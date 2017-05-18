Томас Рукас: В «Локо» у меня начались проблемы, когда ушел Кучук

Защитник «Лейрии» Томас Рукас рассказал о Португалии, матчах за «Спортинг», поездках на метро с Обинной и просмотре в «Тереке».

«ВДОХНОВИЛА БРАГА»

- Вы сыграли полноценный сезон за «Лейрию». Что дал новый чемпионат?

- Многое поменялось в плане жизни. Я стал более ответственным. Тут уже прибавил в тактических моментах, больше единоборств стал выигрывать. Португальский футбол намного отличается от российского, в первую очередь тут он техничнее. Рад, что я попал в «Лейрию».

- Язык успели выучить?

- Учу, прогресс есть, общаюсь с ребятами на разные темы. Интервью на португальском? Надеюсь, смогу лучше, чем Лысцов, - смеется защитник.

- У вас есть друзья среди португальцев?

- Есть те, с кем постоянно общаюсь, например, наш капитан Анилтон. Он в плане жизни и футбола очень опытный, всегда поддерживает. Наверное, его даже другом назвать можно. Анилтон, кстати, и по-русски говорит.

- Что больше всего нравится в Португалии?

- Погода! В первый раз приехал в феврале. Уезжал из снежной Москвы, а тут +15. Здесь созданы все условия, чтобы тренироваться два раза в день. Никаких проблем с полями. И менталитет людей нравится, все добрые, приветливые. Доволен переездом.

- Любимый город?

- Со «Спортингом» во многие места заезжал. Больше всего Брага понравилась. Вдохновил город. Показалось, он более древний, чем Лиссабон с Порту.

«БЫЛ НАСТРОЕН НА ПЕРЕЕЗД В ГРОЗНЫЙ»

- Вы останетесь в «Лейрии» или хотите попробовать себя в другой лиге?

- Пока не думал, что дальше. Хотелось бы перейти на уровень выше. Зимой ездил на просмотр в «Терек». Клубу нужен был защитник с российским паспортом, и меня пригласили на первый сбор. Не сложилось. Может, я не показал себя полностью. Почему-то был уверен, что останусь, и уже был настроен на переезд в Грозный. Но в последний момент все сорвалось. Конечно, хотелось бы попробовать себя в португальской сегунде, может, и в клубе примейры.

- Переезд в Грозный не смущал?

- Немного, но в «Тереке» знакомый из Питера уже третий год играет – Кузяев. Говорил, было непривычно только в первый сезон. А так даже хорошо - нет ночных клубов, алкоголя, ты сосредоточением футболе. Так что свои плюсы в Грозном есть.

- Вы любите испанский футбол. Какие клубы нравятся помимо грандов? Где могли бы заиграть?

- Полтора года назад я был в «Хетафе», тренировался с первой командой, играл за Б. Этот клуб и понравился. Хоть они и вылетели, но боролись, показывали футбол. Не как в России: выходят команды из ФНЛ в премьер-лигу, и выбивают мячи. Тренеры заставляли играть в пас, длинные передачи запрещалось делать. Думаю, во всех испанских командах так.

«В «СПОРТИНГЕ» ПЕЛ «КАТЮШУ»

- Полгода вы провели в «Спортинге». Болеете теперь за львов?

- Да, из трёх грандов больше «Спортингу» симпатизирую. Клуб мне изначально нравился. О «Спортинге» слышал, когда там Измайлов играл.

- База находится совсем в глухой местности?

- В 100 километрах от Лиссабона. Очень хорошая база, большая, там семь полей, тренажёрный зал, вся необходимая инфраструктура. Сумасшедшая база! Мне очень понравилась. Там живут почти все юниоры, ездят на учебу. А ребята из команды Б снимают квартиры. Но я жил на базе, так как не было машины.

- Условия лучше в «Спортинге» или «Локомотиве»?

- Само собой в «Спортинге». У «Локо» база только для первой команды, а для остальных - интернат в Черкизове и два тренировочных поля.

- Как в «Спортинге» встречают новичков?

- Помню свой первый выезд с командой. Приехали в город Портимоненсе. И на ужине попросили выступить, что-нибудь показать. Я встал на стул и спел песню «Катюша». Все на камеру снимали, смеялись, а я был красный как помидор, - смеется Рукас. - А так в «Спортинге» дружелюбные ребята, да и тренер очень любил. Все шло к тому, что я должен был оставаться.

- Почему не остались?

- Не знаю, не спрашивал. Просто сказали, что возвращаюсь в «Лейрию». Перед отъездом поговорил с тренером «Спортинга», он сказал, что у меня большое будущее, нужно работать. До сих пор с некоторыми парнями из команды общаюсь.

- С кем же?

- С Дуарте, который сейчас в «Белененсеше», с Поденсе, которого вернули из аренды в «Спортинг». В основном списываемся в инстаграме. Из команды Б общаюсь с вратарем Стойковичем, защитником Бальде, полузащитником Барбозой. Спрашивают как дела, когда в Лиссабоне буду, чтобы могли встретиться. Хорошие ребята, не забывают обо мне, это приятно.

- Кто в команде Б в то время был звездой?

- Матеуш Перейра, он уже был игроком первой команды, но иногда выступал за Б.

- Что скажете о полузащитнике с отступными в 60 миллионов, Райане Голде?

- Очень сильный футболист. Не знаю, почему «Спортинг» забрал из «Витории Сетубал», где он разыгрался. Причём Райана вернули не в первую команду, а снова в Б. И он даже сейчас за неё редко играет. Глупая ситуация. Голд уже хорошо показал себя в примейре. А так получился шаг назад.

- Жорже Жезуш посещал тренировки второй команды?

- Он вызвал многих молодых тренироваться с первой командой. Я в это число тоже попадал. Все очень нравилось. Пару раз общался с Жезушем, он сильно мотивировал меня, поэтому я спокойно подходил к тренировкам, без всякого мандража.

- Из первой команды с кем-то сдружились?

- Не особенно, вот приятели были. С Андре Каррильо хорошо общался. У него тогда травма была, много времени на базе проводил. Вот поздравил его с чемпионством «Бенфики» в инстаграме, Андре ответил. Я даже в шоке был, - смеётся Рукас.

«ЕЗДИЛ С ОБИННОЙ НА МЕТРО»

- Вы родились в Петербурге. Как попали в «Локо»?

- Мы с братом поздно стали футболом заниматься, лет в 11. Пошли в школу «Автово», отец был знаком с президентом клуба. Поиграли там год, перешли в СДЮШОР «Зенит». Там пробыли два года, не сработались с одним из тренеров, вернулись в «Автово» на полгода. А в 16 лет отправились играть во вторую лигу, в «Сибирь». Считайте, прошли курс молодого бойца. Уехали из большого города, было сложно без родителей, зарплаты небольшие. Зато уже через год уже поступили предложения от ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», «Спартака». Брат ушел в «Динамо», я в «Локо». У Андрюса хорошо пошло, при Черчесове он с первой командой тренировался. А у меня через полгода начались проблемы в «Локо». Наверное, уже не рассчитывали на меня.

- Что за проблемы?

- Когда я переходил в «Локо», там был Леонид Кучук. Меня брали в молодежку с перспективой перехода в первую команду. И поначалу я всех устраивал, постоянно играл, правда левого защитника. Не очень это понимал, так как с моими данными большего прогресса можно добиться в центре обороны. Когда Кучук ушел, я очень редко стал играть за молодежку. В итоге начальник команды позвонил, сказал, что на сборы не лечу. Я очень расстроился, потому что каждый мальчишка в клубе мечтает играть за первую команду «Локо». Потом слышал, что тренер молодежки обо мне спрашивал, рад был, что все получилось. Приятно это слышать.

- Вы тренировались с сосланными в дубль Обинной, Сычевым и Сапатером. Как это было?

- Дима Сычев нам очень часто подсказывал в упражнениях с мячом, Обинна вообще умеет с молодыми общаться, хорошо знает русский, все трое очень дружелюбные ребята. На тренировках только улыбки были, чувствовалась от них поддержка.

- Правда ли, что Сапатер так экономил деньги, что ездил только на метро?

- Не поверите, не только Сапатер предпочитал метро, но и Обинна! Два раза с ним ездил из Черкизова до Сокольников. На метро две станции, ничего страшного. Не думаю, что они специально экономили, просто так удобнее. У них же зарплаты сумасшедшие были.

- Есть ли у вас мечта или цель играть в конкретном российском клубе?

- Приятно, если предложения вообще будут, значит востребован. Хотелось бы показать себя на высоком уровне. Но переходить в команду ради денег или эмблемы бессмысленно. Лучше перейти туда, где ты будешь постоянно играть. Особенно в нашем возрасте, и тем более защитнику.

- Россия или Европа – без разницы?

- Да, но хотелось бы зацепиться в Европе. Очень мало российских футболистов играет в серьезных чемпионатах.