чем прогресс? Эта команда стала только хуже. Смотря на их игру, мне кажется, что на поле одни пешеходы. 

Конечно, если «Юнайтед» одержит победу в Лиге Европы, все назовут сезон удачным. В противном случае, нас ждет сплошное разочарование. К тому же, будет очень жаль тех денег, которые вложило руководство перед стартом этого сезона.

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Вообще, то, как играет «Юнайтед» при Моуринью – просто какая-то катастрофа. Его футболисты «ломаются» в каждом матче, и с трудом справляются с любым соперником. Чем бы клуб не занимался этим летом, им явно нужно подумать о физическом состоянии игроков.

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Сейчас в «МЮ» какая-то путаница, – продолжает эксперт. – Они вообще не имеют представления о том, что делать на поле. Они не знают, что такое хорошая команда. Могу сказать исходя из своего опыта: будучи игроком, я никогда не уставал после побед. Мне всегда хотелось большего. И я не очень хотел, чтобы мой тренер говорил мне об усталости. 

Конечно, это обычные отговорки Моуринью. Люди говорят, что игра «Манчестер Юнайтед» при нем изменилась, но покажите мне, в чем именно?», – заключил Реднапп.

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